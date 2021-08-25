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ТОП-5 вариантов полезного ужина для стройной фигуры, которые быстро и легко готовятся

25 августа 2021, 01:50

Подходящий вариант найдется как для ежедневных застолий, так и для романтических ужинов или приема гостей.

овощи_помидоры_огурцы_салат_лимоны
5 вариантов полезного ужина / 1zoom.ru

Послеотпускное возвращение всегда вдохновляет на амбициозные планы – особенно, когда речь идет о здоровых пищевых привычках. Согласитесь, приготовление еды – это последнее, чем хочется заниматься, когда приходишь домой после тяжелого трудового дня.

Полезный ужин – тема актуальная для каждого. 5 идеальных вариантов для вечернего приема пищи назвала диетолог, нутрициолог и специалист по здоровому питанию Анна Гоголева на своей странице в Instagram.

5 вариантов здорового ужина

Каким должен быть полезный ужин? Чаще всего этот прием пищи вызывает массу вопросов. Что есть? Во сколько? Чем перекусить, если нужно "заморить червячка". Основная рекомендация – не ешьте тяжелую пишу на ночь. Идеальный ужин может содержать следующие сочетания: белок + клетчатка + растительные жиры,– отметила Гоголева.

1. Листовой салат с огурцами/ яйцом и креветками

Ингредиенты:

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  • листовая зелень (например, китайская капуста);
  • зеленый и репчатый лук;
  • 1 вареное яйцо;
  • отварные креветки (или другие морепродукты);
  • оливковое масло для заправки;
  • 1 столовая ложка семян кунжута или черного тмина.

2. Паста с томатами, огурцом и кремовой заправкой из авокадо

Ингредиенты:

  • стакан безглютеновой пасты;
  • 1/2 стакана тонко нарезанного огурца без косточек;
  • 1/2 помидоров Черри (нарезанных или вяленых);
  • 1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;
  • 2 столовые ложки свежей петрушки;
  • свежесмолотый перец;
  • оливковое масло.

Заправка:

  • 1 – 2 авокадо;
  • сок лимона;
  • 1 зубчик чеснока или сушеный чеснок;
  • черный перец;
  • 1/4 стакана петрушки (или любой сушеной зелени);
  • 1 столовая ложка базилика или кинзы по вкусу.
Киноа
Киноа и овощи – прекрасный ужин / Pixabay

3. Овощной салат. К нему добавляем 1 – 2 столовые ложки отварного киноа.

4. Запеченная рыба + овощной салат или квашеная капуста (хорошо промыть) с зеленью, луком и оливковым маслом. Можно добавить семенные хлебцы.

5. Нутовая/чечевичная каша с зеленью, пряностями и огурцом или салатом из ламинарии с чесночным маслом и специями.

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Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась десяткой вкусных, но легких идей для завтрака, на приготовление которых не потребуется много времени.

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