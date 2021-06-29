7 хвороб, про які розкажуть ваші очі

Наші очі можуть багато про що розповісти без всяких слів.
Наші очі часом так багато про що можуть розповісти без всяких слів. Вчені стверджують, що спочатку існує тільки два кольори очей - блакитні і карі.
Індивідуальний відтінок очей, колір райдужки змінються з роками, це залежить від "накладення" на основний колір інших пігментів.
Вважається, що у володарів блакитних очей природою закладений міцний імунітет. А темноокі представники півдня в свою чергу відрізняються більш гарячим темпераментом, з менш міцним імунітетом.
Як говорять вчені, в нашому організмі взаємопов'язано, якщо якісь проблеми зі здоров'ям з'являються всередині, певний знак про це тут же з'являється на райдужці або відображається на білках очей.
Сьогодні, фахівці з точністю можуть визначити психічний стан або проблему зі здоров'ям:
- Щільна, рівна, гладка райдужка оболонка очей чистого білого кольору говорить про прекрасну спадковість, міцному здоров'ї, сильному імунітеті, здатності протистояти стресам і легко відновлюватися після будь-яких хвороб.
- Чим слабкіше щільність райдужки, тим слабкіше імунітет, тим вище схильність до дратівливості, частих змін настрою, головних болів, нервових зривів. Жовтий ободок навколо зіниці говорить про проблеми жовчного і печінки.
- Пожовтіння білків сигналізує про проблеми з печінкою, це одна з ознак гепатиту. Білястий колір у внутрішньому кутку очей свідчить про поганий кровообіг, низькому рівні гемоглобіну, проблеми шлунково-кишкового тракту.
- Темний колір в кутку повіки сигналізує про погане травленні.
- Криваво-помаранчевий відтінок в кутку очей радить звернути увагу на роботу печінки, селезінки, підшлункової залози. Червоні доріжки на склерах – ознака гіпертонічної хвороби.
Як раніше повідомляв Главред, вчені провели дослідження, як нічний режим на телефоні впливає на очі.