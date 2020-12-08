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Три поворота в образе жизни, которые снижают холестерин

8 декабря 2020, 21:33

Высокий холестерин часто называют тихим убийцей.

Холестерин
Высокий холестерин часто называют тихим убийцей / Фото: nahnews.org

Высокий холестерин не вызывает симптомов, и вы можете узнать, есть ли он у вас, только с помощью анализа крови. Из-за этого многие люди живут с высоким уровнем холестерина. Это чрезвычайно опасно, поскольку увеличивает вероятность сердечных приступов или инсульта.

Express.co.uk проконсультировался с экспертами, чтобы выявить три смены образа жизни для предотвращения высокого уровня холестерина.

Высокий холестерин часто называют тихим убийцей, поскольку многие люди умирают в результате этого, потому что у них не было никаких симптомов.

По словам Кристины Мамады, диетолога, всем нам нужен холестерин в организме, чтобы оставаться здоровыми.

Однако высокий уровень холестерина "может заблокировать кровеносные сосуды и привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты".

Она сказала: "Это влияет на все возраста. Любой может иметь высокий уровень холестерина из-за нездоровой диеты, генетики или уже существующих состояний, таких как диабет и высокое кровяное давление".

Вы можете проверить уровень холестерина дома с помощью анализа крови из пальца, но большинство людей обращаются за помощью к терапевту.

Три смены образа жизни для предотвращения высокого холестерина

Мамада сказала, что снизить уровень холестерина можно с помощью диеты и образа жизни.

Она сказала: "Здоровое питание (снижение потребления жирной пищи, алкоголя и курения) и регулярные физические упражнения вместе с некоторыми лекарствами могут помочь снизить уровень холестерина".

Бросьте курить и пить

На сайте Heart UK говорится, что курение сигарет и употребление алкоголя повышают уровень холестерина.

Согласно веб-сайту благотворительной организации по охране здоровья сердца, когда вы употребляете алкоголь, он расщепляется и превращается в триглицериды и холестерин в печени.

В нем объясняется: "Печень не может работать так, как должна, и не может удалять холестерин из крови, поэтому уровень холестерина повышается. Алкоголь может привести к сочетанию высокого уровня триглицеридов и низкого холестерина ЛПВП, а это может привести к сердечным заболеваниям".

Правительство рекомендует мужчинам и женщинам выпивать не более 14 единиц алкоголя в неделю.

Тем, у кого высокий уровень холестерина, следует стремиться пить меньше этого количества и распределять свои порции в течение недели.

Курение так же плохо, как и употребление алкоголя, и вам нужно бросить курить, чтобы увидеть улучшение.

Heart UK утверждает, что курение делает ваш плохой холестерин (ЛПНП) "липким", помогая ему цепляться за стенки артерий и закупоривать их.

Курение снижает уровень хорошего холестерина (ЛПВП), который обычно уносит холестерин со стенок артерий.

Кроме того, на сайте поясняется: "Курение повреждает стенки артерий, а холестерин скапливается в поврежденных участках. Эти изменения означают, что ваши артерии забиваются быстрее. Курение также увеличивает частоту сердечных сокращений, сужает кровеносные сосуды, делает кровь более густой и менее способной переносить кислород. Кровь не может легко течь по вашему телу, ваше сердце должно работать больше, и могут образовываться сгустки крови, что приводит к сердечным приступам и инсультам".

Как только вы бросите курить, риск сердечных заболеваний и других проблем упадет, а повседневные занятия, такие как ходьба и упражнения, станут проще.

По словам Heart UK, всего через год отказа от курения риск сердечных заболеваний и сердечных приступов снизится вдвое.

Принятие решения бросить курить может изменить ваше тело и снизить ваши шансы заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, как у тех, кто никогда не курил.

Измени свой рацион

Они говорят, что вы - это то, что вы едите, и когда дело доходит до высокого холестерина, это правда.

Если вы едите продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как пирожные и печенье, мясные пироги, масло, колбасы и жирные куски мяса, у вас повышается уровень холестерина.

NHS рекомендует заменять эти продукты продуктами, содержащими насыщенные жиры, такими как жирная рыба, орехи, семена, авокадо, растительные масла и спреды.

Вам также следует попытаться сократить потребление трансжиров, содержащихся в мясе, молоке и молочных продуктах, а также искусственных трансжиров, содержащихся в печенье и пирожных.

Прекратите жарить пищу и попробуйте приготовить ее на гриле, приготовить на пару, варить или варить в микроволновой печи. На сайте NHS говорится: "Выбирайте нежирные куски мяса и переходите на нежирные молочные продукты и спреды или ешьте меньшее количество полножирных сортов. Употребление большого количества клетчатки помогает снизить риск сердечных заболеваний, а некоторые продукты с высоким содержанием клетчатки могут помочь снизить уровень холестерина".

Употребляйте не менее 30 граммов клетчатки в день, включая хлеб из непросеянной муки, отруби, цельнозерновые злаки, фрукты и овощи, картофель, орехи, семена и многое другое.

Избегайте продуктов, содержащих холестерин, таких как почки, яйца и креветки.

Упражнение

Важно, чтобы ваше тело двигалось независимо от того, насколько правильно вы едите.

Регулярные упражнения могут снизить риск серьезных заболеваний, таких как сердечные заболевания, инсульт, диабет второго типа и рак, на 50 процентов.

Это также может снизить риск ранней смерти до 30 процентов, так что же не любить?

Активный образ жизни также является одним из лучших способов снизить уровень холестерина.

Национальная служба здравоохранения рекомендует выполнять 150 минут умеренной аэробной активности каждую неделю, чтобы улучшить уровень холестерина.

На сайте поясняется: "Умеренная активность повысит частоту сердечных сокращений, заставит вас дышать быстрее и почувствовать себя теплее.

"Один из способов узнать, работаете ли вы с умеренной интенсивностью, - это по-прежнему говорить, но не петь".Все еще не уверены, что считается умеренной аэробной нагрузкой? Вот несколько примеров:

  • быстрая ходьба
  • водная аэробика
  • езда на велосипеде
  • танцы
  • парный теннис
  • газонокосилку
  • пеший туризм
  • кататься на роликах
здоровье болезни холестерин
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