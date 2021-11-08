Суицид после коронавируса: эксперт раскрыла пугающую картину

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Депрессия, которая следует после коронавируса, склоняет некоторых пациентов к суициду, заявила семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань.

Как рассказала она в ходе чата в Главреде, неврологами уже доказано, что коронавирусная инфекция поражает префронтальную зону мозга и лобные доли, а именно они отвечают за силу воли и способность выбирать.

"Если эта зона каким-то образом отключена, то человек не может обслуживать свои базовые потребности. Вследствие этого человек может впасть в депрессию, апатию или парализующую беспомощность, при которых он теряет смысл жизни. Отсюда и происходят суицидальные мысли", - говорит эксперт.

Она отметила, что сейчас о таких случаях суицида говорить не принято не в последнюю очередь из-за того, что сместился акцент внимания.

"Но человек в глубокой депрессии в любом случае имеет суицидальные мысли. Пусть он и не думает непосредственно о том, как выпрыгнуть из окна, но он теряет понимание того, для чего он живет, к чему стремится, какие у него цели. Потому что в состоянии депрессии этот выбор недоступен", - добавила Щербань.

Полную версию чата с Аленой Шербань читайте здесь.