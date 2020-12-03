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Специалист назвал диету, которая улучшает потенцию

3 декабря 2020, 22:06

Все больше молодых людей сообщают о проблемах с эрекцией.

Пенис
Все больше молодых людей сообщают о проблемах с эрекцией / Zdorovieinfo

Согласно исследованию, проведенному 13 ноября в Институте психиатрии, у мужчин, которые придерживаются диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и ненасыщенных жиров и низким содержанием мяса и цельножирных молочных продуктов - отличительных черт средиземноморской диеты - снижен риск развития эректильной дисфункции в более позднем возрасте.

Об этом сообщает журнал JAMA Network Open.

Исследователи наблюдали за 21 469 мужчинами в возрасте от 40 до 75 лет в течение 16 лет. В начале исследования ни у одного из мужчин не было эректильной дисфункции или состояний здоровья, которые могли способствовать ЭД, таких как инсульт, диабет или рак яичек.

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Мужчины поделились своими диетами, и исследователи оценили их в зависимости от того, насколько строго они придерживаются средиземноморской диеты. Наблюдая за мужчинами каждые четыре года в ходе исследования, исследователи обнаружили, что мужчины, которые придерживались средиземноморской диеты, также имели наименьшую вероятность развития эректильной дисфункции по сравнению с мужчинами, которые придерживались диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием продуктов.

Эректильная дисфункция чаще всего встречается у мужчин старше 70 лет, но все больше молодых людей сообщают о проблемах с эрекцией. Эти данные могут помочь молодым мужчинам определить, какие изменения в образе жизни могут помочь им избежать ЭД, пишут исследователи.

Эксперты по питанию хвалят средиземноморскую диету за ее практичность и пользу для здоровья.

В 2019 году эксперты по питанию из US News и World Report назвали средиземноморскую диету лучшим планом питания года из-за ее неограничительного характера и преимуществ для здоровья.

В отличие от строго ограничительных диет, таких как кето-диета и диета Аткинса, средиземноморская диета позволяет людям умеренно есть широкий выбор продуктов, включая красное вино.

Такие продукты, как цельнозерновой лаваш, свежие фрукты, салаты, орехи, бобы, оливковое масло и лосось, являются основными продуктами питания и способствуют снижению веса, здоровью сердца и профилактике диабета. Одно февральское исследование показало, что диета может замедлить признаки старения за счет уменьшения воспаления и улучшения работы мозга.

По данным клиники Майо, поскольку диета ориентирована на полезные для сердца жиры, она также может снизить уровень плохого холестерина - основной причины сердечных заболеваний.

здоровье ЗОЖ
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