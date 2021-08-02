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Спинальный хирург назвал шесть неожиданных причин боли в спине

2 августа 2021, 15:44

Вы будете однозначно удивлены.

Плечо_массаж_спина
Пейте много воды и ограничьте употребление кофеина, который обезвоживает организм, говорит он./ Pixabay

Неудовлетворительная обстановка в домашнем офисе, старый матрас, плохая форма в тренажерном зале и стресс - все это распространенные причины боли в спине.

Но вы не всегда можете определить некоторые из наиболее необычных причин, по которым болит спина.

Чтобы помочь, Гболахан Окубадеджо, доктор медицины, спинальный и ортопедический хирург из Нью-Йорка, обсуждает шесть неожиданных причин боли в спине, которые могут быть причиной вашего дискомфорта.

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1. Обезвоживание

"Когда вы обезвожены, диски позвоночника теряют воду, и ваш позвоночник страдает", - говорит доктор Окубадеджо. "Когда это происходит, позвоночник принимает на себя полный шок от ваших движений, что может привести к боли".

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Как это исправить: пейте много воды и ограничьте употребление кофеина, который обезвоживает организм, говорит он.

2. Ваш кошелек

Всегда держите кошелек в заднем кармане? Это может быть причиной того, что у вас болит спина.

"Структурный дисбаланс в позвоночнике может возникнуть, когда вы сидите на кошельке", - говорит доктор Окубадеджо, потому что одна сторона вашего тела внезапно оказывается выше другой.

"Это неправильное положение создает дополнительную нагрузку на нижнюю часть позвоночника, что может привести к боли в пояснице и онемению", - объясняет он.

То же самое и с тяжелым кошельком или сумкой на одном плече. Это также может "вызвать наклон шеи и позвоночника, что может привести к болям в спине", - говорит доктор Окубадеджо.

Исправить: К счастью, есть простое решение для облегчения боли в спине: "Вынимайте бумажник из заднего кармана, когда вы садитесь, и регулярно перекладывайте сумочку с одного плеча на другое", - говорит он.

3. Курение

Нужна еще одна причина, чтобы бросить курить?

Негативные последствия курения касаются не только легких. По словам доктора Окубадехо, курение может вызвать воспаление и повреждение связок и мышц в области позвоночника, что может привести к боли в спине.

Фактически, почти 37 процентов курильщиков сообщили о боли в спине по сравнению с 23,5 процентами некурящих, согласно исследованию Cureus в сентябре 2016 года.

Никотин также может изменить размер кровеносных сосудов и способность организма адаптироваться к боли, добавляет доктор Окубадехо. Вот почему: "Когда никотин попадает в кровоток, он замедляет заживление и тормозит регенерацию клеток в [спинномозговых] дисках", - объясняет доктор Окубадехо.

Курение также снижает приток крови к дискам (и, как следствие, необходимых питательных веществ), что, по его словам, может привести к их преждевременному старению и еще больше усугубить болезненную спину.

Исправить: бросить курить навсегда.

4. Ваша одежда

То, что вы носите, тоже может быть причиной болей в спине. На самом деле, согласно исследованию потребителей, проведенному Британской ассоциацией хиропрактики в 2017 году, джинсы скинни вошли в пятерку главных виновников одежды, вызывающих боли в спине.

Почему? "Джинсы скинни сужают легкие движения в коленях и бедрах и влияют на то, как мы сидим, - говорит доктор Окубадеджо. Плохая осанка играет важную роль в болях в спине, потому что заставляет мышцы позвоночника и спины напрягаться, чтобы удерживать вас в неестественном положении.

В частности, бюстгальтеры без бретелей могут не обеспечить достаточного усиления спины (особенно если у вас большая грудь), - говорит доктор Окубадеджо. Ваши плечи могут быть растянуты без ремней для поддержки, что может вызвать давление и боль в спине.

5. Ваша обувь

Вы когда-нибудь замечали боль в спине после ночи в туфлях? Причины боли в спине не ограничиваются одеждой: высокие каблуки тоже могут подорвать здоровье вашей спины.

По словам доктора Окубадехо, каблуки изменяют вашу походку, заставляя вас наклонять таз и выталкивать ягодицы вперед, что приводит к изгибу позвоночника. "В тяжелых случаях это может вызвать ишиас у тех, кто проводит много времени, гуляя на каблуках", - добавляет он.

И туфли без спинки - даже на плоской подошве - ничем не лучше. По словам доктора Окубадеджо, если вам нужно скомкать пальцы ног, чтобы обувь не упала при ходьбе, это ограничит вашу способность использовать переднюю часть стопы. В результате это приводит к "перегрузке бедер, что приводит к мышечному дисбалансу, усталости нижней части тела и болям в пояснице", - объясняет он.

Исправьте это: опять же, сокращение времени, которое вы проводите в неудобной обуви, - это самая разумная стратегия для устранения этих причин боли в спине.

6. Ваш телефон

Постоянное наклонение вперед для скроллинга на смартфоне может быть причиной боли в спине, потому что неправильная осанка может вызвать напряжение в шее, плечах и спине.

"Постоянно выгибая шею, чтобы смотреть на телефон, вы сжимаете и напрягаете мышцы и сухожилия передней части шеи", - говорит доктор Окубадехо. "Это создает дисбаланс и приводит к снижению подвижности, боли в плечах и шее, образованию кривизны в верхней части спины и даже к головным болям".

здоровье
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