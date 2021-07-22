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Снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний: что нужно добавить в свои блюда

22 июля 2021, 15:27

Хроническое воспаление связано с сердечными заболеваниями.

Специи
Одно исследование показало, что добавление трав и специй к еде может помочь снизить кровяное давление / menslife.com

Травы и специи придают еде больше, чем просто аромат. Они также могут принести пользу вашему здоровью.

"Исследования показали положительную пользу для здоровья при включении в рацион трав и специй, включая противовоспалительные свойства", - сказала Healthline Кайла Киршнер, диетолог из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

"Хроническое воспаление связано с сердечными заболеваниями, диабетом, раком и многим другим", - продолжила она.

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На этой неделе на онлайн-встрече Американского общества питания (ASN) NUTRITION 2021 Live, ученые из Университета Пенсильвании и Университета Клемсона должны представить результаты двух исследований, которые показали пользу употребления трав и специй для здоровья сердечно-сосудистой системы.

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Одно исследование показало, что добавление трав и специй к еде может помочь снизить кровяное давление у людей с риском сердечных заболеваний. Другое исследование связало, что добавки специй снижают уровень холестерина у людей с диабетом 2 типа.

"Это исследование поможет нам оценить дозировку, использование и краткосрочные эффекты", - сказал Киршнер, не участвовавший в новом исследовании. "Надеюсь, будущие исследования предоставят доказательства долгосрочных эффектов".

Польза для артериального давления

Кристина Петерсен, доктор философии, APD, будет одной из запланированных докладчиков на встрече ASN на этой неделе. Она доцент исследовательской лаборатории кардиометаболического питания в Колледже здоровья и развития человека Пенсильвании.

Петерсен представляет результаты нового исследования, проведенного в Университете штата Пенсильвания и Техасском технологическом университете, в котором изучались кардиометаболические эффекты от добавления трав и специй в типичную американскую диету.

"Наши результаты показывают, что добавление сушеных трав и специй, найденных в проходе со специями в местном супермаркете, к обычным рецептам, оказывает благотворное влияние на кровяное давление, основной фактор риска сердечных заболеваний", - сказал Петерсен.

В исследовании участвовал 71 взрослый человек из США с ожирением и другими факторами риска сердечных заболеваний. В ходе исследования участники придерживались типичной американской диеты, в которой 50 процентов калорий приходилось на углеводы, 17 процентов - на белок и 33 процента - на жиры, в том числе 11 процентов - на насыщенные жиры.

Каждые 4 недели участники меняли разные версии диеты:

  • версия с низким содержанием специй, с 0,5 г смешанных трав и специй в день
  • версия со средними пряностями, с 3,3 граммами в день смеси трав и специй
  • версия с высоким содержанием специй, с 6,6 граммами смеси трав и специй в день

Исследователи обнаружили, что у участников был более низкий 24-часовой уровень артериального давления, когда они ели диету с высоким содержанием специй. Однако они не обнаружили различий в уровне холестерина или сахара в крови.

"Вероятно, это связано с тем, что мы добавили травы и специи в диету, аналогичную той, которую потребляет средний человек в Соединенных Штатах, которая не так питательна, как диеты, рекомендованные для здоровья и профилактики сердечных заболеваний", - сказал Петерсен.

"По-прежнему важно придерживаться здоровой диеты, включая много фруктов, овощей, цельнозерновых, орехов и бобовых", - добавила она.

Снижение уровня холестерина

Другая презентация на встрече ASN на этой неделе будет посвящена результатам недавнего обзора исследований, в котором была обнаружена связь между добавками специй и более низким уровнем холестерина у людей с диабетом 2 типа.

"Наш систематический обзор доступных журнальных статей об имбире, корице, куркуме, куркумине и куркуминоидах показал связь с улучшенным липидным профилем", - сказал Сепидех Аласванд, аспирант кафедры пищевых продуктов, питания и упаковки в Клемсоне.

Обзор включал 28 рандомизированных контролируемых испытаний, в которых люди с диабетом 2 типа получали имбирь, корицу, куркуму, куркумин или добавки куркуминоидов. Куркумин и куркуминоид получают из куркумы.

"Хотя доступные исследования ограничены и необходимы дополнительные исследования, предварительные результаты показывают, что эти специи могут принести пользу людям с диабетом 2 типа и нездоровым высоким уровнем холестерина", - сказал Аласванд.

Испытания длились от 1 до 3 месяцев и дали разные результаты для разных специй и дозировок добавок. Примерно 30 процентов испытаний не обнаружили значительных эффектов от добавок.

"Эти результаты указывают на важность дозировок, используемых в научных исследованиях при оценке результатов, и указывают на необходимость исследований зависимости реакции от дозы", - сказал Аласванд.

Исследования "доза-реакция" изучают, влияют ли на эффекты и как разные дозировки добавки, лекарства или другого лечения.

Приправляйте блюда зеленью и специями

Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять конкретное влияние трав и специй на здоровье, данные показывают, что добавление этих богатых питательными веществами приправ к вашим блюдам имеет потенциальную пользу.

"Травы и специи - отличные дополнения к еде, улучшающие не только питание, но и вкус продуктов", - сказал Киршнер.

"Часто предварительно упакованные смеси трав и специй содержат добавленную соль, которая может непреднамеренно увеличить потребление натрия - то, что мы хотим контролировать, чтобы предотвратить высокое кровяное давление и проблемы с сердцем", - сказала она.

Некоторые смеси трав и специй также содержат обработанный сахар или другие добавки.

Чтобы узнать, что содержат смеси трав и специй, Киршнер рекомендует людям проверять этикетку.

"Еще одна идея - приготовить собственные смеси приправ, не содержащих соли, из обычных трав и специй, имеющихся в магазине", - сказала Меган Берд, диетолог из Кейзера, штат Орегон.

"Смешивая свои собственные смеси трав и специй, вы избегаете добавок, сахара и солей, не жертвуя вкусом", - продолжила она.

здоровье
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