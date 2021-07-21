Сон под вентилятором: названы опасные последствия для здоровья

Сон с включенным вентилятором может привести к головным болям в носовых пазухах.
Если вы хотите хорошо выспаться ночью и почувствовать себя отдохнувшим утром, возможно, вам придется отказаться от вентилятора.
Хотя непрерывный ветерок прохладного воздуха может быть действительно приятным в данный момент, он может привести к некоторым нежелательным последствиям.
Сон с включенным вентилятором может привести к головным болям в носовых пазухах, поскольку сухой воздух раздражает носовой ход и вызывает чрезмерное выделение слизи.
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"Избыточная слизь течет в ваши пазухи, блокируя их и вызывая головные боли", - объясняет Amerisleep - поставщик обязательных продуктов перед сном.
Синусовые головные боли
В клинике Мэйо объяснили, что головные боли при носовых пазухах могут вызывать давление вокруг глаз, щек и лба.
Подобно инфекции носовых пазух, пульсирующая голова может быть частью картины.
Симптомы головной боли пазухи:
- Боль, давление и ощущение полноты в щеках, лбу
- Усиливающаяся боль, если наклониться вперед или лечь
- Заложенный нос
- Усталость
- Ощущение боли в верхних зубах
Если вам требуется частое обезболивающее, отпускаемое без рецепта, возможно, причиной ваших симптомов может быть вентилятор.
Кроме того, Америслип отметил, что сон с включенным вентилятором также может вызвать приступы кашля. Более того, постоянное использование вентилятора в ночное время может вызвать аллергию.
Это связано с тем, что вентилятор вместе с воздухом распространяет пыль, пылевых клещей, споры, пыльцу и другие аллергены в помещении.
Вдыхание таких аллергенов может вызвать воспалительную реакцию, приводящую к:
- Чрезмерное чихание
- Насморк
- Слезящиеся глаза
- Зуд в горле
- Проблемы с дыханием
Люди, наиболее подверженные этому постэффекту, включают людей, страдающих астмой и аллергией, например, сенной лихорадкой.
Постоянный поток прохладного воздуха также может вызвать сухость кожи и раздражение.
Кроме того, у людей с существующей мышечной болью могут возникать более сильные мышечные судороги из-за холодного воздуха.
Как сохранять хладнокровие
Но если выключить вентилятор, как можно сохранять прохладу, когда жара кажется невыносимой?
Во-первых, охлаждение начинается с того, где вы спите, включая простыни.
Лучшие простыни сделаны из хлопка или бамбука, которые являются воздухопроницаемыми материалами.
Кроме того, фонд Sleep Foundation предлагает приобрести охлаждающие подушки, которые помогут вам уснуть и уснуть.
Во-вторых, Sleep Foundation рекомендует принять горячую ванну или душ перед сном.
Несмотря на то, что это может показаться нелогичным, выход из горячего душа может помочь телу остыть, поскольку оно приспосабливается к более прохладной окружающей среде.
"В качестве дополнительного бонуса ванны вызывают чувство расслабления, которое может помочь вам быстрее заснуть", - заявили в Sleep Foundation.
Также убедитесь, что на прикроватной тумбочке стоит высокий стакан с ледяной водой, так как он поможет вам избавиться от жары.