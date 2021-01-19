Тошнота: домашние способы избавиться от неприятного состояния

У тошноты есть много возможных причин / Pixabay

Тошнота - это чувство позывы к рвоте. Для лечения тошноты доступны различные лекарства, в том числе противорвотные и антигистаминные. Употребление другой пищи или изменение других диетических привычек также может помочь уменьшить тошноту.

У тошноты есть много возможных причин, включая вирусы, беременность и беспокойство. Наиболее эффективное лечение тошноты будет зависеть от ее причины.

В этой статье Главред расскажет о том, как облегчить неприятное состояние.

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Изменения в диете для уменьшения тошноты

Различный режим питания и некоторые продукты могут помочь облегчить тошноту.

Если кто-то регулярно чувствует тошноту, он может реализовать некоторые из следующих пищевых привычек, чтобы уменьшить тошноту:

есть регулярно, небольшими порциями

придерживаться холодных или теплых продуктов

полоскание рта до и после еды

сидеть прямо в течение как минимум часа после еды

есть в прохладной комнате

придерживаться сухих продуктов

есть птицу или продукты на основе сои

избегать острой, жирной или жареной пищи

Употреблять мягкую пищу, например, яйца-пашот на тосте

избегать продуктов с сильным запахом

Некоторые диеты также могут помочь уменьшить тошноту.

Например, продукты, входящие в диету BRAT, могут помочь облегчить тошноту, поскольку они легко усваиваются. Вот эти продукты, которые дали название диете:

бананы

рис

яблочное пюре

тост

Однако из-за ограничительного характера диеты BRAT человек должен помнить о количестве питательных веществ, которые он потребляет. Эта диета не является долгосрочным решением, и людям следует соблюдать ее только при тошноте.

Если тошнота длится более нескольких дней, пока человек соблюдает диету BRAT, ему следует обратиться к врачу.

Некоторые травы также могут облегчить тошноту. Исследование 2015 года показало, что имбирь может быть многообещающим средством от тошноты и рвоты. Однако исследователи отмечают, что для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

Лекарства от тошноты при беременности

Во время беременности часто наблюдаются тошнота и рвота. Однако некоторые беременные испытывают тяжелое недомогание, известное как гиперемезис беременных. Тем, кто обнаруживает, что болезнь влияет на их повседневную жизнь и вызывает беспокойство, может потребоваться лечение.

Людям следует с осторожностью подходить к большинству методов лечения во время беременности, в том числе к лечению тошноты, поскольку побочные эффекты могут нанести вред им или плоду. Например, ондансетрон может предотвратить тошноту, но исследователи не уверены, влияет ли он на плод.

Метоклопрамид - это один из вариантов лечения первой линии для беременных. Антигистаминные препараты, такие как доксиламин, также являются эффективным лекарством от тошноты, связанной с беременностью, и они не вредят плоду.

Ароматерапия от тошноты

Ароматерапия может включать распыление эфирных масел в воздух для создания ароматов, которые человек затем вдыхает. Сторонники ароматерапии предполагают, что она может уменьшить тошноту.

Небольшое исследование 2016 года, в котором участвовали 123 участника, показало, что вдыхание масла мяты перечной может уменьшить чувство тошноты после операции.

Однако всесторонний обзор 2018 года показал, что недостаточно качественных исследований, чтобы подтвердить, что ароматерапия является эффективным средством от тошноты.

Исследования, изучающие свойства ароматерапии против тошноты, неоднозначны, и исследователям необходимо провести более надежные исследования, чтобы понять, оказывают ли эфирные масла эти эффекты и как именно.

Однако некоторые люди могут захотеть попробовать использовать ароматерапию вместе с лекарствами от тошноты, чтобы увидеть, помогает ли это им чувствовать себя лучше.

Иглоукалывание и акупрессура при тошноте

Иглоукалывание - это форма традиционной китайской медицины. Она включает в себя использование игл для надавливания на определенные точки тела, чтобы уменьшить боль и расслабить мышцы.

Точечный массаж аналогичен, но вместо того, чтобы использовать иглы для стимуляции точек на теле, человек просто оказывает давление пальцами или большим пальцем.

Некоторые исследования показывают, что иглоукалывание может помочь облегчить тошноту. Например, в обзоре 2013 года было отмечено, что иглоукалывание может лечить тошноту и рвоту после операции. В обзоре отмечается, что стимуляция точки давления 6 (P6 или нэйгуань) была особенно эффективной для уменьшения тошноты.

Если человек хочет попробовать точечный массаж, он может найти точку P6 ниже запястья у внутренней стороны руки. Давление большим пальцем или пальцами в течение 2–3 минут может помочь уменьшить тошноту.

Однако в обзоре 2015 года было отмечено, что доказательства, подтверждающие эффективность стимуляции P6 для облегчения тошноты, являются слабыми и что необходимы более надежные исследования.

Поэтому перед этим методом рекомендуется попробовать лекарства от тошноты или изменить диету.