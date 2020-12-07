Тренер назвал 5 лучших упражнений для сжигания жира на животе

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Если в вашем списке дел - укрепление мышц живота, вы не одиноки. Избавление от упрямого жира на животе - одна из самых распространенных целей людей, стремящихся похудеть и привести себя в форму.

Вы можете подтянуть и тонизировать эту область, а также остальную часть тела, занимаясь спортом и соблюдая здоровую диету.

Жир на животе - трудно избавиться

По словам Кейли Кроуфорд, тренера и диетолога, избавиться от жира на животе часто сложнее, чем убрать сантиметры от других частей тела, потому что это в значительной степени зависит от диеты.

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"Мы часто думаем, что если сделаем достаточно приседаний, то живот станет более плоским; однако пресс бывает и на кухне", - говорит Кроуфорд. "Так что, если вы хотите избавиться от жира на животе, очень важно, чтобы вы придерживались крепкой и здоровой диеты вместе с тренировками", - говорит она.

Вам также необходимо учитывать свой возраст и гены. Согласно клинике Майо, они могут играть небольшую роль в том, где вы откладываете жир. Вот почему соблюдение здоровой сбалансированной диеты (с небольшим количеством переработанных углеводов или без них) наряду с программой тренировок имеет решающее значение для избавления от упрямого жира на животе.

Укрепление всего тела активизирует ваш корпус

Хотя это правда, что упражнения для мышц кора - отличный способ разжечь пресс, выполнение силовых упражнений для всего тела может помочь вам достичь цели сжигания жира быстрее, чем если бы вы сосредоточились только на упражнениях для пресса.

"Выполнение упражнений, ориентированных на мышцы кора, таких как приседания и удары ногами, - это всегда отличный способ получить дополнительную четкость брюшного пресса; однако функциональные движения всего тела так же укрепляют и тонизируют мышцы корпуса", - говорит Кроуфорд.

Например, приседания прорабатывают квадрицепсы, но при этом также необходимо поддерживать стабильное положение туловища, что требует сокращения мышц брюшного пресса. Другие упражнения, такие как выпады, тяги и отжимания, также требуют, чтобы мышцы живота работали согласованно с другими мышцами, которые вы напрягаете. Таким образом, вы по-прежнему выполняете упражнение для кора, даже если чувствуете его больше в ягодицах, спине или груди.

Домашняя тренировка для укрепления и тонуса корпуса

Вот основная тренировка, которую вы можете выполнять дома или в тренажерном зале, включая упражнения, нацеленные на верхнюю и нижнюю части тела. Кроуфорд советует выполнять каждое упражнение с рекомендованным количеством повторений, прежде чем переходить к следующему ходу. Для полной тренировки сделайте три раунда. В качестве дополнительной задачи подумайте о добавлении набора гантелей.

Разминка: от трех до пяти минут гребли без ремней для ног (это еще больше разжигает ядро). Начинайте медленно и обязательно держите пальцы ног на подножке. Если у вас нет доступа к гребному тренажеру, разогрейтесь на велотренажере, беговой дорожке или ходите на месте.

Упражнение 1: 15-20 повторений приседаний + поднятие рук над головой.

Упражнение 2: от 10 до 15 повторений активных отжиманий (три обратных счета, один счет вверх).

Упражнение 3: от 10 до 15 повторений боковой планки на каждую ногу + толкание колен (в боковой планке приведите верхнее колено к локтю и вытяните его).

Упражнение 4: от 10 до 15 чередующихся касаний носками прямых ног, лежа на спине

Упражнение 5: 30 секунд полого удержания (лечь на спину, поднять ноги на 45 градусов и поднять руки в такое же положение за головой. Удерживать)

По словам Кроуфорд, если вы будете выполнять эту тренировку три раза в неделю, вы почувствуете результаты примерно через шесть-восемь недель. "Сначала вы почувствуете себя сильнее, затем вы начнете видеть прогресс в своих тренировках, а затем вы начнете видеть результаты", - говорит Кроуфорд.