У ребенка высокий "ацетон": с какими симптомами нужно немедленно к врачу

Ацетон у ребенка - симптомы, при которых бежать к врачу / ua.depositphotos.com

Почти все родители сталкивались хоть раз с проблемой повышенного ацетона у ребенка. Диагностировать это состояние можно по запаху ацетона (прелых яблок) изо рта, а также специальными тест-полосками.

Врачи уверяют, это не болезнь, и возникает она не из-за сладкого. В большинстве случаев с "ацетоном" можно справиться дома, но бывает так, что надо обращаться за помощью специалистов, рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко в Instagram.

Врач уверяет, что "ацетон" - не хроническая болезнь и возникает не за счет приема сладкого (распространенный миф).

Это состояние называется "ацетонемический синдром" и возникает вследствие банального дефицита глюкозы.

Почему "ацетона" нет у взрослых

Дело в том, что наш организм имеет регулирующие системы, а именно за регуляцию уровня сахара отвечает гликоген. К сожалению, у детей резерв этого элемента мизерный (в 10 раз ниже, чем у взрослых).

"Когда исчерпывается уровень гликогена - в ход идут жиры, вследствие расщепления которых образуется глюкоза и кетоновые тела.

"Ацетон" появляется не всегда

Это состояние появляется тогда, когда его концентрация избыточна, и организм не может самостоятельно его переработать.

Также "ацетон" возникает на фоне:

чрезмерной физической нагрузки

повышения температуры тела (ОРВИ)

рвоты, разжиженных испражнений (кишечная инфекция)

психоэмоциональной перегрузки

голодания или недоедания

Симптомы состояния

запах ацетона изо рта

рвота,

разжиженные испражнения,

снижение аппетита.

Последние три симптома могут быть и вследствие кишечной инфекции, поэтому ориентироваться надо на запах изо рта, а чтобы удостовериться, можно сделать тест.

По цвету тест-полоски можно определять концентрацию.

Что делать, если "ацетон"?

Врач говорит, что достаточно добавить глюкозы в рацион в виде солевых растворов (там много глюкозы) и не ждать подъема ацетона.

Из дополнительного лечения: противорвотные, жаропонижающие средства.

А вот известные средства, такие как бетаргин, гепаргин и другие препараты не доказали своей эффективности.

Когда надо обращаться за помощью

Инфекционист уверяет, что в 95% ситуаций получается справиться дома, но, когда есть такие симптомы:

частая рвота

выраженная вялость

отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов и не имеет эффекта на фоне адекватного питья (дробного)

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