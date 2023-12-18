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Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

Сергей Кущ
18 декабря 2023, 11:47
Врач порекомендовал лучшие продукты, которые можно есть на следующий день после тяжелой ночи.

Врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье
Врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Алкоголь является токсичным химическим веществом, которое также является мочегонным средством, забирая воду из вашего организма и оставляя вас обезвоженным.

Именно обезвоживание является одной из основных причин похмелья и до сих пор не существует научно обоснованного лекарства от похмелья, врач порекомендовал лучшие продукты, которые можно есть на следующий день после тяжелой ночи, пишет Express.

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Доктор Дебора Ли говорит, что избавиться от похмелья поможет пища, в которой содержится цинк и никотиновая кислота.

Поэтому она советует есть устрицы, мясо, птицу, морепродукты, цельнозерновые продукты, орехи, крупы, молочные продукты и яйца.

Также врач посоветовала наполнить свой холодильник такими продуктами: авокадо, грибами и картофелем.

От похмелья спасет здоровый завтрак

Врач объяснила, что алкоголь имеет тенденцию снижать уровень глюкозы в крови, поэтому здоровый завтрак может помочь.

Она порекомендовала сочетать цельнозерновые тосты с яйцами, авокадо и шпинатом.

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