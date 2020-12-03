"Только остается между ног болтаться": ученые нашли новую причину импотенции

Ученые нашли новую причину импотенции / Yohimbin

В США исследователи нашли генетическую особенность, которая, по всей видимости, может быть причиной возникновения эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин.

Об этом заявил руководитель проекта ‒ научный сотрудник американского медицинского консорциума Kaiser Permanente Эрик Йоргенсон. Во время изучения генетической информации исследовательская группа определила особенность и назвала ее "аллель Т-риска".

Йоргенсон называет ее вариантной формы гена, которая в данном случае представляет собой вариацию в генетическом локусе вблизи гена SIM1.

"Идентификация этого локуса SIM1 как фактора риска развития эректильной дисфункции – это большое достижение, поскольку оно дает долгожданное доказательство наличия генетического компонента заболевания", – заявил он.

Также выяснилось, что у мужчин, которые имеют "аллель Т-риска", риск возникновения импотенции был повышен на 26%. Однако у мужчин, у которых было две копии варианта, риск был на 59% выше ‒ даже с учетом других факторов риска.

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