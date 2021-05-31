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Три упражнения, которые увеличат грудь, и другие способы сделать ее больше

31 мая 2021, 10:52

Если вы хотите значительно увеличить размер чашки, ознакомьтесь с вариантами хирургического вмешательства.

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Некоторые способы увеличения груди сопряжены с риском. / Pixabay

Исследование, проведенное в 2020 году с участием почти 20000 женщин из более чем 40 стран, показало, что колоссальные 71% женщин не удовлетворены тем или иным аспектом своей груди. Из недовольных 47,5% хотели увеличить грудь.

Если вы хотите увеличить грудь, ниже приведены несколько одобренных экспертами методов, из которых вы можете выбрать подходящий вам, пишет Insider.

Однако важно отметить, что большая грудь может придать вам уверенности, но это почти все, что она может сделать для вашего здоровья. Некоторые способы увеличения груди сопряжены с риском.

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Вот что вам нужно знать.

Упражнения для большой груди

Мышцы, называемые грудными, лежат под жировой тканью груди. По словам Анель Пла, сертифицированного личного тренера в Simplexity Fitness, тренируя грудные и окружающие мышцы, вы можете укрепить и привести их в тонус, а также улучшить осанку, что может сделать вашу грудь более крупной.

Однако имейте в виду, что эти методы не могут дать вам радикальных результатов. Если вы хотите значительно увеличить размер чашки, ознакомьтесь с вариантами хирургического вмешательства ниже.

Вот три упражнения, которые рекомендует Пла для тренировки грудных мышц. Она предлагает делать три подхода по восемь-двадцать повторений два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Жим лежа

Пла говорит, что жимы лежа - лучшее упражнение для груди, нацеленное на середину груди. "Поскольку основное внимание в этом упражнении уделяется середине грудной мышцы, оно выдвигает середину груди вперед, заставляя ее казаться больше", - говорит Пла. Вот пошаговые инструкции по выполнению жима лежа.

  • Начните с того, что сядьте на скамью с отягощениями, твердо стоя на полу. Сядьте так, чтобы ваша голова находилась прямо под перекладиной.
  • Прижмите верхнюю часть спины к скамье, чтобы верхняя часть тела была устойчивой.
  • Поднимите руку и снимите перекладину. Держите руки прямыми, поднимая вес прямо на грудь. Руки должны быть полностью вытянуты.
  • Сделайте глубокий вдох и опустите штангу к груди, пока она не коснется ее.
  • Сделайте паузу на секунду, прежде чем оттолкнуться тем же контролируемым движением.

Гантели на наклонной скамье

Это движение изолирует мышцы груди и воздействует на внутреннюю и внешнюю части грудных мышц, - говорит Пла. Чтобы выполнить упражнение, выполните следующие действия:

Чтобы лучше стимулировать верхнюю часть груди, выполняйте упражнения на скамье с наклоном 30-45 градусов.

Держите гантели в каждой руке, руки прямые, ладони смотрят друг на друга. Подняв грудь вверх и слегка согнув руки в локтях, опускайте веса в стороны, пока не почувствуете хорошее растяжение в груди, затем поднимите их в исходное положение.

Жим на скамье

По словам Плза, это упражнение может увеличить нижнюю часть груди за счет дополнительной мышечной массы, поскольку оно задействует мышцы непосредственно под самой полной частью ткани груди. Чтобы выполнить упражнение, выполните следующие действия:

  • Выполняйте упражнение на скамье с понижением веса на 30-45 градусов.
  • Начните с того, что лягте на скамейку, зафиксировав ступни на подушках. Сядьте так, чтобы ваша голова находилась прямо под перекладиной, или вы можете использовать гантели.
  • Прижмите верхнюю часть спины к скамье, чтобы верхняя часть тела была устойчивой.
  • Поднимите руку и снимите перекладину. Держите руки прямыми, поднимая вес прямо на грудь. Руки должны быть полностью вытянуты.
  • Сделайте глубокий вдох и опустите штангу к груди, пока она не коснется ее.
  • Сделайте паузу на секунду, прежде чем оттолкнуться тем же контролируемым движением.

Хирургические способы увеличить грудь

Если вы хотите резко изменить размер груди и достаточно здоровы для операции, есть несколько различных процедур, которые являются отличными вариантами.

Увеличение груди

Увеличение груди - это тип операции по увеличению груди, который включает в себя установку грудных имплантатов для увеличения размера груди.

"Есть два разных типа имплантатов: физиологический раствор и силикон", - говорит Джавад Саджан, доктор медицины, пластический хирург Allure Esthetic. Имплантаты с солевым раствором заполняются жидким солевым раствором, тогда как силиконовые имплантаты предварительно заполняются силиконовым гелем. Эти имплантаты обычно устанавливаются за грудными мышцами.

Эта процедура может привести к наиболее значительному изменению размера груди по сравнению с другими хирургическими процедурами. Фактически, Саджан говорит, что пациенты могут даже увеличить размер груди до трех размеров чашки. Проконсультируйтесь с пластическим хирургом, чтобы узнать, какое увеличение будет для вас безопасным и реалистичным.

Подтяжка груди

"Хотя подтяжка груди напрямую не увеличит размер вашей груди, вполне возможно, что подтяжка может создать иллюзию увеличения груди", - говорит Саджан.

"Основная функция подтяжки груди - исправить обвисшую грудь и изменить положение соска, чтобы грудь стала более упругой и молодой", - говорит Саджан. Процедура включает удаление лишней кожи и тканей, вызывающих обвисание груди, с последующим перемещением этой ткани.

Пересадка грудного жира

"Пересадка грудного жира может дать вам одни из самых естественных результатов", - говорит Саджан.

Однако не все подходят для этой процедуры. Она рекомендуется только для пациентов, которые хотят умеренного увеличения (от одного до двух размеров чашки). Во-вторых, на теле должен быть лишний жир.

Саджан говорит, что, как правило, у квалифицированных кандидатов будет одна или две области для сбора жира, чаще всего живот и спина. Жир будет собран, очищен, а затем введен в грудь.

здоровье
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