У ребенка режутся зубы: как понять

Центральные резцы вверху или внизу обычно прорастают первыми / Фото pixaby

Многие родители боятся тех дней, когда у их ребенка начнут резаться первые зубы, и это правда, что такие дети могут быть раздражительными. Однако процесс неизбежен, поэтому лучше подготовиться.

По данным Американской академии педиатрии, большинство детей ощущают первые зубы в возрасте от 4 до 7 месяцев.

Центральные резцы

Центральные резцы вверху или внизу обычно прорастают первыми. Когда у вашего ребенка прорезывается первый зуб, вы, вероятно, заметите некоторые изменения в его поведении.

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Слюнотечение и кусание

Младенцы, у которых режутся первые зубы, часто начинают пускать слюни намного больше, чем обычно. В некоторых случаях слюнотечение может быть постоянным и даже вызывать легкую сыпь на щеках и подбородке, предупреждает сайт Ask Dr. Sears.

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Ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить слюнотечение; Просто держите под рукой чистую ткань, чтобы вытереть лицо ребенка.

Вы также можете заметить, что ваш малыш кусает или жует твердые предметы, сообщает AAP. Он может кусать свои игрушки и любые другие предметы, которые попадутся ему в руки, поэтому убедитесь, что в пределах досягаемости находятся только безопасные для него предметы.

Младенцы также могут начать кусать свои руки или пальцы. Верхняя или нижняя часть обычно прорастают первыми. Когда у вашего ребенка прорезывается первый зуб, вы, вероятно, заметите некоторые изменения в его поведении.

Изменения десен

Когда зубы начинают прорезаться, десны вашего ребенка могут казаться опухшими, красными и даже болезненными. Может возникнуть соблазн использовать обезболивающие, которые наносятся непосредственно на десны, но AAP не рекомендует этого делать, потому что эти продукты будут смыты в течение нескольких минут после нанесения.

Вместо этого попробуйте осторожно растереть или помассировать опухшие десны. Если укус помогает, дайте ребенку игрушку для прорезывания зубов.

Возможна легкая лихорадка

У некоторых детей во время прорезывания зубов может развиться легкая температура. Однако это не относится ко всем младенцам, и когда они действительно развиваются, температура, связанная с прорезыванием зубов, обычно ниже 38 градусов. Если температура вашего ребенка выше, это, вероятно, вызвано болезнью, а не прорезыванием зубов и стоит пройти обследование у педиатра, советует AAP.