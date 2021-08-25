ТОП-5 вариантов полезного ужина для стройной фигуры, которые быстро и легко готовятся

Подходящий вариант найдется как для ежедневных застолий, так и для романтических ужинов или приема гостей.
Послеотпускное возвращение всегда вдохновляет на амбициозные планы – особенно, когда речь идет о здоровых пищевых привычках. Согласитесь, приготовление еды – это последнее, чем хочется заниматься, когда приходишь домой после тяжелого трудового дня.
Полезный ужин – тема актуальная для каждого. 5 идеальных вариантов для вечернего приема пищи назвала диетолог, нутрициолог и специалист по здоровому питанию Анна Гоголева на своей странице в Instagram.
5 вариантов здорового ужина
Каким должен быть полезный ужин? Чаще всего этот прием пищи вызывает массу вопросов. Что есть? Во сколько? Чем перекусить, если нужно "заморить червячка". Основная рекомендация – не ешьте тяжелую пишу на ночь. Идеальный ужин может содержать следующие сочетания: белок + клетчатка + растительные жиры,– отметила Гоголева.
1. Листовой салат с огурцами/ яйцом и креветками
Ингредиенты:
- листовая зелень (например, китайская капуста);
- зеленый и репчатый лук;
- 1 вареное яйцо;
- отварные креветки (или другие морепродукты);
- оливковое масло для заправки;
- 1 столовая ложка семян кунжута или черного тмина.
2. Паста с томатами, огурцом и кремовой заправкой из авокадо
Ингредиенты:
- стакан безглютеновой пасты;
- 1/2 стакана тонко нарезанного огурца без косточек;
- 1/2 помидоров Черри (нарезанных или вяленых);
- 1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;
- 2 столовые ложки свежей петрушки;
- свежесмолотый перец;
- оливковое масло.
Заправка:
- 1 – 2 авокадо;
- сок лимона;
- 1 зубчик чеснока или сушеный чеснок;
- черный перец;
- 1/4 стакана петрушки (или любой сушеной зелени);
- 1 столовая ложка базилика или кинзы по вкусу.
3. Овощной салат. К нему добавляем 1 – 2 столовые ложки отварного киноа.
4. Запеченная рыба + овощной салат или квашеная капуста (хорошо промыть) с зеленью, луком и оливковым маслом. Можно добавить семенные хлебцы.
5. Нутовая/чечевичная каша с зеленью, пряностями и огурцом или салатом из ламинарии с чесночным маслом и специями.
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