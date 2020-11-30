Тренды в еде 2021: новые суперфуды и привычки

Вот 10 основных тенденций в области пищевых продуктов и питания, ожидаемых в 2021 году. / "24 Канал"

2020 год принес трудности и изменения для многих людей во всем мире, и наши повседневные привычки и поведение резко изменились. Изменились и наши приоритеты: многие люди по-новому сосредоточились на своем здоровье и благополучии, в том числе на том, что они едят. В результате изменились культура питания и здоровья.

Не за горами 2021 год, и мы скоро увидим, как эти изменения претворяются в жизнь. Поскольку многие отраслевые эксперты ожидают серьезных изменений, вы можете задаться вопросом, что нас ждет в 2021 году.

Вот 10 основных тенденций в области пищевых продуктов и питания, ожидаемых в 2021 году.

Функциональное питание

Как однажды сказал Гиппократ: "Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство - твоей пищей". Хотя это утверждение является спорным, его суть сегодня кажется верной - ешьте продукты, которые питают вас как физически, так и морально.

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Из-за значительного воздействия COVID-19 на физическое и психическое благополучие многих людей растет интерес к употреблению в пищу продуктов, полезных для здоровья.

1. Бустеры иммунитета

Еда не будет цениться только за то, что она утоляет голод. Будущее продуктов питания и напитков будет опираться на рынок пищевых добавок, обращая внимание на роль, которую определенные ингредиенты играют в улучшении общего состояния здоровья и благополучия.

COVID-19 стал напоминанием о том, что здоровье непостоянно и может измениться в любой момент. Для многих это привело к поиску продуктов, которые могли бы поддерживать здоровую иммунную систему, чтобы лучше подготовить их к болезни.

Согласно маркетинговым исследованиям, более 50% потребителей сообщили, что в 2020 году принимали больше добавок для поддержания своего иммунного здоровья.

Этот растущий интерес к иммунному здоровью будет оставаться в центре внимания индустрии здоровья и хорошего самочувствия в 2021 году. Вместо того, чтобы сосредоточиться на лечении состояний, многие потребители будут стремиться предотвращать их с помощью укрепленной иммунной системы.

В ответ на это пищевая промышленность будет делать заметки от индустрии пищевых добавок, создавая продукты с добавлением питательных веществ, которые могут поддерживать иммунную функцию и общее состояние здоровья, таких как цинк, селен, витамин C и витамин D.

Более того, продажи альтернативных лекарств увеличатся и, как ожидается, будут продолжать расти в 2021 году. Бузина, эхинацея, астрагал, куркума и имбирь - одни из самых продаваемых травяных добавок, которые, как утверждается, помогают укрепить вашу иммунную систему.

Кроме того, по прогнозам, целевые ингредиенты будут в авангарде пищевой промышленности. Примеры этого включают добавление оливкового масла для поддержки здоровья сердца, витамина С для укрепления иммунной системы или пробиотиков в чайном грибе для укрепления здоровья пищеварительной системы.

Хотя эти продукты вызовут ажиотаж в индустрии здоровья и хорошего самочувствия, исследования, на которых они основаны, отсутствуют. На сегодняшний день не существует проверенных продуктов, питательных веществ, трав или других добавок, которые могут предотвратить или вылечить болезнь, например COVID-19.

Учитывая растущий интерес потребителей к честности и прозрачности, компаниям следует быть осторожными в своих сообщениях и избегать заявлений о здоровье, не подтвержденных наукой.

2. Психическое здоровье

Психическое здоровье также стало приоритетом для многих людей.

Хотя сама по себе пища не может лечить или вылечить депрессию, беспокойство или стресс, употребление в основном минимально обработанной диеты, богатой различными питательными веществами, может помочь поддержать ваше психическое здоровье.

Диеты, богатые антиоксидантами, витаминами (например, витаминами группы B), минералами (например, цинком, магнием), клетчаткой, здоровыми жирами (например, омега-3) и другими биологически активными соединениями, такими как пробиотики, были связаны с улучшением психического здоровья.

В 2021 году мы заметим, что больше компаний, производящих продукты питания и напитки, будут выпускать продукты, содержащие эти ингредиенты, с упором на снижение стресса и улучшение сна, что также связано с улучшением психического здоровья.

В частности, будут расти популярность функциональные напитки, содержащие соединения, снижающие стресс, такие как адаптогены - вещества, которые могут помочь вашему организму адаптироваться к стрессу - и каннабидиол (CBD), непсихоактивная часть растения каннабис.

Хотя прием этих продуктов может снизить стресс и поддержать ваше психическое благополучие, определенная диета никогда не должна заменять лекарства, отпускаемые по рецепту, или другие методы лечения, такие как терапия. Скорее, ваша диета должна быть частью головоломки для улучшения психического здоровья.

Целевая еда

Все большее число потребителей стремятся поддержать местные компании с предысторией и целью, а не крупные корпорации.

Фактически, 52% респондентов заявили, что они уделяют больше внимания происхождению своей продукции, уделяя особое внимание местным рынкам.

3. Местничество

Прекращение работы в связи с пандемией дало многим людям новую оценку своего местного сообщества, особенно поставщиков продуктов питания - продуктовых магазинов, фермерских рынков и ресторанов, - которые кладут еду на наши тарелки.

В будущем интерес к покупке и потреблению продуктов местного производства будет расти. Он поддерживает местную экономику, обычно более свежий и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

4. Предыстория

Многие потребители также заинтересованы в изучении предыстории компании, такой как семейный бизнес, управляемый несколькими поколениями.

Компаниям следует сосредоточиться на значении своих продуктов и дать потребителям повод покупать их продукты, а не продукты их конкурентов.

Для многих красивая упаковка уже не делает продукт привлекательным, а скорее влияет на его покупку.

5. Климат

Ожидается, что, повторяя преимущества локальности, диеты будут включать более экологически чистые и устойчивые методы питания.

Вместо того, чтобы сражаться между двумя крайностями (то есть веганами и мясоедами), многие люди в основном сосредоточиваются на продуктах, оказывающих наименьшее воздействие на климат.

Например, диета может предполагать меньшее потребление продуктов животного происхождения, но не устранять их. Вместо этого потребители могут выбирать продукты животного происхождения с меньшим воздействием на окружающую среду, например, заменить говядину на курицу или съесть несколько растительных блюд каждую неделю.

Более того, потребители могут покупать местные продукты и продукты животного происхождения, чтобы снизить выбросы углерода в результате доставки еды на большие расстояния.

Целью климатической диеты является не принцип "все или ничего", а, скорее, небольшие изменения, которые в совокупности как общество имеют большое значение.

Еда с целью

Все большее число потребителей стремятся поддержать местные компании с предысторией и целью, а не крупные корпорации.

Фактически, согласно Барометру COVID-19 Кантара, 52% респондентов заявили, что они уделяют больше внимания происхождению своей продукции, уделяя особое внимание покупкам на месте.

Срединный подходДля многих времена крайностей прошли. В 2021 году ожидается большой сдвиг к середине дороги.

Флекситаризм

Убедить мясоеда стать веганом - большой подвиг, но встретить его где-нибудь посередине может быть проще.

Вместо того чтобы пытаться убедить всеядных полностью отказаться от мяса и продуктов животного происхождения, будет усиливаться стремление сократить потребление продуктов животного происхождения. Интересно, что, по данным Statista, до 60% миллениалов заинтересованы в гибкости диеты.

Потребители могут каждую неделю менять несколько мясных блюд на растительные. В качестве альтернативы они могут уменьшить долю продуктов животного происхождения в своих рецептах и ​​добавить больше ингредиентов растительного происхождения.

Компании будут продолжать продвигать продукты на растительной основе, но также будут разрабатывать продукты, содержащие большее количество ингредиентов растительного происхождения и меньшее количество ингредиентов животного происхождения, чтобы помочь покупателям найти золотую середину.

7. Пересмотр культуры питания

Многие люди устали от дорогих диет и хитроумных добавок, которые обещают большие результаты, но не приносят результатов. В 2021 году вполне вероятно, что ограничительные диеты и программы по снижению веса выйдут из моды, поскольку вместо этого люди будут искать более сбалансированный подход к здоровью.

Популярные диеты, такие как кето, Whole30, палео и F-фактор, подвергались резкой критике за их крайние ограничения, которые не являются приемлемыми или приятными.

Благодаря тому, что все больше специалистов в области питания и здравоохранения привлекают большую аудиторию в социальных сетях, мы начинаем видеть, как популярные - хотя и фиктивные - добавки становятся устаревшими. Вместо того, чтобы принимать горсть добавок, мы наблюдаем переход на цельные, натуральные продукты.

Кроме того, все больше людей выбирают такие стили питания, которые приветствуют умеренность всех продуктов, поскольку большинство людей не хотят избегать шоколада всю оставшуюся жизнь. Вместо этого люди начинают принимать во внимание другие важные аспекты еды, такие как традиции, культура и развлечения.

Мы наблюдаем тенденцию к счастью, силе и жизненной силе, а не к достижению невероятных стандартов красоты в стиле Photoshop и FaceTune. Наконец, все большее число людей будет стремиться уделять приоритетное внимание здоровью, а не цифрам на шкале или их размерам джинсов.

Потребители будут искать продукты у компаний, которые стремятся к устойчивым, доступным и неограниченным подходам к здоровью, таким как разнообразный рацион, включающий цельные продукты с высоким содержанием питательных веществ.

Они также будут искать компании, которые открыто сообщают о своих действиях и избегают пропаганды нездорового питания, например быстрой потери веса, голодания или очернения определенных продуктов.

Удобство и прозрачность

То, как мы наслаждаемся едой, продолжает меняться по мере того, как меняется мир.

Хотя полуфабрикаты существуют уже давно, качество и полезность этих продуктов становятся все более важными, и ожидается, что компании будут более прозрачными в отношении своих ингредиентов и методов.

Наборы еды

2020 год научил многих из нас, что приготовление еды из дома может быть веселым и приятным занятием. Тем не менее, когда жизнь снова начнет ускоряться, мы увидим растущую тенденцию к использованию готовых наборов для еды и коробок для здоровой пищи, которые экономят время, но при этом позволяют вам есть здоровую пищу дома.

Услуги по доставке наборов для еды за последний год выросли в геометрической прогрессии благодаря их полезности, удобству и доступности. Фактически, согласно прогнозам Grand View Research, к 2027 году рынок доставки комплектов еды станет индустрией с оборотом в 20 миллиардов долларов.

Многие люди любят услуги по доставке продуктовых наборов, потому что большая часть подготовительных работ, таких как покупка продуктов, измерение и нарезка, уже выполнена. Для занятого человека, который обычно ест еду на вынос в течение недели, это делает здоровое питание намного проще и удобнее.

Кроме того, многие из этих компаний сосредоточены на местных продуктах питания, экологически безопасных методах работы и удовлетворяют разнообразные пищевые предпочтения и диеты. Таким образом, ожидается, что популярность производителей комплектов питания будет расти.

Прозрачность

Многие люди устали от вводящей в заблуждение, ложной или непонятной информации.

В прошлом компании по производству пищевых продуктов и добавок были очень конфиденциальны в отношении своих ингредиентов и методов. Более того, многие заявляют о своем здоровье, не имея практически никаких научных доказательств, подтверждающих их.

Поскольку потребители все больше интересуются питательными качествами пищевых продуктов, которые они потребляют, будет расти ожидание того, что компании будут ясными, прозрачными и честными в отношении своих продуктов.

Ожидается, что они воспользуются этой тенденцией, предоставив краткие и понятные списки ингредиентов и избегая использования спорных ингредиентов, таких как искусственные красители, ароматизаторы и красители.

Более того, многие потребители будут стремиться поддержать компании, занимающиеся благотворительностью, например, отдавая часть своих доходов на благородное дело, поддерживая возможности получения образования для сотрудников или защищая окружающую среду.

Семейное питание

Многие взрослые не только заинтересованы в корректировке собственного рациона, но и в поиске более здоровой пищи и пищевых добавок для всей семьи.

Детское питание

Поскольку все больше детей посещают виртуальную школу и остаются дома, родителям теперь поручено готовить обед, а не полагаться на школьную столовую.

Чтобы улучшить здоровье своей семьи, многие родители будут искать продукты, которые нравятся их детям, но при этом питательны. Кроме того, учитывая растущую озабоченность по поводу сахара и искусственных ингредиентов в рационе, они будут искать продукты, приготовленные из более натуральных ингредиентов.

Кроме того, добавки для детей могут использоваться в качестве дополнительной защиты для поддержки их иммунной системы и предотвращения дефицита питательных веществ, особенно для детей, которые считаются разборчивыми в еде.

Наконец, ожидайте увеличения количества растительных продуктов для детей, поддерживающих здоровье и благополучие. Многие родители надеются, что это научит их детей устойчивым и здоровым привычкам питания, которые они смогут использовать на протяжении всей жизни.