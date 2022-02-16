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Три привычки, которые помогут улучшить память без лекарств

16 февраля 2022, 05:50
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На выполнение этих советов достаточно минимум времени в день, а результат будет потрясающим.

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Как улучшить память без лекарств / Upages

Память человека может терять свою остроту, если ее не тренировать. Чтобы в какой-то момент не почувствовать, что она вас подводит, нужно приложить немного усилий и времени для проведения определенных упражнений, которые помогут улучшить запоминание.

О трех упражнениях, которые могут помочь вашему мозгу лучше хранить информацию, рассказала нейробиолог, профессор психологии в Университете Майами амиши Джа, пишет CNBC.

1. Повторение

Старайтесь повторять в уме информацию, которую вы узнали – имя коллеги, с которым только что познакомились, какие-то важные факты из тренинга, на котором побывали и тому подобное. Прокрутка новой информации в голове помогает лучше ее запомнить, и как следствие – потренировать мозг и улучшить память.

2. Привязка новой информации к уже известной

Гораздо легче запомнить что-то новое, если вы "привязываете" новые данные к той информации об объекте, которую уже знаете. Таким образом вы сможете улучшить память и "внести" в свою голову больше информации. Запоминать станет легче.

Например, представьте осьминога. Когда вам скажут о том, что у осьминога три сердца, и вы еще этого раньше не знали, то в вашей голове эта информация "привяжется" к уже знакомому вам образу этого моллюска. И в следующий раз, когда вы увидите осьминога или услышите о нем, этот факт сразу будет всплывать в вашей голове.

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3. Укрепление

Два упомянутых выше процесса поддерживают начальное формирование памяти. Но чтобы перейти от этих начальных этапов к хранению информации в более прочной форме на протяжении длительного периода, нужно тренировать долговременную память. Чтобы укрепить долговременную память, стоит повторять информацию много раз.

Ранее было названо 5 способов сохранить память в тонусе. Среди них – управление своим стрессом, полноценный сон в достаточном количестве, отказ от курения и употребления алкоголя, а также защита своего мозга от травм.

Также ученые ответили, есть ли способ вернуть утраченную с возрастом память. Британские ученые утверждают – при определенных условиях процесс останавливается.

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