7 хвороб, про які розкажуть ваші очі

Про які хвороби говорять очі / pixabay

Наші очі часом так багато про що можуть розповісти без всяких слів. Вчені стверджують, що спочатку існує тільки два кольори очей - блакитні і карі.

Індивідуальний відтінок очей, колір райдужки змінються з роками, це залежить від "накладення" на основний колір інших пігментів.

Вважається, що у володарів блакитних очей природою закладений міцний імунітет. А темноокі представники півдня в свою чергу відрізняються більш гарячим темпераментом, з менш міцним імунітетом.

Як говорять вчені, в нашому організмі взаємопов'язано, якщо якісь проблеми зі здоров'ям з'являються всередині, певний знак про це тут же з'являється на райдужці або відображається на білках очей.

Сьогодні, фахівці з точністю можуть визначити психічний стан або проблему зі здоров'ям:

Щільна, рівна, гладка райдужка оболонка очей чистого білого кольору говорить про прекрасну спадковість, міцному здоров'ї, сильному імунітеті, здатності протистояти стресам і легко відновлюватися після будь-яких хвороб.

Чим слабкіше щільність райдужки, тим слабкіше імунітет, тим вище схильність до дратівливості, частих змін настрою, головних болів, нервових зривів. Жовтий ободок навколо зіниці говорить про проблеми жовчного і печінки.

Пожовтіння білків сигналізує про проблеми з печінкою, це одна з ознак гепатиту. Білястий колір у внутрішньому кутку очей свідчить про поганий кровообіг, низькому рівні гемоглобіну, проблеми шлунково-кишкового тракту.

Темний колір в кутку повіки сигналізує про погане травленні.

Криваво-помаранчевий відтінок в кутку очей радить звернути увагу на роботу печінки, селезінки, підшлункової залози. Червоні доріжки на склерах – ознака гіпертонічної хвороби.

Як раніше повідомляв Главред, вчені провели дослідження, як нічний режим на телефоні впливає на очі.