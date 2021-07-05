Три худших напитка против воспаления

Хроническое воспаление - слабая активация собственной иммунной системы / Фото pixaby

Воспаление может быть как полезным, так и вредным. С одной стороны, это способ вашего организма бороться с инфекцией и лечить себя. Но в перегрузке это может стать опасностью для вашего здоровья, что приведет к серьезным заболеваниям, таким как болезни сердца, инсульт и диабет.

"Проще говоря, воспаление - это собственный острый стресс-ответный механизм нашего организма, который активируется, чтобы защитить нас от травм", - говорит врач Жаклин Лондон. Однако, по словам Лондон, хроническое воспаление - слабая активация собственной иммунной системы нашего организма с течением времени в результате воздействия вреда - гораздо более коварно. Это потому, что этот тип воспаления разрушает и разрушает клетки, вызывая повреждение тканей и, в конечном итоге, разрушение органов.

Хотя некоторая деградация клеток связана с нормальным старением, то, что мы потребляем в нашем ежедневном рационе, может усилить воспаление, пишет Livestrong.com.

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"Провоспалительные диеты (потребление слишком большого количества насыщенных жиров, добавления сахара и натрия) способствуют хроническому воспалению за счет каскада биохимических реакций, которые заставляют ваше тело работать сверхурочно, чтобы выполнять свою обычную работу, что может привести к чрезмерному повреждению ваших клеток", - говорит Лондон.

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Это также имеет значение для того, что мы пьем - жидкость в вашей чашке может усугубить воспаление. Чтобы этого избежать, постарайтесь по возможности ограничить употребление этих воспалительных напитков или избегать их.

1. Напитки с добавлением сахара

По словам Лондона, сладкие напитки, которые служат основным источником добавленного сахара, считаются провоспалительными.

Вот почему: "Чем больше простых сахаров (рафинированных углеводов) мы потребляем, тем больше "мусора" (побочных продуктов) производит наш организм в результате множественных метаболических реакций", - говорит она. Это запускает цепную реакцию, которая "может увеличить количество свободных радикалов, которые могут повредить здоровые ткани, и цитокины, способствующие воспалению (белки, вырабатываемые нашей иммунной системой, которые могут усугубить процесс повреждения клеток)", - объясняет она.

К сожалению, сахар содержится в большинстве напитков, в том числе:

Обычная газировкаСоки из фруктового концентратаСпортивные и энергетические напиткиПодслащенный кофе и чайные напиткиНемолочные альтернативы молоку

По словам Лондона, даже некоторые модные оздоровительные напитки, продаваемые как "тоники" или "эликсиры", часто являются просто "сахарной водой, маскирующейся под панацею".

Тем не менее, хроническое воспаление - это процесс, который возникает с течением времени из-за регулярного чрезмерного потребления добавленного сахара. Таким образом, время от времени потягивая ванильный латте или маргариту в контексте здорового питания, вам не повредит, говорит Лондон.

2. Напитки с искусственными подсластителями.

Если вы уже отказались от сахара в своих напитках, у вас может возникнуть соблазн попробовать напитки с непитательными искусственными подсластителями, такими как диетические газированные напитки или некоторые напитки с пометкой "без сахара".

Хотя некоторые искусственные подсластители, такие как аспартам, одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, некоторые люди могут испытывать чувствительность к этим ингредиентам, которые могут запускать вашу иммунную систему и вызывать воспалительную реакцию, согласно Arthritis Foundation.

И в долгосрочной перспективе этот воспалительный эффект может привести к более серьезным хроническим заболеваниям. Действительно, в июльской статье 2013 года в Trends in Endocrinology and Metabolism было обнаружено, что люди, которые часто пьют искусственно подслащенные напитки, имеют повышенный риск увеличения веса, метаболического синдрома, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Алкоголь

В то время как случайный коктейль может помочь вам расслабиться и снять стресс, слишком большое количество ежедневного употребления алкоголя может увеличить вероятность воспаления в вашем теле.

Показательный пример: исследование, проведенное в 2017 году в журнале Alcohol Research: Current Reviews, показало, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к воспалению кишечника, изменяя состав и функцию кишечной микробиоты, ослабляя слизистую оболочку кишечника и ставя под угрозу иммунитет слизистой оболочки кишечника.

Это особенно проблематично, потому что кишечные бактерии, по-видимому, влияют на функционирование вашей иммунной системы и влияют на наш риск развития диабета 2 типа, ожирения и рака толстой кишки, согласно данным Национального института здоровья.

Что еще хуже, многие смешанные напитки также содержат большое количество добавленных сахаров (например, миксеры, такие как сок, тоник и газировка), которые, как мы знаем, обладают провоспалительным действием.