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Терапия лошадьми: как животные помогают от стресса и аутизма

24 февраля 2021, 21:09

Услуги по лечению лошадьми делятся на три широкие категории: терапия, обучение с использованием лошадей и верховая езда.

лошадь
Услуги по лечению лошадьми делятся на три широкие категории: терапия, обучение с использованием лошадей и верховая езда/ УНИАН

Животная терапия обычно вызывает в памяти образы кошек и собак, но терапия с использованием животных выходит за рамки домашних животных.

В частности, существует терапия с использованием лошадей (EAT), и ее идея проста: люди всех возрастов с разными способностями могут получить пользу от терапевтической работы с лошадьми.

Услуги по лечению лошадьми делятся на три широкие категории: терапия, обучение с использованием лошадей и верховая езда, включая терапевтическую и адаптивную езду, или рекреационную езду для людей с особыми потребностями, пишет Insider.

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Что такое ипотерапия?

Терапия с использованием лошадей бывает разных видов, от профессиональной и физиотерапии до психологического консультирования. Эти услуги предоставляются лицензированными профессионалами, которые включают лошадей в свои планы лечения.

Например, терапевты могут использовать естественные движения и обратную связь лошадей в качестве инструментов физиотерапии. Помимо преимуществ обучения верховой езде, в качестве вариантов лечения психического здоровья могут быть предложены занятия, связанные с верховой ездой, такие как уход, привязка, кормление и поение, а также подстилка или уход за седлами.

Кейтлин Питерс, доктор философии, эрготерапевт и научный сотрудник Центра лошадей Темпл Грандин при Университете штата Колорадо, проводит трудотерапию c помощью лошадей. Питерс также использует в своей работе адаптивную езду, форму терапии с участием лошадей, известную как "иппотерапия", которая представляет собой любую физическую, профессиональную или языковую терапию патологии, проводимую в присутствии лошадей.

В своем исследовании трудотерапии, посвященном молодежи с аутизмом, Петерс использует "упорядочивание" действий, состоящих из нескольких этапов, таких как обучение тому, как сесть в седло на лошадь. "Или, если я работаю над мелкой моторикой, то помочь с пряжками на седле - отличное занятие", - говорит она.

В речевой и языковой терапии в среде лошадей верховая езда на лошадях может помочь пациентам научиться контролировать дыхание. Например, в физиотерапии пациенты с церебральным параличом могут кататься на лошадях, чтобы улучшить свое равновесие и осанку.

Что касается того, для кого лучше всего подходит терапия с использованием лошадей, Петерс говорит, что исследований по этой теме пока мало.

"Я скажу, что по моему опыту, было несколько моих клиентов, которые изначально очень настороженно относились к лошадям", - говорит она, но часто "дети действительно научатся любить их".

Состояния, при которых может помочь терапия лошадьми

Терапия с использованием лошадей дополняет другие более традиционные формы терапии. Исследователи и терапевты изучали множество состояний с использованием лошадей.

Детский церебральный паралич. В метаанализе 2020 года исследователи обнаружили, что физиотерапия с использованием лошадей помогла детям с церебральным параличом восстановить грубую двигательную функцию, которая представляет собой движения всего тела, такие как сидение или стояние.

Рассеянный склероз (МС). Небольшое исследование, проведенное в 2020 году с участием 33 человек с РС, показало, что этот тип терапевтического вмешательства улучшил способность пациентов ходить.

Аутизм. "У многих молодых людей с аутизмом есть различия в обработке сенсорных функций", - говорит Питерс, поэтому окружающая среда у лошадей хороша для работы с тактильными, слуховыми и обонятельными (обонятельными) ощущениями, а также для вестибулярных (баланс) и проприоцептивных (положение тела) системы.

Ее исследование показало, что трудотерапия для молодежи с аутизмом с использованием лошадей приводит к улучшению коммуникации и снижению гиперактивности.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Небольшое исследование молодых людей с посттравматическим стрессовым расстройством, проведенное в 2017 году, показало, что психотерапия с использованием лошадей была эффективной, но не более, чем традиционная психотерапия в офисе. Небольшое клиническое испытание 2020 года показывает, что этот тип терапии для ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством может дать надежду на краткосрочное облегчение симптомов.

СДВГ. Одно небольшое исследование 2018 года среди молодежи с СДВГ показало улучшение качества жизни и внимания при помощи лошадиной терапии, как и в исследовательской группе, которая использовала фармакологическое вмешательство.

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