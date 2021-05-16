Бомба уповільненої дії: названо небезпеку дитячих сумішей

У Британії лише 81% матерів годують новонароджених грудьми / УНІАН

Дитячий лікар Великої Британії, доктор Камілла Кінгдон розповіла про небезпеку солодкого дитячого харчування і відсутність грудного вигодовування. На думку лікаря, годування немовляти дитячими сумішами може стати бомбою уповільненої дії для здоров'я малюка.

Як стверджує Кінгдон, діти, яких годували дитячою сумішшю, з більшою ймовірністю зіткнуться в майбутньому з ожирінням, пише Daily Mail. За її словами, через дитяче харчування вони стають ласунами, що і призводить згодом до зайвої ваги.

Повідомляється, що лише 81% матерів годують новонароджених грудьми, а 34% продовжують грудне вигодовування після шести місяців.

Лікар звинуватила компанії-виробники сумішей в тому, що вони "переслідують батьків, які перебувають у стресовому стані", з метою збільшення прибутку.

читайте такожГрудне вигодовування: 13 неймовірних переваг для здоров'яДо слова, третина дітей в Англії до моменту закінчення початкової школи мають надлишкову вагу або страждають ожирінням.

Як повідомляв Главред, експерти пояснили, що не можна їсти при грудному вигодовуванні.

Тим часом дослідники з Університету Квінсленда в Австралії з'ясували, що сильний тиск на жінку з метою змусити її годувати грудьми може привести до післяпологової депресії.