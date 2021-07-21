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Сон под вентилятором: названы опасные последствия для здоровья

21 июля 2021, 14:38

Сон с включенным вентилятором может привести к головным болям в носовых пазухах.

жара, вентилятор
Если вам требуется частое обезболивающее, отпускаемое без рецепта / Фото pixaby

Если вы хотите хорошо выспаться ночью и почувствовать себя отдохнувшим утром, возможно, вам придется отказаться от вентилятора.

Хотя непрерывный ветерок прохладного воздуха может быть действительно приятным в данный момент, он может привести к некоторым нежелательным последствиям.

Сон с включенным вентилятором может привести к головным болям в носовых пазухах, поскольку сухой воздух раздражает носовой ход и вызывает чрезмерное выделение слизи.

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"Избыточная слизь течет в ваши пазухи, блокируя их и вызывая головные боли", - объясняет Amerisleep - поставщик обязательных продуктов перед сном.

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Синусовые головные боли

В клинике Мэйо объяснили, что головные боли при носовых пазухах могут вызывать давление вокруг глаз, щек и лба.

Подобно инфекции носовых пазух, пульсирующая голова может быть частью картины.

Симптомы головной боли пазухи:

  • Боль, давление и ощущение полноты в щеках, лбу
  • Усиливающаяся боль, если наклониться вперед или лечь
  • Заложенный нос
  • Усталость
  • Ощущение боли в верхних зубах

Если вам требуется частое обезболивающее, отпускаемое без рецепта, возможно, причиной ваших симптомов может быть вентилятор.

Кроме того, Америслип отметил, что сон с включенным вентилятором также может вызвать приступы кашля. Более того, постоянное использование вентилятора в ночное время может вызвать аллергию.

Это связано с тем, что вентилятор вместе с воздухом распространяет пыль, пылевых клещей, споры, пыльцу и другие аллергены в помещении.

Вдыхание таких аллергенов может вызвать воспалительную реакцию, приводящую к:

  • Чрезмерное чихание
  • Насморк
  • Слезящиеся глаза
  • Зуд в горле
  • Проблемы с дыханием

Люди, наиболее подверженные этому постэффекту, включают людей, страдающих астмой и аллергией, например, сенной лихорадкой.

Постоянный поток прохладного воздуха также может вызвать сухость кожи и раздражение.

Кроме того, у людей с существующей мышечной болью могут возникать более сильные мышечные судороги из-за холодного воздуха.

Как сохранять хладнокровие

Но если выключить вентилятор, как можно сохранять прохладу, когда жара кажется невыносимой?

Во-первых, охлаждение начинается с того, где вы спите, включая простыни.

Лучшие простыни сделаны из хлопка или бамбука, которые являются воздухопроницаемыми материалами.

Кроме того, фонд Sleep Foundation предлагает приобрести охлаждающие подушки, которые помогут вам уснуть и уснуть.

Во-вторых, Sleep Foundation рекомендует принять горячую ванну или душ перед сном.

Несмотря на то, что это может показаться нелогичным, выход из горячего душа может помочь телу остыть, поскольку оно приспосабливается к более прохладной окружающей среде.

"В качестве дополнительного бонуса ванны вызывают чувство расслабления, которое может помочь вам быстрее заснуть", - заявили в Sleep Foundation.

Также убедитесь, что на прикроватной тумбочке стоит высокий стакан с ледяной водой, так как он поможет вам избавиться от жары.

здоровье
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