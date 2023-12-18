Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

Врач порекомендовал лучшие продукты, которые можно есть на следующий день после тяжелой ночи.

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Врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Алкоголь является токсичным химическим веществом, которое также является мочегонным средством, забирая воду из вашего организма и оставляя вас обезвоженным.

Именно обезвоживание является одной из основных причин похмелья и до сих пор не существует научно обоснованного лекарства от похмелья, врач порекомендовал лучшие продукты, которые можно есть на следующий день после тяжелой ночи, пишет Express.

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Доктор Дебора Ли говорит, что избавиться от похмелья поможет пища, в которой содержится цинк и никотиновая кислота.

Поэтому она советует есть устрицы, мясо, птицу, морепродукты, цельнозерновые продукты, орехи, крупы, молочные продукты и яйца.

Также врач посоветовала наполнить свой холодильник такими продуктами: авокадо, грибами и картофелем.

От похмелья спасет здоровый завтрак

Врач объяснила, что алкоголь имеет тенденцию снижать уровень глюкозы в крови, поэтому здоровый завтрак может помочь.

Она порекомендовала сочетать цельнозерновые тосты с яйцами, авокадо и шпинатом.

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