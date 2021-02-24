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Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания

24 февраля 2021, 12:05

Сухость во рту возникает, когда во рту не хватает слюны.

врач, медик, больница
Сухость во рту возникает, когда во рту не хватает слюны. / rfdeti.ru

Сухость во рту, или ксеростомия, возникает, когда слюнные железы человека не вырабатывают достаточно слюны для поддержания влажности во рту. Ксеростомия может быть симптомом диабета, а также побочным эффектом лекарств, которые лечат диабет.

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), сухость во рту является частым симптомом диабета.

В этой статье мы рассмотрим симптомы сухости во рту и ее связь с диабетом. Мы также объясняем, как лечить сухость во рту.

Каковы симптомы сухости во рту?

Сухость во рту возникает, когда во рту не хватает слюны.

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Согласно NIDDK, люди с сухостью во рту могут испытывать:

  • частое ощущение сухости во рту
  • боль во рту
  • грубый, сухой язык
  • трудности с приемом пищи, разговором, жеванием или глотанием
  • язвы или инфекции во рту

Кроме того, Американская стоматологическая ассоциация (ADA) отмечает, что сухость во рту может включать:

  • боль в горле
  • носовая сухость
  • охриплость

Какая связь между сухостью во рту и диабетом?

NIDDK перечисляет сухость во рту среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди, живущие с диабетом.

Его высокая распространенность в этой популяции может быть связана с:

Обезвоживание: люди с диабетом склонны к обезвоживанию.

Повышенный уровень сахара в крови: у людей с диабетом уровень глюкозы в крови может стать слишком высоким. Термин для этого - гипергликемия, и это может вызвать у человека сухость во рту.

Заболевания почек: со временем высокий уровень глюкозы в крови может привести к заболеванию почек, которое может вызвать сухость во рту.

Лекарства от диабета: некоторые лекарства, которые человек может принимать для контроля диабета, могут вызывать сухость во рту как побочный эффект.

Кроме того, по данным Johns Hopkins Medicine, примерно две трети людей с диабетом имеют высокое кровяное давление или принимают лекарства, которые помогают контролировать гипертонию. Сухость во рту может возникнуть как побочный эффект этих лекарств.

Сухость во рту - симптом диабета?

Согласно обзору 2014 года, сухость во рту может быть признаком диабета. Однако, хотя это часто встречается у людей с диабетом, это не единственный симптом.

Человек может потенциально испытывать несколько симптомов диабета, в том числе:

  • нечеткое зрение
  • усталость
  • повышенная жажда
  • более частое мочеиспускание
  • повышенный голод
  • необъяснимая потеря веса
  • покалывание или онемение в конечностях, например в руках или ногах
  • язвы, которые не заживают

Хотя и диабет 1-го и 2-го типа имеет схожие симптомы, NIDDK утверждает, что они не развиваются одинаково.

Они отмечают, что в то время как люди, у которых развивается диабет 1 типа, обычно проявляют быстрое начало симптомов, люди, живущие с диабетом 2 типа, обычно наблюдают постепенное проявление симптомов, которые они могут не замечать до тех пор, пока не разовьется другое осложнение, такое как помутнение зрения.

Уход

Люди, которые испытывают сухость во рту в результате приема лекарств, могут спросить врача о возможности смены лекарств. Также может помочь контроль любых основных состояний - например, поддержание уровня сахара в крови в безопасном диапазоне для контроля диабета.

Медицинские работники также могут прописать лекарства для стимуляции выработки слюны. Человеку нужно будет принимать эти лекарства в течение 3 месяцев, чтобы убедиться, что они подействуют.

Можно также попробовать заменители слюны в виде гелей, спреев и леденцов. Тем не менее, авторы статьи 2020 года отмечают, что они не работают надежно и, когда они работают, они обеспечивают только временное облегчение.

Домашние средства

Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований рекомендует человеку предпринять следующие шаги, чтобы минимизировать симптомы сухости во рту:

  • избегать острой или соленой пищи, потому что они могут ухудшить состояние ротовой полости
  • медленное употребление воды в течение дня
  • жевательная резинка без сахара или леденцы без сахара, чтобы стимулировать выработку слюны
  • употребление воды или других напитков без сахара во время еды, чтобы облегчить глотание
  • воздержание от употребления алкоголя или табака
  • увлажнитель во время сна
  • отказ от напитков с кофеином

Другие причины сухости во рту

Диабет и лекарства, которые врачи используют для его лечения, - не единственные причины, по которым человек может испытывать сухость во рту.

Исследователи утверждают, что ксеростомия чаще всего возникает как побочный эффект от приема лекарств, отпускаемых без рецепта и по рецепту, в том числе:

  • антигистаминные препараты
  • лекарства от кровяного давления
  • противодиарейные препараты
  • антидепрессанты
  • лекарства от недержания мочи
  • радиационная терапия
  • химиотерапия

Это также может произойти из-за аутоиммунных состояний.

Когда обращаться к врачу

Человеку следует обратиться к врачу, если у него появятся симптомы сухости во рту, которые не проходят. Диабет - одна из нескольких потенциальных причин, которые врач может исключить.

В некоторых случаях причиной могут быть лекарства. В этих случаях человек может поговорить с врачом о смене лекарства. Очень важно не прекращать прием рецептурных лекарств без предварительной консультации с врачом.

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