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Тяга к еде: названы три пристрастия и о чем они говорят

1 июня 2021, 13:18

На степень тяжести и частоту ваших пристрастий к еде может влиять сочетание факторов.

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Стресс также может играть важную роль / 1zoom.ru

Не всегда яркое желание съесть что-нибудь является просто желанием.

По словам Тиффани Менделл, зарегистрированного диетолога из Нью-Йорка, у вашей тяги есть несколько физиологических причин.

На степень тяжести и частоту ваших пристрастий к еде может влиять сочетание факторов нездорового образа жизни, таких как обезвоживание, недостаток сна и несбалансированное питание.

Убедиться, что вы получаете достаточно здоровых жиров, белков и сложных углеводов, чтобы удовлетворить вас, важно для сдерживания тяги. Стресс также может играть важную роль: "Предполагается, что кортизол - один из гормонов стресса в организме - может усиливать систему вознаграждения в мозгу едой и пристрастиями, что затрудняет сопротивлению пристрастия", - говорит Мендель Livestrong.com.

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И, конечно же, недостаточный сон также может иметь эффект, изменяя гормоны голода в организме и заставляя нас вырабатывать больше гормона под названием грелин (который увеличивает голод и аппетит) и меньше лептина (он же гормон сытости).

1. Если вы жаждете соленой пищи, вы можете обезвоживаться

Обезвоживание - будь то из-за того, что вы выпили слишком много алкоголя прошлой ночью, находитесь в длительном перелете или из-за другой вызывающей жажду ситуации, - может сопровождаться серьезной тягой к соли.

"Натрий является основным электролитом в организме; электролиты (которые являются минералами) помогают поддерживать баланс жидкости в организме", - говорит Менделл. "Обезвоживание - это, по сути, потеря электролитов и жидкости, которая может происходить из-за чрезмерного потоотделения, чрезмерного употребления алкоголя или рвоты / диареи. Таким образом, тяга к соли может указывать на обезвоживание, поскольку организм стремится восстановить баланс электролитов и жидкости".

Кроме того, по данным Института медицины, некоторые исследования показали, что тяга к соли может указывать на легкий дефицит кальция в организме. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы укрепить связь между тягой к соли и потребностью в продуктах, богатых кальцием.

2. Если вы жаждете жирной пищи, вам может потребоваться больше сна

Недосып может заставить человека съесть в среднем 385 лишних калорий на следующий день, согласно метаанализу от ноября 2016 года, опубликованному в Европейском журнале клинического питания.

Более того, недостаток сна может иметь прямое влияние на тягу - и особенно на один вид еды. "Недостаток сна также может повысить уровень в крови химических соединений, называемых эндоканнабиноидами", - говорит Менделл. "Это увеличивает ценность еды и вызывает тягу к жирной и калорийной пище". Если вы обычно боретесь с сильной тягой к еде, постарайтесь сосредоточиться на улучшении привычек сна и гигиены.

3. Если вы жаждете сладких продуктов, возможно, вам придется придерживаться более сбалансированной диеты

Тяга к сахару может возникнуть по нескольким причинам. "Повторное употребление слишком сладкой пищи искажает вкусовые рецепторы", - говорит Менделл. "Из-за этого менее сладкие продукты, такие как фрукты и овощи, кажутся менее вкусными".

Это особенно плохая новость для людей, которые принимают много искусственных подсластителей (подумайте: диетические газированные напитки и закуски без сахара), которые в 200-600 раз слаще столового сахара, согласно исследованию, опубликованному в Йельском журнале биологии за июнь 2010 года.

Кроме того, если в вашем рационе слишком много рафинированных углеводов, что может вызвать резкий скачок и падение уровня сахара в крови, вы захотите сладкие продукты, чтобы снова поднять уровень сахара в крови.

здоровье
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