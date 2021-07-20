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Судороги ночью: почему возникают и что с ними делать

20 июля 2021, 15:18

Спазм и боль могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут.

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Около 25% населения испытывают ночные судороги. / Pixabay

Судороги - действительно универсальная проблема, затрагивающая не только профессиональных спортсменов и женщин, и она становится все более распространенной по мере взросления.

А из-за повышения температуры многие из нас пострадали от жары. Итак, что вы можете сделать, чтобы избежать ужасного дискомфорта?

Судорога - это мышечный спазм - мышца внезапно сжимается, вызывая боль. Судороги обычно возникают в икре, но также могут поражать подколенное сухожилие (в задней части ноги) или мышцы у основания стопы, пишет The Daily Mail.

Спазм и боль могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут, хотя в верхней части ног, где мышца наибольшая, обычно длятся дольше всего.

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Хотя судороги могут возникать во время упражнений, около 25% населения испытывают ночные судороги.

Они запускаются небольшими движениями во время сна - нервные клетки заставляют мышцу напрягаться, но при судороге что-то идет не так с этим сигналом, и мышца сжимается быстрее или сильнее, чем должна.

Этот запутанный сигнал, кажется, становится все более распространенным по мере того, как мы становимся старше, но согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Canadian Medical Association Journal, количество поисковых запросов о ночных судорогах в Интернете также увеличивается на 70 процентов в течение лета.

Но никто полностью не понимает, "почему судороги вообще возникают, не говоря уже летом, но мы знаем, что это проблема не мышц, а нервных клеток, которые заставляют их сокращаться", - объясняет доктор Скотт Гаррисон.

"Во время судороги эти нервные клетки активизируются быстрее, чем обычно, когда вы пытаетесь добровольно сократить мышцу. Это заставляет мышцу напрягаться сильнее, чем обычно, что приводит к боли".

Одна из теорий заключается в том, что это происходит из-за обезвоживания или мышечной усталости, - говорит доктор Джеффри Олдос, преподаватель физиологии упражнений в Университете Бедфордшира.

"Теория обезвоживания предполагает, что дефицит натрия, вызванный потоотделением, вызывает судороги. Есть данные, позволяющие предположить, что у тех, кто больше потеет, возникают спазмы чаще". Это может объяснить, почему спазмы усиливаются летом.

Теория мышечной усталости состоит в том, что судороги возникают из-за неправильной обратной связи между рецепторами, измеряющими изменения длины мышцы, и сухожилиями. Обычно эти системы работают вместе, чтобы помешать нам двигать мышцами таким образом, чтобы они могли их травмировать, но усталость мышц может нарушить баланс сигналов, а дисбаланс может вызвать повышенную разрядку нейронов, отправляющих сообщение из мозга в мышечные волокна, которые вызывает спазмы ", - говорит доктор Олдос.

Почему это должно происходить чаще летом, неизвестно, хотя доктор Гаррисон считает, что это может быть связано с повышенным уровнем витамина D в организме летом.

Хотя судороги во время движения могут возникать ночью, судороги в покое (то есть ночью или в неподвижном состоянии), как правило, начинаются примерно в возрасте 50 лет, в возрасте, в котором наши двигательные нейроны начинают постепенно отмирать как часть старения. процесс", - говорит он.

"Реакция вашего тела на эту потерю - рост новых нервных отростков к мышечным клеткам, которые потеряли нервное питание. Это может играть роль в развитии спазмов.

"Но есть некоторые свидетельства того, что витамин D может стимулировать больший рост периферических нервов. Чем больше витамина D, тем больше рост; чем больше рост, тем больше судорог ".

Итак, если никто не знает, что вызывает спазмы, что мы можем сделать, чтобы их предотвратить? Одна вещь, которая явно не работает, несмотря на заявления, - это магний. Хотя на самом деле магний влияет на здоровье мышц, в 2012 году доктор Гаррисон провел Кокрановский обзор (международно признанное исследование высокого стандарта), посвященный семи испытаниям магния и спазмов, и обнаружил, что он не помогает при ночных спазмах.

Питьевая вода перед сном может показаться решением, но "спортивные напитки с электролитами [минералами], которые заменяют потерянный натрий и другие минералы, могут быть лучшим выбором", - советует Олдос.

"Прием электролитов может остановить сокращение мышц, - говорит он, - он также может уравновесить сигналы от рецепторов и сухожилий, "уменьшая возбудимость мотонейронов". Спортивные напитки часто содержат много сахара, поэтому выбирайте продукты с низким содержанием сахара.

Если судорога все-таки возникла, решение - растяжка. "Обхватить ногу и подтянуть пальцы ног к себе - это помогает, - говорит Кэти Кнаптон, физиотерапевт из PhysioFast Online.

"Легкий массаж тоже может помочь, но растяжка должна быть вашей первой реакцией", добавляет он.

здоровье
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