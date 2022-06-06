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У ребенка высокий "ацетон": с какими симптомами нужно немедленно к врачу

6 июня 2022, 03:11

Врач уверяет, что "ацетон" - не хроническая болезнь и возникает не за счет приема сладкого (распространенный миф).

Ребенок
Ацетон у ребенка - симптомы, при которых бежать к врачу / ua.depositphotos.com

Почти все родители сталкивались хоть раз с проблемой повышенного ацетона у ребенка. Диагностировать это состояние можно по запаху ацетона (прелых яблок) изо рта, а также специальными тест-полосками.

Врачи уверяют, это не болезнь, и возникает она не из-за сладкого. В большинстве случаев с "ацетоном" можно справиться дома, но бывает так, что надо обращаться за помощью специалистов, рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко в Instagram.

Врач уверяет, что "ацетон" - не хроническая болезнь и возникает не за счет приема сладкого (распространенный миф).

Это состояние называется "ацетонемический синдром" и возникает вследствие банального дефицита глюкозы.

Почему "ацетона" нет у взрослых

Дело в том, что наш организм имеет регулирующие системы, а именно за регуляцию уровня сахара отвечает гликоген. К сожалению, у детей резерв этого элемента мизерный (в 10 раз ниже, чем у взрослых).

"Когда исчерпывается уровень гликогена - в ход идут жиры, вследствие расщепления которых образуется глюкоза и кетоновые тела.

"Ацетон" появляется не всегда

Это состояние появляется тогда, когда его концентрация избыточна, и организм не может самостоятельно его переработать.

Также "ацетон" возникает на фоне:

  • чрезмерной физической нагрузки
  • повышения температуры тела (ОРВИ)
  • рвоты, разжиженных испражнений (кишечная инфекция)
  • психоэмоциональной перегрузки
  • голодания или недоедания

Симптомы состояния

  • запах ацетона изо рта
  • рвота,
  • разжиженные испражнения,
  • снижение аппетита.

Последние три симптома могут быть и вследствие кишечной инфекции, поэтому ориентироваться надо на запах изо рта, а чтобы удостовериться, можно сделать тест.

По цвету тест-полоски можно определять концентрацию.

Что делать, если "ацетон"?

Врач говорит, что достаточно добавить глюкозы в рацион в виде солевых растворов (там много глюкозы) и не ждать подъема ацетона.

Из дополнительного лечения: противорвотные, жаропонижающие средства.

А вот известные средства, такие как бетаргин, гепаргин и другие препараты не доказали своей эффективности.

Когда надо обращаться за помощью

Инфекционист уверяет, что в 95% ситуаций получается справиться дома, но, когда есть такие симптомы:

  • частая рвота
  • выраженная вялость
  • отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов и не имеет эффекта на фоне адекватного питья (дробного)

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