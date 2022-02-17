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То война, то коронавирус: психолог рассказала, как справиться с паникой

17 февраля 2022, 02:18

Следите за собой, заботьтесь о себе, отдавайте себе отчет в том, что в вас залетает и как это на вас влияет.

Как не поддаваться панике рассказала психолог

Диетолог Екатерина Павлова рассказала в Instagram, как справиться с паникой и тревогой и поддержать себя питанием и витаминами, чтобы оставаться в адекватном состоянии.

Как не поддаться панике:

1. Запомните, мало какой человек может оставаться спокойным, если он мониторит негативные новости, "убийства, расследования", смотрит передачи в стиле "пусть говорят" и фильмы ужасов. Я отслеживаю, что смотрю и что мне попадается на глаза, знаю, что меня задевает. И если я посмотрю видео или новость про то, как например жестоко обращаются с ребенком (больная тема), могу еще несколько дней быть в плохом настроении.

Каждый взрослый человек должен отслеживать, "что в него попадает", что он смотрит, о чем говорит, иначе в нас залетает всякий мусор и наш поток мыслей начинает нами управлять.

2. Вы должны знать, что вас возвращает в спокойное ровное состояние, и это использовать. Это может быть спорт, ванна, легкий фильм, поход на маникюр, чай в тишине. Чувствуете, что вам становится не по себе - не раскручиваете это состояние, а идете и делаете то, что вас возвращает к спокойствию! Отслеживайте это. Вы сами управляете своим состоянием, а не оно вами, ведь вы взрослый человек.

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3. Убираем все, что делает нас нестабильно нервным и ведет к колебаниям в настроении - кофе, энергетики, сигареты, алкоголь. Добавляем то, что успокаивает - магний, 5 HTP, ванны с магниевой солью, витамины группы В. Добавляем побольше жиров, как источника энергии, и побольше овощей.

4. Вы сами можете себя довести как и до панических атак и психиатрии, так и до адекватного ровного состояния.

5. Чувствуете, с вами что-то не так - значит, это повод лишний раз обратиться к врачу, сдать анализы.

Следите за собой, заботьтесь о себе, отдавайте себе отчет в том, что в вас залетает и как это на вас влияет.

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