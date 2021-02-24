Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания

Сухость во рту возникает, когда во рту не хватает слюны. / rfdeti.ru

Сухость во рту, или ксеростомия, возникает, когда слюнные железы человека не вырабатывают достаточно слюны для поддержания влажности во рту. Ксеростомия может быть симптомом диабета, а также побочным эффектом лекарств, которые лечат диабет.

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), сухость во рту является частым симптомом диабета.

В этой статье мы рассмотрим симптомы сухости во рту и ее связь с диабетом. Мы также объясняем, как лечить сухость во рту.

Каковы симптомы сухости во рту?

Сухость во рту возникает, когда во рту не хватает слюны.

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Согласно NIDDK, люди с сухостью во рту могут испытывать:

частое ощущение сухости во рту

боль во рту

грубый, сухой язык

трудности с приемом пищи, разговором, жеванием или глотанием

язвы или инфекции во рту

Кроме того, Американская стоматологическая ассоциация (ADA) отмечает, что сухость во рту может включать:

боль в горле

носовая сухость

охриплость

Какая связь между сухостью во рту и диабетом?

NIDDK перечисляет сухость во рту среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди, живущие с диабетом.

Его высокая распространенность в этой популяции может быть связана с:

Обезвоживание: люди с диабетом склонны к обезвоживанию.

Повышенный уровень сахара в крови: у людей с диабетом уровень глюкозы в крови может стать слишком высоким. Термин для этого - гипергликемия, и это может вызвать у человека сухость во рту.

Заболевания почек: со временем высокий уровень глюкозы в крови может привести к заболеванию почек, которое может вызвать сухость во рту.

Лекарства от диабета: некоторые лекарства, которые человек может принимать для контроля диабета, могут вызывать сухость во рту как побочный эффект.

Кроме того, по данным Johns Hopkins Medicine, примерно две трети людей с диабетом имеют высокое кровяное давление или принимают лекарства, которые помогают контролировать гипертонию. Сухость во рту может возникнуть как побочный эффект этих лекарств.

Сухость во рту - симптом диабета?

Согласно обзору 2014 года, сухость во рту может быть признаком диабета. Однако, хотя это часто встречается у людей с диабетом, это не единственный симптом.

Человек может потенциально испытывать несколько симптомов диабета, в том числе:

нечеткое зрение

усталость

повышенная жажда

более частое мочеиспускание

повышенный голод

необъяснимая потеря веса

покалывание или онемение в конечностях, например в руках или ногах

язвы, которые не заживают

Хотя и диабет 1-го и 2-го типа имеет схожие симптомы, NIDDK утверждает, что они не развиваются одинаково.

Они отмечают, что в то время как люди, у которых развивается диабет 1 типа, обычно проявляют быстрое начало симптомов, люди, живущие с диабетом 2 типа, обычно наблюдают постепенное проявление симптомов, которые они могут не замечать до тех пор, пока не разовьется другое осложнение, такое как помутнение зрения.

Уход

Люди, которые испытывают сухость во рту в результате приема лекарств, могут спросить врача о возможности смены лекарств. Также может помочь контроль любых основных состояний - например, поддержание уровня сахара в крови в безопасном диапазоне для контроля диабета.

Медицинские работники также могут прописать лекарства для стимуляции выработки слюны. Человеку нужно будет принимать эти лекарства в течение 3 месяцев, чтобы убедиться, что они подействуют.

Можно также попробовать заменители слюны в виде гелей, спреев и леденцов. Тем не менее, авторы статьи 2020 года отмечают, что они не работают надежно и, когда они работают, они обеспечивают только временное облегчение.

Домашние средства

Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований рекомендует человеку предпринять следующие шаги, чтобы минимизировать симптомы сухости во рту:

избегать острой или соленой пищи, потому что они могут ухудшить состояние ротовой полости

медленное употребление воды в течение дня

жевательная резинка без сахара или леденцы без сахара, чтобы стимулировать выработку слюны

употребление воды или других напитков без сахара во время еды, чтобы облегчить глотание

воздержание от употребления алкоголя или табака

увлажнитель во время сна

отказ от напитков с кофеином

Другие причины сухости во рту

Диабет и лекарства, которые врачи используют для его лечения, - не единственные причины, по которым человек может испытывать сухость во рту.

Исследователи утверждают, что ксеростомия чаще всего возникает как побочный эффект от приема лекарств, отпускаемых без рецепта и по рецепту, в том числе:

антигистаминные препараты

лекарства от кровяного давления

противодиарейные препараты

антидепрессанты

лекарства от недержания мочи

радиационная терапия

химиотерапия

Это также может произойти из-за аутоиммунных состояний.

Когда обращаться к врачу

Человеку следует обратиться к врачу, если у него появятся симптомы сухости во рту, которые не проходят. Диабет - одна из нескольких потенциальных причин, которые врач может исключить.

В некоторых случаях причиной могут быть лекарства. В этих случаях человек может поговорить с врачом о смене лекарства. Очень важно не прекращать прием рецептурных лекарств без предварительной консультации с врачом.