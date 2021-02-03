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Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 февраля 2021, 04:25

У стрижек для женщин после 40 лет есть одна особенность - как правило, они многослойные. Также все они короткие, максимум до уровня плеч.

  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instagram

Удачная стрижка та, которая окрыляет вас и превозносит до небес. Если после выхода из салона красоты остается осадок, и вы потом весь день крутитесь перед зеркалом, раздражаясь результатом и всячески ищете "плюсы", за которые можно уцепиться и успокоиться, то это не ваша стрижка. Или стрижка – ваша, но выполнили ее криворуко. Особенно важно не ошибиться с выбором стрижки тем, кому уже немного за 40 – когда уже сложно решиться на эксперименты, и каждый неудачный опыт переживается сложнее.

Поэтому важно к выбору стрижки подходить грамотно, и если есть желание сменить имидж, все равно не поддавайтесь порыву и не спешите в салон красоты прежде, чем окончательно не определитесь, что вы хотите сделать. Более того, важно, чтобы стрижка визуально омолаживала образ. Если выбрать сложно, обратите внимание на классику – в нашем материале В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021 можете подробнее узнать об этой стрижке.

Также обратите внимание на то, что стрижки 40 плюс в основном короткие или максимум до плеч. Этот тот случай, когда чем короче волосы, тем свежее образ. Хотя исключения из правил и тут существуют.

У стрижек для женщин от 40 лет есть еще одна особенность - как правило, они многослойны. Цвет волос, конечно, тоже может как добавить лишних лет, так их и снять, но в 2021 году наряду с окрашенными волосами в тренде натуральный цвет, поэтому выбирайте то, к чему лежит душа: когда светятся глаза, вы точно выглядите моложе!

Мы сегодня расскажем вам о трех самых модных стрижках 2021, которые обладают волшебным эффектом омоложения, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные стрижки для женщин 40+ с омолаживающим эффектом

Стрижка короткий каскад омолаживает образ

Стрижка каскад на короткие волосы является одной из самых универсальных. В ее основе – слои разной длины, благодаря чему можно легко скорректировать форму лица. Эта стрижка предполагает наличие челки — короткой, удлиненной, или на две стороны. Также особого внимания заслуживает стрижка круглый каскад – она не требует усилий для укладки. Благодаря тому, что волосы стригут по кругу, после мытья головы волосы сами ложатся в красивую прическу.

Стрижки с эффектом омоложения
Стрижки с эффектом омоложения / Instagram

Стрижка каре на ножке - находка для женщин после 40 лет

Каре на ножке добавляет волосам объема, поэтому чудесно смотрится и на густых волосах, и на тонких. Модное каре на ножке может быть без челки, но и челка эту стрижку вряд ли испортит – лишь бы вам она подходила. Каре на ножке с удлинением – вариант универсальный. При этом длину передних прядей можно сделать настолько длинной, насколько вам нравится – таким образом не будет никакого дискомфорта после посещения салона красоты, ведь длинна спереди не будет слишком короткой.

Стрижки с эффектом омоложения
Стрижки с эффектом омоложения / Instagram

Стрижка пикси-боб визуально омолаживает

Женская короткая стрижка пикси-боб воистину волшебная, ведь она подходит и девушкам, и взрослым женщинам. Это единственная короткая стрижка, которая не делает лицо женщин грубым, а наоборот – добавляет нежности и изящности образу. Стрижка боб пикси – роскошное решение для тех, кто созрел к новым впечатлениям и ощущениям. Суть стрижки в том, что волосы стригут с градуировкой, а челка при этом удлиненная.

Стрижки с эффектом омоложения
Стрижки с эффектом омоложения / Instagram

Читайте такжеКак накрутить волосы плойкой в домашних условиях

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