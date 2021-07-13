Трудно уснуть? Две вещи, которые вы должны съесть или выпить перед сном

Всем известно, что нельзя употреблять кофеин перед сном / Фото pixabay

Недостаток сна или бессонница влияет на многих из нас. Полные восемь часов сна необходимы для вашего здоровья и продуктивности. Эксперты говорят, что то, что вы едите или пьете перед сном, может повлиять на качество вашего сна.

Всем известно, что нельзя употреблять кофеин перед сном, теперь эксперты рекомендуют не только отказываться от кофе перед сном, но и улучшить сон, выпив вишневый сок.

По мнению экспертов по сну из MattressNextDay, употребление терпкого вишневого сока перед сном может ускорить ваш сон на 1,5 часа и более за ночь.

Читайте такжеБессонница: помогут эти шесть натуральных средств

Они указывают на несколько исследований, которые показывают, что употребление терпкого вишневого сока может помочь откалибровать ваш циркадный ритм, также известный как ваши внутренние биологические часы, чтобы улучшить сон.

Реклама

Вишневый сок помогает увеличить выработку мелатонина - критического гормона сна.

Всем известно, что нельзя употреблять кофеин перед сном, теперь эксперты рекомендуют не только отказываться от кофе перед сном, но и улучшить сон, выпив вишневый сок.

По мнению экспертов по сну из MattressNextDay, употребление терпкого вишневого сока перед сном может ускорить ваш сон на 1,5 часа и более за ночь.

Они указывают на несколько исследований, которые показывают, что употребление терпкого вишневого сока может помочь откалибровать ваш циркадный ритм, также известный как ваши внутренние биологические часы, чтобы улучшить сон.

В сыре много кальция, который снижает стресс и помогает стабилизировать нервную систему, и то и другое может помочь вам лучше уснуть.

Простые изменения в образе жизни могут существенно повлиять на качество вашего сна.

Помимо очевидных факторов, таких как попытка расслабиться перед сном, наличие качественного матраса и сокращение потребления кофеина, NHS объединила несколько простых изменений образа жизни, которые помогут вам получить более спокойный ночной сон.

Национальная служба здравоохранения рекомендует британцам сохранять как можно более регулярный режим сна.

Соблюдайте регулярные часы сна

Говорят, что ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время каждый день - это ключ к борьбе с бессонницей.

Если вы будете поддерживать регулярный режим сна каждый день, вы эффективно запрограммируете свое тело на лучший сон.

Это сработает лучше всего, если вы выберете время, когда вы, вероятно, почувствуете сонливость, и будете придерживаться его.

Вы когда-нибудь лежали в постели без сна по ночам, думая о постоянно растущем количестве дел, которые вам нужно сделать завтра?

Возможно, вам удастся избавиться от этих переживаний, записав их перед сном.

Выделите несколько минут перед тем, как лечь в кровать, чтобы записать, что вам нужно сделать завтра, вместо того, чтобы строить эти планы в своей голове, пока вы пытаетесь заснуть.

Избегайте курения

Кофеин - очевидный стимулятор, но знаете ли вы, что никотин - еще один? По данным NHS, курящим британцам требуется больше времени, чтобы заснуть.

Курильщики чаще просыпаются и имеют более нарушенный сон, чем некурящие, поэтому, если вы страдаете от беспокойных ночей, вы можете подумать о том, чтобы бросить курить.