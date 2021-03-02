Так ли уж полезны мультивитамины: удивительная правда

Некоторые люди считают, что поливитамины могут улучшить здоровье / iPhones

Мультивитамины и мультиминералы - наиболее часто используемые добавки в мире. Их популярность быстро выросла за последние несколько десятилетий.

Некоторые люди считают, что поливитамины могут улучшить здоровье, компенсировать неправильное питание и даже снизить риск развития хронических заболеваний, сообщает Healthline.

Что такое поливитамины?

Мультивитамины - это добавки, которые содержат много разных витаминов и минералов, иногда вместе с другими ингредиентами.

Учитывая, что не существует стандарта для поливитаминов, их питательный состав зависит от марки и продукта.

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Мультивитамины также называют мульти-, множественными или просто витаминами.

Они доступны во многих формах, включая таблетки, капсулы, жевательные резинки, порошки и жидкости.

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Большинство поливитаминов следует принимать один или два раза в день. Обязательно прочтите этикетку и следуйте рекомендованным инструкциям по дозировке.

Мультивитамины доступны в аптеках, крупных дисконтных магазинах и супермаркетах, а также в Интернете.

Что содержат поливитамины?

Тринадцать витаминов и около 15 минералов необходимы для вашего здоровья.

Многие из них вырабатывают ферменты и гормоны, повышают иммунитет и поддерживают нормальное функционирование нервов и органов.

Вашему организму также необходимы эти питательные вещества для воспроизводства, поддержания, роста и регулирования телесных процессов.

Мультивитамины могут содержать многие из этих витаминов и минералов, но в разных количествах. Они также могут содержать другие ингредиенты, такие как травы, аминокислоты и жирные кислоты.

Питательные вещества в поливитаминах могут быть получены из настоящих продуктов или произведены синтетическим путем, поэтому приобретать витамины у известного производителя очень важно.

Мультивитамины и болезни сердца

Болезни сердца - одна из основных причин смерти во всем мире.

Хотя некоторые считают, что прием поливитаминов может помочь предотвратить сердечные заболевания, исследования, похоже, не подтверждают это окончательно.

Некоторые исследования показывают, что поливитамины коррелируют со снижением риска сердечных приступов и смерти, в то время как другие не показывают никаких эффектов.

В рамках исследования изучалось влияние ежедневного приема поливитаминов у более чем 14 000 врачей-мужчин среднего возраста на протяжении более десяти лет и не было обнаружено снижения сердечных приступов, инсультов или смертности.

Мультивитамины и рак

Доказательства относительно использования поливитаминов и риска рака также неоднозначны.

Некоторые исследования показывают, что они не влияют на риск рака, в то время как другие связывают использование поливитаминов с повышенным риском рака.

В одном обзоре были изучены пять рандомизированных контролируемых испытаний с участием 47 289 человек. Было обнаружено, что риск рака на 31% ниже у мужчин, принимающих поливитамины, но не влияет на женщин.

Два обсервационных исследования, одно с участием только женщин, а другое с участием мужчин и женщин, связали длительное употребление поливитаминов со снижением риска рака толстой кишки.

Есть ли у поливитаминов какие-либо другие преимущества для здоровья?Мультивитамины были изучены для нескольких других целей, в том числе для улучшения функции мозга и здоровья глаз.

Функция мозга

Несколько небольших исследований, посвященных изучению конкретных групп населения, показали, что поливитамины могут улучшить память у пожилых людей.

Мультивитамины также могут повлиять на ваше настроение. Исследования не только выявили связь между плохим настроением и дефицитом питательных веществ, но и между пищевыми добавками и уменьшением симптомов тревоги и депрессии.

Однако другие исследования практически не показывают изменений в настроении.

Здоровье глаз

Возрастная дегенерация желтого пятна является одной из ведущих причин слепоты во всем мире.

Одно исследование показало, что прием витаминов и минералов-антиоксидантов может замедлить его прогрессирование и помочь предотвратить его.

Кроме того, некоторые данные указывают на то, что поливитамины могут снизить риск развития катаракты, еще одного широко распространенного заболевания глаз.

В некоторых случаях поливитамины могут быть вредными

Дозировка - важный фактор, который следует учитывать при приеме поливитаминов.

Хотя для некоторых людей приемлемы высокие дозы некоторых витаминов и минералов, большие количества могут быть вредными.

Подходящая дозировка может зависеть от растворимости витамина, который делится на следующие две группы:

Вода. Ваше тело выводит излишки этих витаминов с мочой.

Жирорастворимый. Поскольку у вашего тела нет простого способа избавиться от них, избыточное количество может накапливаться в вашей печени.

Беременным людям нужно быть особенно осторожными с потреблением витамина А, поскольку чрезмерное потребление было связано с врожденной инвалидностью.

Токсичность витамина D встречается редко и вряд ли может развиться при употреблении поливитаминов. Однако токсичность витамина А встречается чаще.

Если вы принимаете поливитамины и едите много продуктов, богатых питательными веществами, вы можете превысить рекомендуемую суточную норму многих питательных веществ.

Курильщикам следует избегать поливитаминов с большим количеством бета-каротина или витамина А, поскольку эти питательные вещества могут увеличить риск рака легких.

Высокие дозы некоторых минералов, таких как железо, могут вызвать расстройство желудка, запор, рвоту и обморок. Железо также может ограничивать способность организма усваивать цинк.

В частности, мужчины должны помнить о своем потреблении железа, поскольку они склонны накапливать его больше, чем женщины, а также люди с гемохроматозом.

Это состояние может привести к накоплению токсичных уровней минерала и может вызвать цирроз печени, рак печени и болезни сердца. Тем, кто страдает этим заболеванием, также следует избегать приема добавок витамина С.

Другой риск - неправильные производственные процессы, из-за которых поливитамины могут содержать гораздо большее количество питательных веществ, чем предполагалось.

Стоит ли принимать поливитамины?

Мультивитамины подходят не всем и могут даже навредить некоторым людям.

Тем не менее, определенные группы населения могут получить пользу от поливитаминов, в том числе:

Пожилые люди. Всасывание витамина B12 может уменьшаться с возрастом. Кроме того, пожилым людям может потребоваться больше кальция и витамина D (47, 48).

Веганы и вегетарианцы. Поскольку витамин B12 содержится в основном в продуктах животного происхождения, те, кто придерживается растительной диеты, подвергаются более высокому риску дефицита этого витамина. Им также может не хватать кальция, цинка, железа, витамина D и жирных кислот омега-3.

Другие люди, которым могут помочь поливитамины, включают тех, кто перенес операцию по снижению веса, придерживается низкокалорийной диеты или не получает достаточного количества питательных веществ только из пищи.