Способ предсказать тяжелую форму коронавируса: ученые рассказали, какой именно

Способ предсказать тяжелую форму коронавируса - ученые рассказали детали / Reuters

Уровень содержания в сыворотке крови аминоспирта сфингозина может предсказать, в насколько тяжелой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию COVID-19. Такое исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports. Проект осуществили американские ученые из медицинского университета Южной Каролины.

Специалисты проверили около четырехсот образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, которые в разной степени тяжести переболели коронавирусом COVID-19. Они выяснили, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, который участвует в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина оказался серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Также выяснилось, что у тех, кто перенес коронавирус с симптомами, уровень сфингозина был до пятнадцати раз ниже, чем у здоровых.

Молекулы сфинголипиды важны для целостности клеточной мембраны и коммуникации между клетками. Они способны регулировать воспаление и иммунную систему в ответ на различные инфекции.

По мнению ученых, с помощью этого липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести коронавирусной инфекции. Специалисты считают, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.

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Напомним, ранее американские ученые провели очередное исследование и добились впечатляющих результатов. Они утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.

Тем временем исследователи из Массачусетского технологического института развенчали основное правило противодействия коронавирусу. Согласно новому исследованию, заразиться COVID-19 при нахождении в одном помещении с заболевшим можно как на расстоянии двух, так и 20 метров.