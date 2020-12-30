У ребенка или взрослого температура: когда ехать в больницу

Вот как определить, следует ли вам обращаться в больницу из-за лихорадки, в зависимости от вашего возраста и симптомов. / УНИАН

Лихорадка - это временное повышение нормальной температуры тела, обычно вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. У взрослых жар обычно проходит через несколько дней.

Однако для младенцев и маленьких детей к лихорадке следует относиться более серьезно, особенно если она сопровождается другими симптомами, такими как рвота или спутанность сознания.

Вот как определить, следует ли вам обращаться в больницу из-за лихорадки, в зависимости от вашего возраста и симптомов.

Когда везти ребенка в больницу при лихорадке

Считается, что у младенцев в возрасте 3 месяцев и младше с температурой 38 или выше, и вам следует немедленно сообщить об этом медицинскому работнику, поскольку высока вероятность того, что это серьезное состояние.

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Чтобы определить, есть ли у вашего ребенка температура, наиболее точным является цифровой термометр, который используется ректально, особенно для детей младше шести месяцев.

Более того, если у вашего ребенка высокая температура, у него могут появиться другие симптомы. Позвоните педиатру или немедленно обратитесь в больницу, если у ребенка повышенная температура с одним или несколькими из следующих симптомов:

Рвота или диарея

Невозможно разбудить

Плачет и не может успокоится

Проблемы с дыханием даже после того, как вы прочистили нос

Скованность в шее, невозможность пошевелить ногой или рукой

Приступ, новая сыпь или синяки необъяснимого характера

Имеет синие ногти, язык или губы

Меньше или нет мокрых подгузников

Проблемы с кормлением или плохое кормление

Для младенцев старше 3 месяцев ниже приведены рекомендации о том, когда обращаться за медицинской помощью. Если у ребенка:

Температура выше 38

Моложе двух лет, температура держится более двух дней.

Имеет лихорадку более 40, если температура не снизится после лечения и не исчезнут другие симптомы ребенка.

Если у вас есть карточка новорожденного с последней медицинской информацией, передайте ее медсестре. Любая предоставленная вами информация поможет в лечении вашего ребенка.

Затем врач, фельдшер или практикующая медсестра придут, чтобы осмотреть вашего ребенка и определить, необходимы ли какие-либо дополнительные тесты. Они могут искать бактериальные причины инфекции, включая анализ крови, мочи, анализ спинномозговой жидкости, мазок слизи, ЭКГ или рентген.

После завершения тестирования вашему ребенку могут потребоваться антибиотики, которые будут вводиться внутривенно, если только врач еще не назначил антибиотик во время тестирования.

Когда везти ребенка в больницу при лихорадке

Как правило, ребенка трех лет и старше с температурой выше 37,5 в течение двух или более дней должен осмотреть медицинский работник.

Сначала позвоните своему основному лечащему врачу, а затем, в зависимости от симптомов ребенка, клиники и времени суток, вам могут посоветовать или не посоветовать отвезти ребенка в больницу.

По словам Кини, подойдет цифровой термометр, который измеряет температуру в ухе, подмышке или во рту. Вам также следует обратиться за неотложной помощью, если у вашего ребенка высокая температура, сопровождающаяся следующими симптомами:

Нет мочеиспускания или жжение во время мочеиспускания

Боль в животе

Скованность в шее

Новая сыпь

Затрудненное дыхание

Проблемы с глотанием или не может удерживать жидкость

Если вы отвезете ребенка в больницу, персонал снимет лихорадку и поможет облегчить любые другие симптомы. Но лечение зависит от первопричины лихорадки. Медицинская бригада определит лучшее лечение в случае инфекции.

Когда взрослому нужно лечь в больницу из-за температуры?

По словам Кини, для взрослых высокая температура не является поводом для вызова основного лечащего врача или обращения в больницу - если только вы не проходите курс химиотерапии или не вакцинированы.

Если у вас жар, вам следует сначала проверить свои симптомы, чтобы определить, следует ли вам записаться на прием к врачу.

По данным клиники Майо, вам необходимо обратиться за неотложной помощью, если у вас температура 39 или выше, или у вас есть лихорадка вместе с любым из следующих симптомов:

Спутанность сознания

Сильная слабость или утомляемость

Неспособность есть или пить

Затрудненное дыхание

Сильная боль (сильная головная боль, боль в животе или боль в груди)

Рвота или диарея

Необычная кожная сыпь, которая быстро ухудшается

Чувствительность к свету

Скованность в шее с болью при наклонах вперед

Боль при мочеиспускании

Судороги

"Большинство лихорадок можно переждать дома", - говорит Кини. Большинство из них вызвано вирусными заболеваниями, от которых ваше тело избавится само.

Симптомы обычно можно лечить с помощью безрецептурных лекарств. Если симптомы становятся слишком серьезными, чтобы справиться с ними дома, вам следует обратиться за медицинской помощью. Кини советует немедленно обратиться к врачу, если есть признаки бактериальной инфекции, такие как жжение при мочеиспускании, боль в почках, кашель с выделением густой цветной мокроты, затрудненное дыхание, изолированная боль в горле или сильная боль в животе.

Обратитесь к врачу, если вы сможете прийти к нему для срочного визита в тот же день. В противном случае они предоставят инструкции, что делать. Например, они могут посоветовать вам обратиться в местное отделение неотложной помощи.

Обычно лихорадка - это способ вашего организма бороться с инфекцией, и ее можно лечить дома, если у вас нет серьезных симптомов, не ослаблена иммунная система и (если это ваш ребенок) они старше шести месяцев.

По словам Кини, если у вас есть инфекция, такая как менингит, аппендицит, бактериальный сепсис, бактериальная пневмония, инфекция мочевыводящих путей или ангина, ваше состояние будет только ухудшаться без лечения.