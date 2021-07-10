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Странный побочный эффект: после вакцинации препаратом Pfizer у женщин быстро растет грудь

10 июля 2021, 10:32
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Медики утверждают, что такой эффект может вызвать расширение лимфатических узлов, которое является обычной реакцией организма на введение этой вакцины.

Вакцина
После вакцинации препаратом Pfizer у женщин стремительно растет грудь / Reuters

Жительницы Норвегии, которые сделали прививку от коронавируса американской вакциной Pfizer, сообщают в соцсетях об увеличении груди после этой процедуры.

В частности, одна из вакцинированных препаратом Pfizer, 17-летняя Эмма из новержской столицы Осло, написала, что из-за увеличения груди ей пришлось приобрести бюстгальтер на размер больше. Медики прокомментировали голландскому изданию NRK этот странный побочный эффект от вакцины.

Эксперты утверждают, что такой эффект может вызвать расширение лимфатических узлов, которое является обычной реакцией организма на введение этой вакцины.

Как заверила врач Хайнрих Бакманн, увеличение груди — временное и кратковременное явление.

В то же время представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен отмечает, что примерно у 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникало ощущение, что грудь растет.

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В компании-производителе вакцины Pfizer не исключают, что такой эффект может наблюдаться, но о жалобах по этому поводу не слышали.

Вакцина против коронавруса Pfizer – о чем сообщалось ранее:

Компании Pfizer и BioNTech в ближайшее время предложат Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентства лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве "бустера". Ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

В сюжете ТСН можете подробнее узнать о третьей дозе вакцины против коронавруса Pfizer:

Также ранее Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами против COVID-19 от Pfizer и Moderna.

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