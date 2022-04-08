Снизить стресс и тревожность – 7 натуральных успокоительных

Комплексы витаминов и природных успокоительных, которые помогут наладить сон и укрепить нервную систему.
Вторжение России в Украину стало постоянным источником беспокойства и тревоги для многих украинцев. Как снизить уровень стресса с помощью природных успокаивающих средств, разобрался Главред.
О том, как помочь человеку привести нервы в порядок, читайте в материале: Что делать при панической атаке: как успокоится взрослому и ребенку.
Чтобы привести чувства в норму не стоит сразу хвататься за сильнодействующие препараты с кучей побочных эффектов. На помощь могут прийти настои и натуральные успокоительные.
Экстракт валерианы
При повышенной нервной возбудимости одним из лучших препаратов является валерьянка. Ее принимают при тревожных состояниях, бессоннице или неврозах. Она обладает выраженным успокоительным действием и выпускается в таблетках и растворе. Можно также заваривать корень валерианы, залив его 400 мл горячей воды. Настаивать 4 часа, а затем принимать по несколько ложек раствора на ночь.
Персен
Настойка трав мелиссы, валерианы и мяты может снять приступы тревожности и раздражительности. Однако к его употреблению нужно относиться с осторожностью. Из-за эффекта привыкания не рекомендуется принимать препарат больше месяца.
Ново-пассит
В состав этого успокоительного средства входят валериана, мелисса, зверобой, боярышник, которые помогают стабилизировать нервную систему природным путем. Однако его нельзя принимать беременным и детям до 12 лет.
Витамины группы В
Регулярный прием витаминов В1, В2 и В12 способны уменьшить уровень тревожности и укрепить нервную систему. Это своеобразный природный антистресс.
Мята и мелисса
Эти природные успокоительные помогут расслабиться и привести чувства в норму. Они помогут наладить сон. Залейте 2 ст.л. мяты или мелиссы 1 л горячей воды и оставьте до остывания. Пейте перед сном.
Омега-3
Комплекс мононасыщенных жиров помогут улучшить память и концентрацию. Также эти жирные кислоты улучшают процесс восстановления нервных волокон. Среди продуктов, богатыми Омега-3 выделяют сардины, лосось, мойва, селедка, а также авокадо, морская капуста, грецкие орехи и фасоль.
Магний
Этот микроэлемент помогает снизить уровень стресса и тревожности, незаменим при бессоннице и неврозах. Он содержится в яблоках, фасоли, тыквенных и подсолнечных семечках, шпинате, черном шоколаде.
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