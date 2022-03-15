Стресс и усталость: сколько растворимого и заварного кофе можно выпивать в сутки

Кофе / Flickr / Matt Ward

Из-за вторжения российских войск в нашу страну украинцы стали чаще пить кофе. Кофе бывает заварной и растворимый, и именно от вида зависит безопасное количество его потребления.

Эксперт в области производства кофе Кристина Радчук отметила, что в сутки человеку лучше употреблять до одной чашки растворимого и до пяти чашек натурального кофе. Однако со вторым вариантом также есть свой нюанс. Она отмечает, что людям старше 45 лет рекомендуется употреблять только натуральный кофе, а если хочется побаловать себя растворимым – то не больше одной чашки.

Также говоря о заварном кофе, нужно учитывать большую разницу между арабикой и робустой. Правильно сваренный кофе из зерен арабики можно выпивать до 5 чашек, робусты –до 2-3 в день.

Как правильно пить кофе

Дозировка кофе при приготовлении также должна быть правильной. На 17 грамм кофе в профессиональной кофе-машинке получится 30 мл эспрессо.

Его также можно развести водой, но обязательно горячей. Растворимый кофе нужно разводить в соотношении 2 грамма на 120 мл воды.

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