Топ-5 эффективных упражнений для красивых ягодиц, которые заменят зал: видео домашней тренировки

Как накачать ягодицы дома / Pixabay

С завершением лета, казалось бы, и мотивация исчезла, ведь сезон отпусков позади и не нужно волноваться за лишние килограммы. Но что, если мы скажем, что осень – тоже удачная пора для занятий спортом, не выходя из дома.

Фитнесс-тренер и мастер спорта Украины по бодибилдингу Екатерина Кононова подготовила сет упражнений для ягодиц. Все, что вам нужно – фитнесс-резинка, коврик и 10 минут свободного времени.

Круговая домашняя тренировка для ягодиц

Присест + разведения бедер: 20 повторений;

20 повторений; Разножка: по 15 повторений;

по 15 повторений; Переразгибание бедра в коленно-кистевой позе: 20 повторений;

20 повторений; Отведение бедра в сторону в коленно-кистевой позе: 20 повторений;

20 повторений; Ягодичный мостик с разведением бедер: 20 повторений.

Советы от тренера: все упражнения выполняйте одно за другим. Постарайтесь сделать 3 – 5 кругов.

Ранее фитнес-тренер Кирилл Торос показал комплекс упражнений для пресса, который поможет быстро, эффективно, а, главное, безболезненно попрощаться с жиром на животе в домашних условиях.