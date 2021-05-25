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Тромбоциты в крови: норма и патологии

25 мая 2021, 09:34

Тромбоциты помогают крови заживлять раны и предотвращают чрезмерное кровотечение.

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Анализ на тромбоциты дает количество тромбоцитов на микролитр (мкл) крови/Pixabay

Анализ крови на тромбоциты - это анализ крови, который измеряет среднее количество тромбоцитов в крови. Тромбоциты помогают крови заживлять раны и предотвращают чрезмерное кровотечение. Высокий или низкий уровень тромбоцитов может быть признаком тяжелого состояния.

Анализ крови на среднее количество тромбоцитов обычно является частью общего анализа крови (ОАК). Общий анализ крови показывает важную информацию о количестве различных клеток крови в организме, пишет Medical News Today.

Тромбоциты представляют собой фрагменты более крупных клеток костного мозга, называемых мегакариоцитами.

Что такое анализ на количество тромбоцитов?

Анализ на тромбоциты дает количество тромбоцитов на микролитр (мкл) крови.

Измерение представляет собой среднее количество тромбоцитов на микролитр человека.

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Идеальный диапазон тромбоцитов составляет от 150 000 до 400 000 на мкл у большинства здоровых людей.

Низкое количество тромбоцитов называется тромбоцитопенией. Высокое количество тромбоцитов известно как тромбоцитоз.

Врач часто выполняет тест на количество тромбоцитов, если подозревает, что у человека есть заболевание, которое влияет на количество тромбоцитов.

Что значит, когда высокий уровень тромбоцитов?

Высокое количество тромбоцитов может произойти, когда что-то заставляет костный мозг производить слишком много тромбоцитов. Когда причина неизвестна, это называется первичным или эссенциальным тромбоцитозом. Когда избыток тромбоцитов вызван инфекцией или другим заболеванием, это называется вторичным тромбоцитозом.

Повышенный риск образования тромбов

У людей, восстанавливающихся после кровопотери после операции, уровень тромбоцитов может временно быть выше, чем обычно. Когда у человека слишком много тромбоцитов, кровь сворачивается быстрее.

Свертывание - естественная защита от кровотечения. Тело производит больше тромбоцитов во время и после травмы.

Однако, поскольку тромбоциты вызывают свертывание крови, они также могут вызывать опасные сгустки крови в руках или ногах. Тромб может оторваться или переместиться в другую часть тела.

Риск образования тромба выше у людей, которые из-за болезни прикованы к постели или не могут двигать конечностями.

Тем, у кого повышено количество тромбоцитов из-за недавней травмы, но кто должен оставаться в постели, может потребоваться наблюдение, чтобы снизить риск образования тромбов в результате.

Менее серьезные и временные состояния

Некоторые временные условия могут вызвать повышение количества тромбоцитов по сравнению с нормальным. Когда это произойдет, врач может назначить повторное обследование через несколько дней или недель. Некоторые распространенные причины временного повышения уровня тромбоцитов включают:

  • восстановление после недавней травмы
  • восстановление после кровопотери после операции
  • восстановление после чрезмерного употребления алкоголя или дефицита витамина B12
  • интенсивная физическая активность или напряжение, например, при беге на марафоне
  • использование противозачаточных таблеток

Более серьезные и хронические состояния

Если количество тромбоцитов у человека остается высоким, причиной могут быть следующие заболевания:

  • Рак: рак легких, желудка, груди и яичников, а также лимфома могут вызывать повышенное количество тромбоцитов. Дополнительный анализ крови, сканирование изображений или биопсия могут помочь проверить наличие рака.
  • Анемия: у людей с дефицитом железа или гемолитической анемией может быть высокий уровень тромбоцитов. Дальнейший анализ крови может выявить большинство форм анемии.
  • Воспалительные расстройства: заболевания, вызывающие воспалительный иммунный ответ, такие как ревматоидный артрит или воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), могут увеличивать количество тромбоцитов. В большинстве случаев у человека будут другие симптомы.
  • Инфекции: некоторые инфекции, такие как туберкулез, могут вызывать повышение уровня тромбоцитов.
  • Спленэктомия: удаление селезенки может вызвать временное увеличение тромбоцитов.

Что значит, когда низкий уровень тромбоцитов?

Низкое количество тромбоцитов может затруднить свертывание крови, что подвергает человека риску чрезмерного кровотечения. Причина может быть связана с унаследованной тенденцией к недостаточному производству тромбоцитов, но причина также може быть неизвестной. В других случаях это связано с основным заболеванием.

Более высокий риск самопроизвольного кровотечения

Если количество тромбоцитов в крови упадет ниже 20 000 на мкл, у человека может начаться спонтанное кровотечение. Людям, у которых наблюдается спонтанное кровотечение, может потребоваться переливание крови. Низкое количество тромбоцитов увеличивает риск смерти у людей, недавно перенесших травму.

Общие причины

Общие причины низкого объема тромбоцитов включают:

  • Вирусы: вирусы, такие как мононуклеоз, ВИЧ, СПИД, корь и гепатит, могут истощать тромбоциты.
  • Лекарства: лекарства, такие как аспирин, блокаторы H2, хинидин, антибиотики, содержащие сульфамид, и некоторые диуретики могут снизить количество тромбоцитов.
  • Рак: рак, распространившийся на костный мозг, может повредить способности организма вырабатывать новые тромбоциты. Лимфома и лейкемия - частые виновники.
  • Анемия: тип анемии, называемый апластической анемией, снижает количество всех видов клеток крови, включая тромбоциты.
  • Инфекция: бактериальная инфекция, особенно сепсис инфекции крови, может снизить количество тромбоцитов.
  • Аутоиммунные заболевания: аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и болезнь Крона, снижают количество тромбоцитов, заставляя организм атаковать свои ткани.
  • Химиотерапия: химиотерапия вредит существующим тканям в дополнение к раковым клеткам, что может затруднить производство тромбоцитов в организме.
  • Отравление: воздействие некоторых пестицидов может повредить тромбоциты.
  • Цирроз: цирроз печени, часто возникающий из-за чрезмерного употребления алкоголя, может снизить количество тромбоцитов.
  • Хроническое кровотечение: любое заболевание, вызывающее непрекращающееся неконтролируемое кровотечение, например язва желудка, может привести к истощению тромбоцитов.
  • Возраст

Количество тромбоцитов также имеет тенденцию к снижению с возрастом.

Число тромбоцитов ниже, чем было раньше, или находится на нижнем пределе нормы, не может быть поводом для беспокойства у пожилых людей, особенно если нет других симптомов.

здоровье
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