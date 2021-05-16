УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Бомба уповільненої дії: названо небезпеку дитячих сумішей

16 травня 2021, 03:04

Через дитяче харчування малюки стають ласунами, що і призводить згодом до зайвої ваги.

Немовля
У Британії лише 81% матерів годують новонароджених грудьми / УНІАН

Дитячий лікар Великої Британії, доктор Камілла Кінгдон розповіла про небезпеку солодкого дитячого харчування і відсутність грудного вигодовування. На думку лікаря, годування немовляти дитячими сумішами може стати бомбою уповільненої дії для здоров'я малюка.

Як стверджує Кінгдон, діти, яких годували дитячою сумішшю, з більшою ймовірністю зіткнуться в майбутньому з ожирінням, пише Daily Mail. За її словами, через дитяче харчування вони стають ласунами, що і призводить згодом до зайвої ваги.

Повідомляється, що лише 81% матерів годують новонароджених грудьми, а 34% продовжують грудне вигодовування після шести місяців.

Лікар звинуватила компанії-виробники сумішей в тому, що вони "переслідують батьків, які перебувають у стресовому стані", з метою збільшення прибутку.

читайте такожГрудне вигодовування: 13 неймовірних переваг для здоров'яДо слова, третина дітей в Англії до моменту закінчення початкової школи мають надлишкову вагу або страждають ожирінням.

Як повідомляв Главред, експерти пояснили, що не можна їсти при грудному вигодовуванні.

Тим часом дослідники з Університету Квінсленда в Австралії з'ясували, що сильний тиск на жінку з метою змусити її годувати грудьми може привести до післяпологової депресії.

здоров'я грудне вигодовування ожиріння грудне молоко
Зараз ви переглядаєте новину «Бомба уповільненої дії: названо небезпеку дитячих сумішей». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гола Alyona Alyona викликала фурор новою провокацієюГола Alyona Alyona викликала фурор новою провокацією Вчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕСВчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕС Ураза-байрам 2021: коли починається і як святкуютьУраза-байрам 2021: коли починається і як святкують Зеленський оцінив справу Медведчука і натякнув, хто буде наступнимЗеленський оцінив справу Медведчука і натякнув, хто буде наступним В Україні підскочать тарифи на електроенергію: дата і кого торкнетьсяВ Україні підскочать тарифи на електроенергію: дата і кого торкнеться

Останні новини

03:51
Ківа відзначився новим перлом, порівнявши себе з Галілеєм і Коперником
03:04
Бомба уповільненої дії: названо небезпеку дитячих сумішей
01:39
Гороскоп на завтра 17 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому загрожує покарання за довірливість Відео
00:55
Привітання з Днем жон-мироносиць: листівки та побажання на День дружини
00:19
У США пояснили, чому Захід "проковтне" нове вторгнення Путіна в Україну Відео
Реклама
15 травня, субота
23:46
Експерт розповіла, якими будуть ціни на черешню та абрикоси в Україні Відео
23:11
Регулювання цін на бензин і дизель: АЗС масово припиняють продаж палива Відео
22:56
Лікарі назвали найкорисніший весняний овоч для організму Відео
22:23
Гороскоп на 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку: над ким навис програш Відео
22:17
Ситуація в Ізраїлі і Палестині загострюється: Байден терміново подзвонив Нетаньяху Відео
22:05
У "ДНР" оголосили збори резервістів і пригрозили облавами ухильникам Відео
21:26
На Україну насуваються сильні зливи і спека Відео
21:24
Бутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погрози Путіна Відео
20:51
Під Хмельницьким батько знущався і бив дітей розпеченою кочергою до страшних опіків Відео
20:34
У РФ пояснили, як Путін буде мстити Україні за арешт Медведчука Відео
20:22
У Авакова оцінили сценарій військової атаки РФ на Україну у разі вироку Медведчуку Відео
20:08
Рішення суду по Медведчуку - це боягузтво Офісу президента Погляд
19:55
Доктор Комаровський назвав головний спосіб зараження коронавірусом Відео
19:42
Стало відомо про нові плани РФ з виборів до Держдуми на Донбасі Відео
19:24
Друга доза щеплень AstraZeneca: у МОЗ назвали дату старту вакцинації Відео
Реклама
19:19
У ТКГ зробили важливу заяву щодо обміну полоненими Відео
18:51
У Азербайджані відреагували на звернення Вірменії до ОДКБ Відео
18:42
Дипломат назвав головну мету РФ на Донбасі та пояснив хитрий хід Кремля Відео
18:35
Дерматолог розповів, чим небезпечні дезодоранти і антиперспіранти Відео
17:57
Ізраїль потужним ударом знищив у Секторі Газа "вежу преси" Відео
17:55
Ексглава МЗС пояснив слова Путіна про "анти-Росію" і попередив про небезпеку Відео
17:42
У ОПЗЖ вибухнули звинуваченнями через справу Медведчука і згадали про Гітлера Відео
17:18
У ЄС гнівно відреагували на список недружніх країн Росії Відео
17:13
Путін готує "превентивний удар": журналіст оцінив найгірший сценарій для України Відео
17:01
Масштабна вогняна ДТП: на Хмельниччині зіткнулися три авто, багато жертв Фото Відео
16:47
Віра Кекелія та Богдан Юсипчук показали зйомки 5 сезону шоу ЖВЛ на 1+1
16:39
ЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі Відео
16:33
Економіст розповів, чому відбулося загострення між Ізраїлем і Палестиною Відео
16:02
Сніжана Бабкіна розчулила зворушливим сімейним фото з чоловіком і дітьми
16:00
Стало відомо, коли і кому в Україні підвищать пенсії Відео
15:55
"Воскреслих" бджіл "забули" на складі Укрпошти: власники не хочуть їх забирати Відео
15:50
Роздяглася догола: у Слов'янську жінка відкрила "пляжний сезон" просто на вулиці Відео
15:46
Відставка Степанова: Ляшко відреагував на можливість свого призначення главою МОЗ Відео
15:30
Готуємо смачну окрошку: основні помилки приготування, які часто допускають господині Відео
15:28
У Росії заявили про "добру волю" США і перемовини з недружніми країнами Відео
Реклама
15:14
У НАТО пригрозили тиснути на Москву і висунули звинувачення через Україну Відео
15:05
Конфлікт Ізраїлю і Палестини: Тель-Авів знову бомблять, ХАМАС висунув ультиматум Відео
14:50
Дзідзьо вперше відреагував на скандальні заяви колишньої дружини
14:28
У МЗС відповіли на зухвалий пасаж Путіна про перетворення України на "антипод" Росії Відео
14:24
Справа проти Медведчука і Козака: Венедіктова розкрила хід розслідування Відео
14:21
Зеленський зробив заяву про Євросоюз і дав обіцянку українцям Відео
13:03
Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19: чи загрожує Україні "чорний грибок" Відео
13:00
У Азербайджані зробили заяву щодо постачання палива з Росії в Україну Відео
12:58
Черкаська область знову повернулася до помаранчевої зони карантину Відео
12:44
У Кабміні назвали причину, чому НАТО не може відмовити Україні в ПДЧ Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти