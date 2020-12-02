Супрун озаботилась количеством секса у украинцев

Ульяна Супрун / УНИАН

Экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о норме количества секса для пары, которая давно находится в отношениях.

Об этом со ссылкой на специальный проект Психея бывшая чиновница написала на своей странице в социальной сети Facebook. Кроме того, Супрун дала несколько советов для решения проблем в интимной жизни.

Она утверждает, что в среднем человек занимается сексом более пятидесяти раз в год, то есть раз в неделю. А оптимальное количество, по словам Супрун, ‒ то, которое приносит удовольствие партнерам.

Также она отметила ‒ тема секса все еще является табуированной, а по причине нехватки сексуального образования, у партнеров может возникать страх говорить о проблемах в отношениях. Кроме того, большое количество стереотипов о половом акте также не помогают украинцам начать свободно обсуждать о своих фантазиях.

"Безусловно, секс задевает как физическое, так и ментальное здоровье и влияет на наше качество жизни. Насколько хорошо вы знаете о том, чем является секс и какими являются его компоненты? Задумывались ли над тем, когда секс перестает быть нормальным и когда время обращаться к специалисту?", ‒ интересуется Супрун в своем сообщении.

Читайте такжеУльяна Супрун заняла первое место по антипатии среди глав Минздрава - опрос

Напомним, ранее Главред сообщал: