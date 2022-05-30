ТОП-5 продуктов, которые опасно давать детям

Какие продукты нельзя давать детям / 1zoom.ru

Врачи обнародовали список самых вредных продуктов питания для детей, они есть в рационе практически у всех.

Такие блюда дети обожают, и многие родители ошибочно считают их безопасными.

Какие топ-5 продуктов не стоит давать детям

Исследования показывают, что между продуктами питания с рафинированным сахаром, жирами и различными добавками есть прямая связь с диабетами у детей.

Кроме того, эти ингредиенты часто приводят к нарушению концентрации, ожирению и различным хронических заболеваниям в раннем детском возрасте.

Соки

Считать, что соки очень полезны для детей - ошибка. Надписи на упаковках "без сахара", "без консервантов", "для детей" - не более, чем маркетинговый ход. В большинстве магазинных соков содержится большое количество сахара. И даже в соках, где стоит "свежевыжатые".

Некоторое количество витаминов в магазинных соках есть, но все остальные ингредиенты делают эти соки более вредными, чем полезными.

Вместо соков стоит давать детям свежие фрукты, в которые есть витамины, полезные свойства и клетчатка - которой в соках точно нет.

Йогурты

Еще одна стандартная ошибка многих родителей - давать детям йогурты. Дело в том, что натуральный йогурт - это мощный пробиотик и он способен восстановить микрофлору желудка. В натуральном йогурте есть кальций, калий, витамин В6, магний.

Но в магазинных йогуртах очень много сахара и жиров, а в продукции с фруктовым наполнителем - еще и консервантов.

Поэтому выбирайте йогурты без добавок, натуральные, у которых короткий срок годности - это даст больше шансов, что ребенок получит необходимые микроэлементы. Для детей старше 2 лет лучший подсластитель - мед. А еще в такой йогурт можно порезать свежие фрукты, ягоды и орехи.

Хлопья и сухие завтраки

Нет, это не самый лучший вид завтрака, а самый плохой. Он удобен - залить молоком хлопья и завтрак готов. Дети любят хлопья и сухие завтраки и это не удивительно - там полно сахара.

Все красивые надписи на коробках - не более, чем реклама. На самом деле во всех таких завтраках содержится огромное количество сахара и добавок.

В одном из исследований выяснили, что в одной коробке популярных хлопьев сахара больше, чем в пачке печенья.

Накормите ребенка утром яйцами, тостами с цельной пшеницы, сварите овсянку - пользы от таких завтраков будет намного больше.

Куриные наггетсы

Популярность наггетсов растет просто на глазах и купить их сейчас можно в любом магазине, ресторанах, кафе быстрого питания. И нагетсы действительного могут быть сделаны из натурального куриного филе.

Основная опасность этого лакомства - фритюр, в котором они обжариваются и кляр, в котором эти нагетсы обваливают. Там огромная смесь трансжиров, специй, сахара и добавок.

Если ваши дети жить не могут без наггетсов, то приготовьте их самостоятельно. Для этого нарежьте филе курицы кусочками, обваляйте в муке и взбитом яйце, можно использовать панировочные сухари и запекайте в духовке до готовности.

Лапша и макароны быстрого приготовления

Эти блюда-пятиминутки прочно вошли в жизнь и детей, и взрослых. Быстро готовится, вкусно и недорого. Но такая экономия может привести к печальным последствиям.

В большинстве таких продуктов содержатся фталаты - химические соединения, которые имитируют структуру эстрогена и вызывают нарушения в эндокринной системе. А еще влияют на выработку тестостерона. Больше всего фталата содержится в сырном порошке.

Кроме того, в такой лапше высокий уровень холестерина, содержится сахар и другие добавки.

Возьмите обычные макаронные изделия из цельнозерновой мука, зелени и немного сыра. Такое блюдо будет не менее вкусным, но и полезным.

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