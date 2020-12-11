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Травы, которые уменьшают тревожность во время беременности

11 декабря 2020, 11:17

К сожалению, седативные и успокаивающие лекарства, безопасные для употребления до или после беременности, могут быть опасными.

беременность, роды
К сожалению, седативные и успокаивающие лекарства, безопасные для употребления до или после беременности, могут быть опасными. / womanterra.ru

Во время беременности гормональные колебания и физические изменения в теле и окружающей среде женщины могут повлиять на самочувствие и вызвать беспокойство.

К сожалению, седативные и успокаивающие лекарства, безопасные для употребления до или после беременности, могут быть опасными в некоторых триместрах беременности.

Растительные продукты веками использовались для лечения беспокойства, а некоторые из них можно безопасно использовать под наблюдением врача во время беременности.

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Пассифлора

Менее известная трава, изучаемая для лечения беспокойства, - это цветок пассифлоры из тропических фруктов. По данным Немецкой комиссии, цветок пассифлоры более эффективен и безопасен, чем ведущий антидепрессант, оксазепам, используемый при тревоге. Чаще всего используется жидкий экстракт цветка.

Тем не менее, по данным Американской ассоциации беременных, пассифлора может быть небезопасной во время беременности, поэтому местное использование может рассматриваться как более безопасная альтернатива.

Мелисса

По данным Медицинского центра Лангоне Нью-Йоркского университета, мелисса, противоинфекционное и успокаивающее средство, является известным препаратом, поднимающим настроение и успокаивающим. Измельчение листьев высвобождает лимонное масло для местного применения и вдыхания. Сушеные листья можно использовать в качестве чая.

Овес обыкновенный

Хотя овес чаще всего связан с лечением кожных высыпаний, он имеет более широкое применение, чем просто местное нанесение. Овес безопасен во время беременности и был признан Немецкой комиссией как успокаивающее средство для нервов. Овсяные маски, ванны, замачивания или лосьоны, применяемые местно, могут уменьшить симптомы тревоги и связанные с ними симптомы, включая беспокойство и головную боль.

Ромашка

Хотя немецкая ромашка не имеет достаточных доказательств для подтверждения эффективности или безопасности, согласно базе данных NaturalMed, ее использование безопасно для уменьшения беспокойства и бессонницы. Высокий уровень кальция и магния также облегчает отек суставов, который может возникнуть во время беременности и усугубить существующее беспокойство и дискомфорт.

Предупреждения об использовании трав

Хотя данные европейских исследований и аналогичных рабочих групп поддерживают использование чистых растительных препаратов в качестве лечебных средств, никакие количества трав не стандартизированы и не проверены, и их истинное содержание и безопасность также неизвестны.

беременность травы
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