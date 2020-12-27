Страдают зубы: эксперт назвала опасное мясо

В продуктах из мяса механической обвалки не должно быть костей, подчеркнула эксперт.
Руководитель отдела тестирований Центра экспертиз Тест Нина Кильдий предупредила, что мясо механической обвалки опасно, поскольку в нем могут быть осколки костей.
Из-за такого мяса могут пострадать зубы, рассказала эксперт в эфире телеканала Украина 24.
Собеседница добавила, что в продуктах из мяса механической обвалки не должно быть костей и сухожилий.
"Если применяется мясо механической обвалки, для потребителя это чревато тем, что в продукт могут попасть грубые включения… ничего этого в продукте быть не должно, потому что, во-первых, снижается его пищевая ценность, а во-вторых, могут пострадать наши зубы", – поделилась Кильдий.
Мясо механической обвалки – что это
- Обвалка мяса – это процесс отделения от кости мышечной ткани, пишет Википедия.
- Во время механической обвалки специальные аппараты – сепараторы, измельчают мясо вместе с костями, кожей и сухожилиями, а потом все разделяют на фарш и полусухую костную массу.
- Такое мясо используют, в частности для изготовления колбас и полуфабрикатов.
Автор: Екатерина Присяжнюк