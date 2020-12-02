Супрун озаботилась количеством секса у украинцев

Ульяна Супрун вновь выступила в своем фирменном жанре - советов о здоровье для украинцев.
Экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о норме количества секса для пары, которая давно находится в отношениях.
Об этом со ссылкой на специальный проект Психея бывшая чиновница написала на своей странице в социальной сети Facebook. Кроме того, Супрун дала несколько советов для решения проблем в интимной жизни.
Она утверждает, что в среднем человек занимается сексом более пятидесяти раз в год, то есть раз в неделю. А оптимальное количество, по словам Супрун, ‒ то, которое приносит удовольствие партнерам.
Также она отметила ‒ тема секса все еще является табуированной, а по причине нехватки сексуального образования, у партнеров может возникать страх говорить о проблемах в отношениях. Кроме того, большое количество стереотипов о половом акте также не помогают украинцам начать свободно обсуждать о своих фантазиях.
"Безусловно, секс задевает как физическое, так и ментальное здоровье и влияет на наше качество жизни. Насколько хорошо вы знаете о том, чем является секс и какими являются его компоненты? Задумывались ли над тем, когда секс перестает быть нормальным и когда время обращаться к специалисту?", ‒ интересуется Супрун в своем сообщении.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Ранее экс-и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявляла о том, что перечень лекарств из протокола лечения китайского коронавируса, недавно утвержденного Минздравом Украины, не имеет научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике.
- До этого она решила попросить у миллиардера Илона Маска помощи для украинских больниц в борьбе с пандемией коронавируса и получила на орехи в Сети.