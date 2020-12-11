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Снижают риски заболеть COVID-19: ученые назвали витамины-"помощники"

11 декабря 2020, 21:14
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Исследователи из Королевского колледжа Лондона в Великобритании проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей.

коронавирус,карантин
Исследователи из Королевского колледжа Лондона в Великобритании проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей / Reuters

Исследование показало небольшое, но значительное снижение риска заражения SARS-CoV-2 среди женщин, но не мужчин, которые принимали поливитамины, витамин D, омега-3 жирные кислоты или пробиотики.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона в Великобритании проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей приложения COVID Symptom Study в Великобритании, США и Швеции. Участники ответили на вопросы об их регулярном употреблении пищевых добавок.

Пользователи приложения также сообщили о результатах тестов на COVID-19 и о том, испытывали ли они симптомы болезни.

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"Наше исследование является наблюдательным, а не клиническим испытанием, поэтому мы не можем дать четких рекомендаций на основе имеющихся данных", - предупреждает старший научный сотрудник доктор Кристина Менни из Школы естественных наук при King’s.

"Пока у нас не будет дополнительных доказательств роли добавок в результате рандомизированных контролируемых испытаний, мы рекомендуем следовать рекомендациям Национальной службы здравоохранения по использованию витаминов как части здорового и сбалансированного питания", - добавляет она.

Женская иммунная защита

Исследователи были удивлены, обнаружив, что только женщины, по-видимому, получили пользу от приема четырех рассматриваемых добавок.

Однако они ссылаются на несколько исследований, которые показали, что у женщин более сильная иммунная система, что может означать, что их иммунная защита получает большее усиление от добавок.

С другой стороны, женщины с большей вероятностью будут носить маски или мыть руки, чем мужчины, что может усилить очевидный защитный эффект от приема добавок.

"Это интересные результаты, но из-за того, как было проведено исследование, эти данные абсолютно не могут сказать нам, что прием таких добавок "защищает" от инфекции (приводящей к) COVID-19", - говорит Навид Саттар, профессор метаболической медицины из Университета Глазго в Великобритании, который не принимал участия в исследовании.

"Может случиться так, что, уделяя больше внимания своему здоровью, некоторые женщины с меньшей вероятностью заразятся, поэтому эти результаты объясняются поведением, а не добавками", - предполагает он.

Сейф Шахин, профессор респираторной эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии, добавляет, что исследователи не учли в своем анализе такие факторы, как доход и уровень образования.

"Основная проблема заключается в том, что эти результаты могут быть искажены социально-экономическим статусом, учитывая, что люди с более высоким статусом с большей вероятностью будут принимать добавки, а также с меньшей вероятностью заразятся SARS-CoV-2", - предупреждает он.

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
  • Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
  • В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.
коронавирус
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