У ребенка высокий "ацетон": с какими симптомами нужно немедленно к врачу

Врач уверяет, что "ацетон" - не хроническая болезнь и возникает не за счет приема сладкого (распространенный миф).
Почти все родители сталкивались хоть раз с проблемой повышенного ацетона у ребенка. Диагностировать это состояние можно по запаху ацетона (прелых яблок) изо рта, а также специальными тест-полосками.
Врачи уверяют, это не болезнь, и возникает она не из-за сладкого. В большинстве случаев с "ацетоном" можно справиться дома, но бывает так, что надо обращаться за помощью специалистов, рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко в Instagram.
Врач уверяет, что "ацетон" - не хроническая болезнь и возникает не за счет приема сладкого (распространенный миф).
Это состояние называется "ацетонемический синдром" и возникает вследствие банального дефицита глюкозы.
Почему "ацетона" нет у взрослых
Дело в том, что наш организм имеет регулирующие системы, а именно за регуляцию уровня сахара отвечает гликоген. К сожалению, у детей резерв этого элемента мизерный (в 10 раз ниже, чем у взрослых).
"Когда исчерпывается уровень гликогена - в ход идут жиры, вследствие расщепления которых образуется глюкоза и кетоновые тела.
"Ацетон" появляется не всегда
Это состояние появляется тогда, когда его концентрация избыточна, и организм не может самостоятельно его переработать.
Также "ацетон" возникает на фоне:
- чрезмерной физической нагрузки
- повышения температуры тела (ОРВИ)
- рвоты, разжиженных испражнений (кишечная инфекция)
- психоэмоциональной перегрузки
- голодания или недоедания
Симптомы состояния
- запах ацетона изо рта
- рвота,
- разжиженные испражнения,
- снижение аппетита.
Последние три симптома могут быть и вследствие кишечной инфекции, поэтому ориентироваться надо на запах изо рта, а чтобы удостовериться, можно сделать тест.
По цвету тест-полоски можно определять концентрацию.
Что делать, если "ацетон"?
Врач говорит, что достаточно добавить глюкозы в рацион в виде солевых растворов (там много глюкозы) и не ждать подъема ацетона.
Из дополнительного лечения: противорвотные, жаропонижающие средства.
А вот известные средства, такие как бетаргин, гепаргин и другие препараты не доказали своей эффективности.
Когда надо обращаться за помощью
Инфекционист уверяет, что в 95% ситуаций получается справиться дома, но, когда есть такие симптомы:
- частая рвота
- выраженная вялость
- отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов и не имеет эффекта на фоне адекватного питья (дробного)
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