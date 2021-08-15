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Стали известны ранние симптомы самого агрессивного рака

15 августа 2021, 21:44

Эксперты утверждают, что опухоль поджелудочной железы может расти годами.

На рак поджелудочной могут указывать необычные симптомы / pixabay.com

С каждым годом онкология, несмотря на прорыв в медицине, набирает оборотов и поражает здоровье все большего количества людей. Самым эффективным методом борьбы с этой страшной болезнью эксперты называют ее профилактику или, хотя бы, ранюю диагностику. Именно поэтому каждое новое исследование ученых акцентируется на том, чтобы узнать неожиданные симптомы рака.

Как известно, одним самых страшных онкологических заболеваний является рак поджелудочной железы. Его еще называют агрессивным раком. Американские ученые из Колумбийского университета определили его новые признаки. Результаты исследования опубликованы на сайте ColumbiaSurgery.

Отмечается, что желтизна кожи и белков глаз - признаки одного из самых агрессивных видов опухолей - рака поджелудочной железы, по которым можно диагностировать заболевание на ранней стадии.

Эксперты утверждают, что опухоль поджелудочной железы может расти годами. И при этом сам больной не заподозрит о ней из-за особого расположения.

В связи с чем важно обращать внимание на самые малые нарушение в работе желудочно-кишечного тракта:

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  • боль в животе,
  • тошнота
  • диарея.

Также говорить о наличии опухоли может острая боль в области поясницы, которая будет продолжаться на протяжении нескольких недель.

Еще одним признаком агрессивного рака является внезапный диабет. Как подытожили ученые, при данном онкологическом заболевании может наблюдаться тошнота и рвота после приема пищи, нарушение прохождения еды, появление ощущение кома в нижнем отделе пищевода и изменение вкуса.

Смотрите видео: Как пандемия коронавируса повлияла на диагностику онкологии в Украине

Напомним, ранее выяснилось, что сочетание силовых и аэробных упражнений дает наилучший результат и снижает общие риски и смертность от рака на 28%. При этом, если заниматься только силовыми видами спорта, то риск развития онкологических заболеваний снижается на 14%. В частности, речь идет об упражнениях с приседаниями, греблей, досками и силовыми тренировками.

ученые Рак онкология
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