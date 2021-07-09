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Спутник V – и никакого секса: в России призвали ограничить интимную близость после прививки

9 июля 2021, 15:03
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Секс является энергозатратным занятием и не рекомендован после прививки от коронавируса некоторое время, сказал Денис Грайфер.

Спутник V
Спутник V является основной вакциной от коронавируса в России / Reuters

Людям, которые сделали прививку от COVID-19, не рекомендуется заниматься сексом в течение нескольких дней после вакцинации. Любая деятельность, связанная с энергозатратностью, на данный период противопоказана. Об этом заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Как сообщает РИА Новости, чиновник сказал о том, что секс не рекомендован в первые дни после вакцинации. Любая деятельность, связанная с повышенными нагрузками, в том числе спорт и секс, противопоказана на определенный период времени.

"Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс - это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", - подчеркнул Грайфер.

Напомним, в России официально зарегистрированы и используются три вакцины от коронавируса – Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. Препараты признаются только на территории российского государства и на данный момент не одобрены на Западе.

К слову, директор российского центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что при вакцинации от COVID-19 физические нагрузки не противопоказаны. Однако, по его словам, упражнения должны быть умеренными, так как нельзя допустить, чтобы из организма уходила глюкоза, которая требуется для размножения клеток.

новости России здоровье вакцинация от коронавируса
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