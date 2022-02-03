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Советы Комаровского: как быстро и эффективно избавиться от боли в горле

3 февраля 2022, 02:09

При бактериальной инфекции болью в горле появляется ангина, которая вызывается особым микробом - стрептокококом.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский рассказал, как лечить боль в горле / скриншот

Известный доктор Евгений Комаровский рассказал об основных причинах боли в горле у детей и взрослых, и о том, какие существуют лекарства для местного применения, чтобы быстро и эффективно избавиться от боли.

На своем YouTube-канале Комаровский отметил, что чаще всего боль в горле связана с вирусными и бактериальными инфекциями. При этом вирусное поражение горла встречается чаще. Обычно в таком случае у человека еще может быть насморк или заложенный нос, кашель и даже умеренное повышение температуры.

При бактериальной инфекции болью в горле появляется ангина, которая вызывается особым микробом - стрептокококом. При этом ангина лечится только антибиотиками.

"Если есть боль в горле, но при этом нет других признаков ОРВИ, то в такой ситуации ни о каком самолечении, ни о каком местном лечении не может быть и речи", - заявил известный врач.

Комаровский также отметил, что в более чем 80% случаев заболевания горла связаны с ОРВИ. В таких ситуациях можно использовать препараты местного действия.

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Это могут быть леденцы, таблетки для рассасывания, растворы для полоскания, разнообразные спреи и т.д.

Комаровский также заявил, что при выборе лекарства для горла необходимо подумать о его компонентах. Поскольку, например, антибиотики местного действия не имеют никакого отношения к лечению вирусных инфекций.

А в ситуациях, когда антибиотики применяются для лечения бактериальных инфекций, никогда не рекомендует их местное применение.

Особенностью антисептиков является тот факт, что они действуют исключительно на поверхности. Местные анестетики (лидокаин, бензокаин и т.д.) далеко не безопасны.

По словам, врача, у них есть серьезные побочные эффекты. Они оказывают серьезное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Поэтому местные анестетики необходимо принимать только по указанию врача. Препараты на основе местных анестетиков тоже лучше не использовать.

Также есть еще противовоспалительные средства. При этом врач рекомендует, чтобы снять отек и боль в горле при ОРВИ, есть мороженое и использовать холодные напитки.

Если же говорить о лекарственном средстве, то Комаровский советует использовать противовоспалительный препарат, который называется бензидамин.

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