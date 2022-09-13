Сон, как у младенца: что лучше пить на ночь для сна - 5 полезных напитков

Какой напиток помогает уснуть - топ-5

Ситуация в стране, сопряженная воздушными тревогами, может вызывать сильное нервное напряжение, которое никак не способствует крепкому сну. Какой напиток помогает уснуть и как стабилизировать нервную систему, чтобы сон был крепким, разобрался Главред.

Какой напиток может навредить здоровью, читайте в материале: Пьете один мусор каждый день: какой чай самый вредный и несет невероятную опасность.

Для того, чтобы нормализировать сон, необходимо отдавать предпочтение натуральным напиткам. Вещества, которые в них содержатся, помогают успокоить нервную систему и ускорить процесс засыпания.

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Напиток для снятия стресса

Ромашковый чай станет напитком номер один не только для тех, кто не может уснуть, но и для людей, которые переживают хронический стресс. Это природное успокоительное оказывает благотворное влияние на ораганизм и улучшает работу нервной системы. Чтобы быстрее уснуть можно заварить чай с добавлением лаванды. Для приготовления напитка нужно взять 4 столовых ложки ромашки, залить их стаканом кипятка и дать настояться в течение 5-10 минут.

Напиток, проверенный годами

Одним из самых доступных народных успокоительных является теплое молоко. Стакан теплого напитка на ночь поможет уснуть и детям и взрослым. Содержание природного антидепрессанта триптофана помогает снять нервное напряжение и расслабиться. Можно приготовить "золотое" молоко – добавив в него куркуму. В ее составе содержатся вещества, которые снимают симптомы бессонницы, помогают при депрессии и повышенной тревожности. Для приготовления нужно взять полчашки молока, по чайной ложке куркумы и меда. Довести молоко до кипения, смешать ингредиенты и варить 5 минут.

Фруктовый напиток, который поможет успокоиться

Мощным природным снотворным может стать и бананово-миндальное смузи. Бананы содержат триптофан, мелатонин и калий, который расслабляет мышцы. В миндальном молоке – магний – находка для нервной системы. Один банан нужно смешать с чашкой миндального молока и полчашки льда. По желанию можно добавить авокадо или темный шоколад.

Бессмертная классика для крепкого сна

Мятный чай является одним из самых доступных способов успокоить разгулявшиеся нервы и уснуть. Он отлично снимает раздражение и усталость и нормализирует артериальное давление и улучшает работу ЖКТ. Для максимальной пользы чай нужно настаивать не менее 5 минут, залив 2 стаканами воды горсть перечной мяты.

Напиток, который улучшить качество сна

Рекордсменом по содержанию природного снотворного триптофана – является натуральный вишневый сок. Он способен улучшить качество сна. Для того, чтобы больше спать необходимо регулярно употреблять напиток 2 раза в день. Наилучшим эффектом, которые усиливают выработку мелатонина будут кисловатые сорта вишен.

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