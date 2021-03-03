У каждого третьего это есть: новое исследование связало обычное недомогание с раком

Исследователи надеются, что, если их результаты подтвердятся/Pixabay

В новом исследовании ученые нашли доказательства связи между ГЭРБ (Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), которая часто вызывает изжогу, и раком гортани и пищевода. Исследование, опубликованное в журнале "Cancer", дополняет уже имеющиеся доказательства.

Исследователи надеются, что, если их результаты подтвердятся, они смогут "предоставить информацию для клинического наблюдения за пациентами с ГЭРБ и предложить новые пути профилактики этих злокачественных новообразований".

Симптомы ГЭРБ

ГЭРБ - это тип хронического желудочно-кишечного заболевания, при котором содержимое желудка поднимается в пищевод.

По оценкам исследователей, ГЭРБ поражает от 18,1% до 27,8% людей.

Люди с ГЭРБ могут испытывать изжогу или срыгивание, а также боли в груди, тошноту, проблемы с глотанием или постоянный кашель.

ГЭРБ возникает, когда нижний сфинктер пищевода человека слабеет или расслабляется в неподходящее время. Избыточный вес или ожирение, беременность и курение - все это факторы риска ГЭРБ.

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Исследователи связали ГЭРБ с плоскоклеточным раком гортани (LSCC), типом рака пищеварительного тракта. Эта часть тела включает органы и ткани дыхательных путей и верхних отделов пищеварительного тракта.

Авторы настоящего исследования отмечают, что более ранние результаты противоречивы. Они объясняют, что "большинство предыдущих исследований были ограничены размером, дизайном исследований или недостаточным контролем важных потенциальных факторов, таких как употребление табака и алкоголя, что ограничивало силу вывода".

Кроме того, ни в одном исследовании не изучалась возможная связь между ГЭРБ и плоскоклеточной карциномой пищевода (ESCC), другим раком воздуховодно-пищеварительного тракта.

Чтобы решить эту проблему, исследователи провели проспективное исследование, опираясь на данные исследования диеты и здоровья NIH-AARP, которое началось в 1990-х годах, с анкетами, разосланными членам Американской ассоциации пенсионеров (AARP).

Возраст участников составлял от 50 до 71 года, они проживали на всей территории США. Исследователи использовали ответы 490 605 участников, 92,6% из которых были идентифицированы как неиспаноязычные белые.

В анкете задавались вопросы о различных факторах риска, связанных с ГЭРБ, таких как употребление алкоголя, табака, диета, форма тела и медицинские проблемы.

Затем исследователи сверили эти данные с данными заявлений Medicare, связанных с ГЭРБ, а также оценили наличие ГЭРБ у тех, кто не имеет права на участие в программе Medicare. В целом, по оценкам группы, 23,7% проанализированной выборки имели в анамнезе ГЭРБ.

Затем они использовали данные из государственных регистров рака, чтобы определить, развились ли у участников LSCC, ESCC или тип рака, называемый аденокарциномой пищевода (EADC), в течение следующих 16 лет.

ГЭРБ и рак

Исследователи обнаружили, что у участников с ГЭРБ в два раза больше шансов развить рак в течение 16 лет после заполнения анкеты.

Эта взаимосвязь присутствовала даже после учета потенциально смешивающих факторов, таких как употребление табака и алкоголя.

По оценкам исследователей в США, "16,92% случаев LSCC и 17,32% случаев ESCC среди лиц в возрасте 50–71 лет" связаны с ГЭРБ.

Доктор Кристиан К. Абнет, старший исследователь Национального института рака и автор исследования, признает: "Одного этого исследования недостаточно, чтобы привести к конкретным действиям общественности. Необходимы дополнительные исследования, чтобы воспроизвести эти результаты и установить, что ГЭРБ является фактором риска рака и других заболеваний".