Тренер рассказала, как научиться не заедать стресс

Большинство людей в стрессовых ситуациях ищут "лекарство" в холодильнике. Они начинают заедать свою проблемму. Однако тем временем получают новую - лишний вес и проблемы с пищеварением. Тогда, как истинная проблема, которая кроется в психике человека, не уходит.

Собственными секретами о том, как перестать заедать стресс, поделилась тренер Анастасия Полтавская.

В первую очередь, Полтавская советует поставить перед собой цель. К примеру, красивое и подтянутое тело. Для этого можно сходить в спортзал.

Также важно выяснить причину сложившегося душевного беспокойства и постараться ее решить.

Кроме этого, тренер советует отвлечься от обыденности и заняться любимым делом.

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Анастасия подчеркнула, что в "моменты стресса стоит подумать о том, какие последствия будет иметь вредная пища, к которой тянутся руки. После этого будет сложно надеть красивое платье или появиться на пляже в купальнике".

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1. Определите свои эмоциональные триггеры и запишите эмоции, которые вы испытывали при переедании. Потом эти переживания можно будет вытеснить другими привычками.

2. Ешьте медленно и внимательно. Мозг понимает, что вы поели, только спустя 20 минут, как пища попадает в желудок.

3. Не пропускайте приемы пищи. Один только завтрак увеличивает уровень дофамина - "контролера" тяги и импульсов к перееданию.

4. Употребляйте натуральные продукты. Обработанные продукты с высоким содержанием сахара, способствуют его накоплению в крови. Однако он быстро разрушается и организм опять чувствует голод.

5. Высыпайтесь. Плохой сон у женщин напрямую связан с повышенным стрессом и с перееданием.

6. Займитесь другими делами. Не зацикливайтесь на еде.

7. Обратитесь за помощью. Возможно вам просто нужно выговориться и излить душу.

Здоровое питание - это залог хорошего самочувствия и привлекательного внешнего вида.