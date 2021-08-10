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Антитіла від інших коронавірусів забезпечують легкий перебіг COVID-19 - експерти

10 серпня 2021, 03:02

Антитіла, які з'явилися в людському організмі при інших коронавірусах, забезпечують більш легкий перебіг COVID-19.

коронавірус
Є 43 мутації коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Іспанські дослідники з Університету Барселони стверджують, що люди, які легко або безсимптомно перехворіли COVID-19, володіють великою кількістю антитіл до інших коронавірусів, ніж ті, хто переніс хворобу у важкому стані, пише N+1.

Вчені вивчили зразки крові 578 медичних працівників і таким чином з'ясували, що сімейство коронавірусів має 43 види мутацій, які вражають не тільки людину, а й організми тварин. Однак людський організм може інфікувати сім варіантів коронавірусної хвороби. При цьому з'ясовано, що всі вони викликають важкі пневмонії.

Області антигенів S і N у SARS-CoV-2 та інших коронавірусів багато в чому гомологічні один до одного, тому можлива перехресна реакція антитіл. Тобто, перехворівши одним штамом коронавірусу, людина може легко перенести інший вид цієї інфекції.

Також вчені стверджують, що у таких людей знижується ризик госпіталізації і ймовірність смерті безпосередньо від зараження SARS-CoV-2.

Відзначається, що наявні в організмі людини антитіла до різних коронавірусів сприяють виробленню антитіл до SARS-CoV-2 в так званому автоматичному режимі.

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Тому антитіла, які людина отримала в результаті захворювання одним видом коронавірусної інфекції, захищають при зараженні SARS-CoV-2 і забезпечують більш легкий перебіг COVID-19.

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Нагадаємо, нове дослідження вчених показало, що деяким людям може бути достатньо лише одного щеплення вакциною Pfizer для того, щоб отримати міцний імунітет. Однак це стосується тільки тих, у кого раніше підтвердили SARS-CoV-2.

коронавірус Антитіла
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