Топ-5 эффективных упражнений для красивых ягодиц, которые заменят зал: видео домашней тренировки

Все, что вам нужно – фитнесс-резинка, коврик и 10 минут свободного времени.
С завершением лета, казалось бы, и мотивация исчезла, ведь сезон отпусков позади и не нужно волноваться за лишние килограммы. Но что, если мы скажем, что осень – тоже удачная пора для занятий спортом, не выходя из дома.
Фитнесс-тренер и мастер спорта Украины по бодибилдингу Екатерина Кононова подготовила сет упражнений для ягодиц. Все, что вам нужно – фитнесс-резинка, коврик и 10 минут свободного времени.
Круговая домашняя тренировка для ягодиц
- Присест + разведения бедер: 20 повторений;
- Разножка: по 15 повторений;
- Переразгибание бедра в коленно-кистевой позе: 20 повторений;
- Отведение бедра в сторону в коленно-кистевой позе: 20 повторений;
- Ягодичный мостик с разведением бедер: 20 повторений.
Советы от тренера: все упражнения выполняйте одно за другим. Постарайтесь сделать 3 – 5 кругов.
Ранее фитнес-тренер Кирилл Торос показал комплекс упражнений для пресса, который поможет быстро, эффективно, а, главное, безболезненно попрощаться с жиром на животе в домашних условиях.
Автор: Денис Пономаренко