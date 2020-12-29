Тихий инфаркт: скрытые признаки опасного состояния

Тихие сердечные приступы опасны / eluniverso.com

Сердечные приступы часто имеют классический набор симптомов: боль в груди, одышку и ощущение тяжести в груди. Но не всегда.

Тихие сердечные приступы, более формально известные как тихий инфаркт миокарда (ТИМ), являются "тихими", потому что симптомы настолько слабы, что люди часто не осознают, что они произошли.

Но это не значит, что вы можете игнорировать тихий сердечный приступ - медицинские эксперты говорят, что он так же опасен, как и традиционный. Вот как определить, что у вас тихий сердечный приступ, и что с этим делать.

Что такое тихий инфаркт?

В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Circulation с участием почти 10 000 участников, сравнивались тихие сердечные приступы с традиционными и было обнаружено, что на тихие сердечные приступы приходилась почти половина всех сердечных приступов.

Николь Вайнберг, доктор медицины, кардиолог, говорит, что могут быть ситуации, когда у людей нет симптомов тихого сердечного приступа. Но часто бывает несколько легких симптомов, которые бывает трудно распознать.

По данным Американской академии семейных врачей (AAFP), они включают усталость, изжогу, дискомфорт в груди, спине или челюсти и одышку. Традиционный сердечный приступ может иметь аналогичные симптомы, но также часто включает ощущение давления или боли в груди, руках, шее, спине и / или челюсти.

Кроме того, симптомы тихого сердечного приступа можно легко принять за что-то еще, например, за несварение желудка, тяжелую тренировку или даже за зубную боль. И хотя симптомы могут быть не очень серьезными, Вайнберг говорит, что тихий сердечный приступ так же серьезен, как и любой другой сердечный приступ.

Тихие сердечные приступы опасны

Сердечные приступы - как тихие, так и традиционные - возникают при недостаточном притоке крови к сердцу. А тихий сердечный приступ так же опасен, как и традиционный. Это увеличивает вероятность повторного сердечного приступа, а также вероятность сердечной недостаточности.

"Крайне важно открыть заблокированную сердечную артерию, как только она заблокирована, поэтому мы не находимся в ситуации, когда наблюдается снижение кровотока и, в конечном итоге, рубцовая ткань, которая может ухудшить чью-либо способность иметь нормальную сердечную функцию", - говорит Вайнберг.

Хотя исследование Circulation показало, что тихие сердечные приступы чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, оно также показало, что женщины с большей вероятностью умирают в результате одного. По данным Американской кардиологической ассоциации, это может быть связано с тем, что женщины и их врачи не обязательно воспринимают симптомы достаточно серьезно.

Кроме того, исследователи обнаружили, что тихие сердечные приступы чаще встречаются у пожилых людей с диабетом. Например, в исследовании, опубликованном в 2012 году в журнале Американской медицинской ассоциации, 14% из 337 участников с диабетом пережили тихий сердечный приступ по сравнению с 9% того же населения, у которого был традиционный сердечный приступ.

А при традиционном сердечном приступе врачи могут порекомендовать лечение, которое включает хирургическое вмешательство, лекарства и изменение образа жизни. Вот почему тихие сердечные приступы вызывают такое беспокойство: если вы не знаете, что у вас был сердечный приступ, вы не сможете воспользоваться тактикой лечения и профилактики.

Более того, вы можете осознать, что у вас был сердечный приступ, только постфактум, когда вы начинаете испытывать симптомы сердечной недостаточности, потому что тихий сердечный приступ повредил сердечные мышцы.

Как распознать тихие сердечные приступы?

Если вы подозреваете, что испытываете симптомы сердечного приступа, вам следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Но в большинстве случаев тихих сердечных приступов симптомы настолько легкие или вовсе отсутствуют, что человеку не обязательно думать о том, чтобы обратиться в скорую помощь.

Часто диагноз ставится во время обычного медицинского осмотра или во время визита к врачу, вызванного сохраняющимися симптомами, такими как усталость, одышка и несварение желудка.

Факторы риска для традиционного и тихого сердечного приступа одинаковы: семейный анамнез сердечных приступов, пожилой возраст, выбор образа жизни, такой как курение или недостаточная физическая нагрузка, ожирение и такие состояния, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

Если ваш врач подозревает, что у вас тихий сердечный приступ, вероятным следующим шагом для вас будет получение электрокардиограммы (ЭКГ), которая покажет электрическую активность вашего сердца и выявит повреждение сердца, вызванное сердечным приступом, сообщает Общество Сердечно-сосудистая ангиография и вмешательства.