УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

ТОП-5 продуктов, которые опасно давать детям

30 мая 2022, 03:20

Врачи обнародовали список самых вредных продуктов  питания для детей, они есть в рационе практически у всех.

дети_ребенок_детский садик_детсад
Какие продукты нельзя давать детям / 1zoom.ru

Врачи обнародовали список самых вредных продуктов питания для детей, они есть в рационе практически у всех.

Такие блюда дети обожают, и многие родители ошибочно считают их безопасными.

Какие топ-5 продуктов не стоит давать детям

Исследования показывают, что между продуктами питания с рафинированным сахаром, жирами и различными добавками есть прямая связь с диабетами у детей.

Кроме того, эти ингредиенты часто приводят к нарушению концентрации, ожирению и различным хронических заболеваниям в раннем детском возрасте.

Соки

Считать, что соки очень полезны для детей - ошибка. Надписи на упаковках "без сахара", "без консервантов", "для детей" - не более, чем маркетинговый ход. В большинстве магазинных соков содержится большое количество сахара. И даже в соках, где стоит "свежевыжатые".

Некоторое количество витаминов в магазинных соках есть, но все остальные ингредиенты делают эти соки более вредными, чем полезными.

Вместо соков стоит давать детям свежие фрукты, в которые есть витамины, полезные свойства и клетчатка - которой в соках точно нет.

Йогурты

Еще одна стандартная ошибка многих родителей - давать детям йогурты. Дело в том, что натуральный йогурт - это мощный пробиотик и он способен восстановить микрофлору желудка. В натуральном йогурте есть кальций, калий, витамин В6, магний.

Но в магазинных йогуртах очень много сахара и жиров, а в продукции с фруктовым наполнителем - еще и консервантов.

Поэтому выбирайте йогурты без добавок, натуральные, у которых короткий срок годности - это даст больше шансов, что ребенок получит необходимые микроэлементы. Для детей старше 2 лет лучший подсластитель - мед. А еще в такой йогурт можно порезать свежие фрукты, ягоды и орехи.

Хлопья и сухие завтраки

Нет, это не самый лучший вид завтрака, а самый плохой. Он удобен - залить молоком хлопья и завтрак готов. Дети любят хлопья и сухие завтраки и это не удивительно - там полно сахара.

Все красивые надписи на коробках - не более, чем реклама. На самом деле во всех таких завтраках содержится огромное количество сахара и добавок.

В одном из исследований выяснили, что в одной коробке популярных хлопьев сахара больше, чем в пачке печенья.

Накормите ребенка утром яйцами, тостами с цельной пшеницы, сварите овсянку - пользы от таких завтраков будет намного больше.

Куриные наггетсы

Популярность наггетсов растет просто на глазах и купить их сейчас можно в любом магазине, ресторанах, кафе быстрого питания. И нагетсы действительного могут быть сделаны из натурального куриного филе.

Основная опасность этого лакомства - фритюр, в котором они обжариваются и кляр, в котором эти нагетсы обваливают. Там огромная смесь трансжиров, специй, сахара и добавок.

Если ваши дети жить не могут без наггетсов, то приготовьте их самостоятельно. Для этого нарежьте филе курицы кусочками, обваляйте в муке и взбитом яйце, можно использовать панировочные сухари и запекайте в духовке до готовности.

Лапша и макароны быстрого приготовления

Эти блюда-пятиминутки прочно вошли в жизнь и детей, и взрослых. Быстро готовится, вкусно и недорого. Но такая экономия может привести к печальным последствиям.

В большинстве таких продуктов содержатся фталаты - химические соединения, которые имитируют структуру эстрогена и вызывают нарушения в эндокринной системе. А еще влияют на выработку тестостерона. Больше всего фталата содержится в сырном порошке.

Кроме того, в такой лапше высокий уровень холестерина, содержится сахар и другие добавки.

Возьмите обычные макаронные изделия из цельнозерновой мука, зелени и немного сыра. Такое блюдо будет не менее вкусным, но и полезным.

Читайте также:

продукты питания
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:51

Трофей с Евровидения-2022 продали за баснословную сумму - на что потратят средства

03:20

ТОП-5 продуктов, которые опасно давать детям

02:52

Анна Тринчер в пиджаке на голое тело заставила фанатов трепетать от восторга

02:50

Военный эксперт рассказал, какие преимущества ВСУ дадут ракеты "Гарпун"

02:20

В ближайшие годы Россия распадется на княжества: ресурсов для подавления протестов не будет

Реклама
01:48

Жданов спрогнозировал разгром оккупантов на Херсонщине: что станет решающим факторомВидео

01:14

Гороскоп Таро на неделю 30 мая-5 июня: Весам – подсказки судьбы, Козерогам – важный человек

00:58

"Нация первобытных дикарей. Позор на весь мир!": Панин набросился на "существо по имени Чичерина"

29 мая, воскресенье
23:55

Зеленский о ситуации в Северодонецке: делаем все, чтобы сдержать наступлениеВидео

23:35

Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина

23:34

"Смывают свою родину глубоко на дно": Макс Барских рассказал, почему его песни стали доступны в РФВидео

23:11

Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на УкраинуВидео

22:48

У Орбана опозорились диким фейком: сравнили Украину с нацистской ГерманиейВидео

22:45

Будет очень много сочных ягод: как приготовить лучшую подкормку для малиныВидео

22:09

"Это ж надо чтоб так штырило жестко": голая Анастасия Волочкова опозорилась перед фанатами

22:07

Шесть шагов: Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО

21:56

У Зеленского ответили Эрдогану насчет переговоров с ПутинымВидео

21:44

"РФ лишила меня сына": пронзительный пост харьковчанки, потерявшей мужа и ребенка при обстрелеФотоВидео

21:23

"Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп": внук Григория Чапкиса попал в ужасную аварию

20:58

Гороскоп на июнь 2022 для Скорпионов: много работы, сюрприз и крутой поворот судьбыВидео

Реклама
20:57

Главу СБУ Харьковщины выгнали с должности: Зеленский выдвинул громкое обвинениеВидео

20:51

Оккупанты обстреляли три общины под Кривым Рогом

20:34

Гиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с КубаниВидео

20:25

Санкции против России: послы ЕС не достигли согласия по шестому пакету

20:10

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

19:58

У Зеленского предупредили: зимой РФ может устроить газовый шантаж ЕвропыВидео

19:53

Вятрович пояснил, почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине

19:52

Россия бросает на войну чеченских зэков прямо из колоний - СМИ

19:39

Минус один голос пропаганды: путинистку Елену Ваенгу "отменили" в Израиле

19:32

Как война в Украине встряхнет ЕС и сломает планы Путина в старой Европемнение

19:31

Рашисты устроили штурм на трех направлениях: выходят на окраины СеверодонецкаВидео

18:59

Топливный кризис: в Минэкономики объяснили дефицит бензина в УкраинеВидео

18:58

Возможен ли внезапный штурм Николаева: в ОВА дали четкий ответВидео

18:52

Украинские разведчики показали спасшую многих людей собаку-сапера Весту: впечатляющие фото

18:49

Число жертв среди гражданских в десятки превышает военные потери

18:39

Невзоров. Ядерная война будет, но вопрос в другомВидеоблоги

18:38

Путин приказал засекретить данные о Кабаевой: в РФ назвали причинуВидео

18:34

"Пусть смерть вас скорее встретит": Катя Осадчая жестко обратилась к предателям родиныВидео

18:07

"Заманить русских и разбомбить": Сеть умилил план "конфетной спецоперации" маленькой украинкиВидео

18:03

Битва за Донбасс: кто выигрывает в злой и долгой войне за Украинумнение

Реклама
17:41

"Это шокирует": в Венгрии запаниковали из-за угрозы перекрытия нефтепровода ДружбаВидео

17:16

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным: Кремль отказался от совместно разговора

17:11

Женский гороскоп на неделю 30 мая-5 июня: Львам – знаки судьбы, Стрельцам – враги, Козерогам – большие перемены

17:01

"Ты почему чувствуешь себя защищено?!": Янович призвал не упрекать за мирную жизнь во время войны

16:59

Рашисты устроили обстрел Харькова после визита в город ЗеленскогоВидео

16:55

Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

16:38

В ЕС могут согласовать "нефтяное эмбарго" для России, но с оговоркой – Радио Свобода

16:37

Наплевали на оккупацию: в Мелитополе патриоты устроили митинг за УкраинуВидео

16:11

УПЦ МП в ожидании прихода российских войск: что выдает Московский патриархатмнение

15:59

Бунт в "ЛДНР": мобилизованные устроили перестрелку с солдатами РФ и массово бегут с фронтаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять