Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

Продукты при простуде / ua.depositphotos.com/

Простуда, грипп, ОРВИ – частые спутники осеннее-зимнего сезона. Правильно подобранные продукты питания укрепят защитные силы организма и помогут побороть инфекции и вирусы. Какие продукты нужно есть, чтобы быстрее выздороветь, разобрался Главред.

О том, как приготовить напиток, который поможет убить микробы и остановить симптомы простуды, читайте в нашем материале: Этот напиток от простуды быстро вернет вас в строй: диетологиня поделилась рецептом.

Когда организм борется с вирусами и инфекцией, зачастую есть совершенно не хочется. Однако чтобы помочь телу справиться с заболеванием, необходимо не забывать о полноценном и сбалансированном питании. Отдавайте предпочтение легкой пище, не перегружайте желудок жареной, острой, соленой едой и кондитерскими изделиями. Вместо кофе и чая – травяные напитки. При простудных заболеваниях употребляйте не менее 1,5 литров жидкости в день, это ускорит выведение токсинов из организма.

Среди обилия продуктов питания, есть несколько, которые помогут справиться с простудой быстрее и укрепить иммунитет.

Читайте такжеКомаровский объяснил, как правильно лечить частые простуды у детей

Реклама

Куриный бульон

Легкоусвояемый куриный суп – лучшее решение при простуде. Однако откажитесь от острых специй, они могут раздражать слизистую горла и провоцировать кашель. Добавьте пару веточек зелени укропа или петрушки – это принесет больше пользы.

Чеснок

Эффективное противовирусное средство. За счет содержания веществ фитонцидов, которые останавливают размножение болезнетворных микроорганизмов, чеснок является одним из лучших средств борьбы с простудой и профилактики респираторных заболеваний.

Цитрусовые и ягоды

Эти солнечные летние фрукты ценятся своими ударными дозами витамина С, который помогает восстановить защитные силы организма. Если чай с лимоном надоел, можно попробовать клюквенный морс. Поможет стимулировать иммунную систему и киви.

Белковые продукты

Белковая пища – строительный материал для нашего организма. Отварные яйца, курица, индейка, сыр, рыба – основа рациона при простудных заболеваниях.

Йогурт

В йогурте, помимо ценного белка, также содержатся и пробиотики, которые не только улучшают пищеварение, но и облегчают течение простуды. Самым полезным кисломолочным напитком при ОРВИ является греческий йогурт.

Квашеная капуста

В капусте содержится природный антиоксидант глутатион, который повышает устойчивость организма к вирусам и бактериям и защищает клетки от свободных радикалов, которые образуются при инфекциях. А также квашеная капуста - дополнительный источник витамина С.

Мед

Мед при простуде – отличное вспомогательное средство. Он содержит природные антисептики, которые убивают микробы и борются с воспалительными процессами, успокаивая раздраженные слизистые оболочки. К тому же, мед – это источник быстрой энергии, в которой так нуждается ослабленный болезнью организм.

Читайте такжеВрачи назвали симптомы, как отличить простуду от коронавируса

В сезон простуд нелишним будет напомнить и о простых правилах профилактики: