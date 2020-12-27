Страдают зубы: эксперт назвала опасное мясо

Из-за мяса, которое обваливали механичким способом, могут пострадать зубы, предупредила эксперт / УНИАН

Руководитель отдела тестирований Центра экспертиз Тест Нина Кильдий предупредила, что мясо механической обвалки опасно, поскольку в нем могут быть осколки костей.

Из-за такого мяса могут пострадать зубы, рассказала эксперт в эфире телеканала Украина 24.

Собеседница добавила, что в продуктах из мяса механической обвалки не должно быть костей и сухожилий.

"Если применяется мясо механической обвалки, для потребителя это чревато тем, что в продукт могут попасть грубые включения… ничего этого в продукте быть не должно, потому что, во-первых, снижается его пищевая ценность, а во-вторых, могут пострадать наши зубы", – поделилась Кильдий.

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