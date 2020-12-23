Топ-5 продуктов, которые провоцируют воспаление

Это может помочь вашему телу защититься от болезней и стимулировать заживление./ 1zoom.ru

Воспаление может быть хорошим или плохим в зависимости от ситуации. С одной стороны, это естественный способ вашего тела защитить себя, когда вы ранены или больны.

Это может помочь вашему телу защититься от болезней и стимулировать заживление.

С другой стороны, хроническое устойчивое воспаление связано с повышенным риском таких заболеваний, как диабет, сердечные заболевания и ожирение, сообщает Royal Society of Chemistry.

Интересно, что продукты, которые вы едите, могут значительно повлиять на воспаление в вашем теле.

Вот 6 продуктов, которые могут вызвать воспаление.

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1. Сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

Столовый сахар (сахароза) и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) - два основных типа добавленного сахара в западной диете.

Сахар на 50% состоит из глюкозы и на 50% из фруктозы, а кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы составляет около 45% глюкозы и 55% фруктозы.

Одна из причин, по которой добавленные сахара вредны, заключается в том, что они могут усиливать воспаление, которое может привести к заболеванию.

В одном исследовании у мышей, получавших диету с высоким содержанием сахарозы, развился рак груди, который распространился на легкие, отчасти из-за воспалительной реакции на сахар.

Более того, в рандомизированном клиническом исследовании, в котором люди пили обычную газировку, диетическую газировку, молоко или воду, только у тех, кто употреблял обычную газировку, был повышенный уровень мочевой кислоты, которая вызывает воспаление и резистентность к инсулину.

Сахар также может быть вредным, потому что он обеспечивает избыточное количество фруктозы.

Хотя небольшое количество фруктозы во фруктах и ​​овощах - это нормально, потребление большого количества из добавленных сахаров - плохая идея.

Употребление большого количества фруктозы связано с ожирением, инсулинорезистентностью, диабетом, жировой болезнью печени, раком и хроническим заболеванием почек.

Кроме того, исследователи отметили, что фруктоза вызывает воспаление в эндотелиальных клетках, выстилающих ваши кровеносные сосуды, что является фактором риска сердечных заболеваний.

К продуктам с высоким содержанием добавленного сахара относятся конфеты, шоколад, безалкогольные напитки, торты, печенье, пончики, сладкая выпечка и некоторые злаки.

2. Искусственные трансжиры

Искусственные трансжиры, вероятно, самые вредные для здоровья жиры, которые вы можете есть. Они создаются путем добавления водорода к ненасыщенным жирам, которые являются жидкими, чтобы придать им стабильность более твердого жира.

На этикетках ингредиентов трансжиры часто указываются как частично гидрогенизированные масла.

Большинство маргаринов содержат трансжиры, и их часто добавляют в обработанные пищевые продукты, чтобы продлить срок хранения.

В отличие от встречающихся в природе трансжиров, содержащихся в молочных продуктах и ​​мясе, искусственные трансжиры вызывают воспаление и повышают риск заболеваний.

Помимо снижения холестерина ЛПВП (хорошего), транс-жиры могут нарушать функцию эндотелиальных клеток, выстилающих артерии, что является фактором риска сердечных заболеваний.

Потребление искусственных трансжиров связано с высоким уровнем воспалительных маркеров, таких как C-реактивный белок (CRP).

Фактически, в одном исследовании уровни CRP были на 78% выше среди женщин, которые сообщили о самом высоком потреблении трансжиров.

В рандомизированном контролируемом исследовании с участием пожилых женщин с избыточным весом гидрогенизированное соевое масло усиливало воспаление значительно больше, чем пальмовое и подсолнечное масла.

Исследования на здоровых мужчинах и мужчинах с повышенным уровнем холестерина показали аналогичное увеличение воспалительных маркеров в ответ на трансжиры.

К продуктам с высоким содержанием трансжиров относятся картофель фри и другие жареные продукты быстрого приготовления, некоторые разновидности попкорна для микроволновых печей, определенные маргарины и овощные шортенинги, упакованные торты и печенье, некоторые пирожные и все обработанные пищевые продукты, на этикетке которых указано частично гидрогенизированное растительное масло.

3. Растительные и семечковые масла

Некоторые ученые считают, что некоторые растительные масла, такие как соевое масло, вызывают воспаление из-за очень высокого содержания в них жирных кислот омега-6.

Хотя некоторые диетические жиры омега-6 необходимы, типичная западная диета дает гораздо больше, чем нужно людям.

На самом деле, медицинские работники рекомендуют употреблять больше продуктов, богатых омега-3, таких как жирная рыба, чтобы улучшить соотношение омега-6 и омега-3 и воспользоваться противовоспалительным действием омега-3.

Однако доказательства того, что высокое потребление омега-6 жирных кислот усиливает воспаление у людей, в настоящее время ограничены.

Контролируемые исследования показывают, что линолевая кислота, наиболее распространенная в рационе омега-6 кислота, не влияет на маркеры воспаления.

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимы дополнительные исследования.

Растительные масла и масла семян используются в качестве кулинарных масел и являются основным ингредиентом многих обработанных пищевых продуктов.

4. Рафинированные углеводы

Углеводы получили плохую репутацию. Однако правда в том, что не все углеводы являются проблемными.

Древние люди тысячелетиями потребляли необработанные углеводы с высоким содержанием клетчатки в виде трав, кореньев и фруктов. Однако употребление рафинированных углеводов может вызвать воспаление.

Из рафинированных углеводов была удалена большая часть клетчатки. Клетчатка способствует насыщению, улучшает контроль сахара в крови и питает полезные бактерии в кишечнике.

Исследователи предполагают, что рафинированные углеводы в современном рационе могут стимулировать рост воспалительных кишечных бактерий, которые могут увеличить риск ожирения и воспалительных заболеваний кишечника .

Рафинированные углеводы имеют более высокий гликемический индекс (ГИ), чем необработанные. Продукты с высоким ГИ повышают уровень сахара в крови быстрее, чем продукты с низким ГИ.

В одном исследовании пожилые люди, которые сообщили о самом высоком потреблении продуктов с высоким ГИ, имели в 2,9 раза больше шансов умереть от воспалительного заболевания, такого как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

В контролируемом исследовании молодые здоровые мужчины, которые ели 50 граммов рафинированных углеводов в виде белого хлеба, испытали более высокий уровень сахара в крови и повышение уровня определенного воспалительного маркера, сообщается в исследовании Oxford Academic.

Рафинированные углеводы содержатся в конфетах, хлебе, макаронах, выпечке, некоторых злаках, печенье, тортах, сладких безалкогольных напитках и во всех обработанных пищевых продуктах, содержащих добавленный сахар или муку.

5. Чрезмерное употребление алкоголя

Было доказано, что умеренное потребление алкоголя приносит пользу для здоровья. Однако более высокие количества могут привести к серьезным проблемам.

В одном исследовании уровень воспалительного маркера CRP увеличился у людей, употребляющих алкоголь. Чем больше алкоголя они употребляли, тем больше у них повышался уровень CRP.

У людей, которые много пьют, могут развиться проблемы с попаданием бактериальных токсинов из толстой кишки в организм. Это состояние, часто называемое "дырявым кишечником", может вызывать широко распространенное воспаление, которое приводит к повреждению органов.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, связанных с алкоголем, потребление должно быть ограничено двумя стандартными порциями для мужчин и одним для женщин.