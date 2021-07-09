Спутник V – и никакого секса: в России призвали ограничить интимную близость после прививки

Спутник V является основной вакциной от коронавируса в России / Reuters

Людям, которые сделали прививку от COVID-19, не рекомендуется заниматься сексом в течение нескольких дней после вакцинации. Любая деятельность, связанная с энергозатратностью, на данный период противопоказана. Об этом заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Как сообщает РИА Новости, чиновник сказал о том, что секс не рекомендован в первые дни после вакцинации. Любая деятельность, связанная с повышенными нагрузками, в том числе спорт и секс, противопоказана на определенный период времени.

"Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс - это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", - подчеркнул Грайфер.

Напомним, в России официально зарегистрированы и используются три вакцины от коронавируса – Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. Препараты признаются только на территории российского государства и на данный момент не одобрены на Западе.

К слову, директор российского центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что при вакцинации от COVID-19 физические нагрузки не противопоказаны. Однако, по его словам, упражнения должны быть умеренными, так как нельзя допустить, чтобы из организма уходила глюкоза, которая требуется для размножения клеток.