Спасение от коронавируса: в мире увеличился спрос на один из фруктов

Большинство людей стали готовить дома и использовать авокадо в различных блюдах.
Во время пандемии коронавируса в США и Евросоюзе существенно возрос уровень потребления авокадо - люди стали больше заботиться о своем здоровье.
Поставщики ожидают, что "взрывной рост" продолжится и в ближайшие годы, пишет Bloomberg.
"Люди, которые заботятся о своем здоровье, начали употреблять авокадо, как никогда прежде. Все хотят есть здоровую еду. Новый тренд в период пандемии – это здоровое питание и хорошее самочувствие", – говорит Ксавье Эквихуа, генеральный директор Всемирной организации авокадо (World Avocado Organization).
По его словам, спрос на авокадо вырос в первую очередь из-за того, что очень много людей стали готовить дома. И используют его не только для приготовления гуакамоле, но и готовят с ним салаты, бутерброды, смузи, а также тосты на завтрак.
Согласно прогнозам World Avocado Organization, в этом году потребление авокадо в США вырастет на 7%, а в Европе – на 12% (до рекордных 670 000 тонн в год).
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Аналитики Rabobank International утверждают, что за последние 10 лет международный импорт этого плода рос быстрее сравнению с другими популярными овощами и фруктами. В то же время компания Hass Avocado Board прогнозирует, что мировой спрос на самый популярный сорт авокадо Хасс будет увеличиваться почти на 5% в год и до 2025 года превысит 8 миллиардов долларов.
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