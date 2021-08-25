ТОП-5 вариантов полезного ужина для стройной фигуры, которые быстро и легко готовятся

5 вариантов полезного ужина / 1zoom.ru

Послеотпускное возвращение всегда вдохновляет на амбициозные планы – особенно, когда речь идет о здоровых пищевых привычках. Согласитесь, приготовление еды – это последнее, чем хочется заниматься, когда приходишь домой после тяжелого трудового дня.

Полезный ужин – тема актуальная для каждого. 5 идеальных вариантов для вечернего приема пищи назвала диетолог, нутрициолог и специалист по здоровому питанию Анна Гоголева на своей странице в Instagram.

5 вариантов здорового ужина

Каким должен быть полезный ужин? Чаще всего этот прием пищи вызывает массу вопросов. Что есть? Во сколько? Чем перекусить, если нужно "заморить червячка". Основная рекомендация – не ешьте тяжелую пишу на ночь. Идеальный ужин может содержать следующие сочетания: белок + клетчатка + растительные жиры,– отметила Гоголева.

1. Листовой салат с огурцами/ яйцом и креветками

Ингредиенты:

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листовая зелень (например, китайская капуста);

зеленый и репчатый лук;

1 вареное яйцо;

отварные креветки (или другие морепродукты);

оливковое масло для заправки;

1 столовая ложка семян кунжута или черного тмина.

2. Паста с томатами, огурцом и кремовой заправкой из авокадо

Ингредиенты:

стакан безглютеновой пасты;

1/2 стакана тонко нарезанного огурца без косточек;

1/2 помидоров Черри (нарезанных или вяленых);

1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;

2 столовые ложки свежей петрушки;

свежесмолотый перец;

оливковое масло.

Заправка:

1 – 2 авокадо;

сок лимона;

1 зубчик чеснока или сушеный чеснок;

черный перец;

1/4 стакана петрушки (или любой сушеной зелени);

1 столовая ложка базилика или кинзы по вкусу.

Киноа и овощи – прекрасный ужин / Pixabay

3. Овощной салат. К нему добавляем 1 – 2 столовые ложки отварного киноа.

4. Запеченная рыба + овощной салат или квашеная капуста (хорошо промыть) с зеленью, луком и оливковым маслом. Можно добавить семенные хлебцы.

5. Нутовая/чечевичная каша с зеленью, пряностями и огурцом или салатом из ламинарии с чесночным маслом и специями.

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